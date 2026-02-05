Αβόρανη Αγρινίου: Κανένα ίχνος της ηλικιωμένης- «Ψάχνουν στα τυφλά»

Οι έρευνες από Αστυνομία, Πυροσβεστική, ομάδα ΕΜΟΔΕ και εθελοντές συνεχίζονται
Άκαρπες παραμένουν έως το απόγευμα της Πέμπτης (5/2) οι έρευνες για τον εντοπισμό της ηλικιωμένης από το Καινούργιο του δήμου Αγρινίου.
Οι έρευνες ξεκίνησαν χθες, Τετάρτη, στην περιοχή της Αβόρανης που φέρεται να κατευθύνθηκε. Οι έρευνες από Αστυνομία, Πυροσβεστική (3 οχήματα από το Αγρίνιο και ένα ακόμη από τον εθελοντικό σταθμό), ομάδα ΕΜΟΔΕ και εθελοντές συνεχίζονται. Έως το απόγευμα στις αναζητήσεις συμμετείχε και εκπαιδευμένος σκύλος.
Όπως τονίστηκε στο agriniopress οι έρευνες επικεντρώνονται σε ακτίνα περίπου δέκα χιλιομέτρων αλλά αξίζει να σημειωθεί πως δεν υπάρχει πληροφορία για την κατεύθυνσή της με αποτέλεσμα να «ψάχνουν στα τυφλά».
Θέρμο Αιτωλοακαρνανίας: Πώς έχασε τη ζωή του, το 6 μηνών βρέφος;
Ναυπακτία: Άνδρας απειλούσε να πέσει από αερογέφυρα- ΒΙΝΤΕΟ
Ομολόγησε την κατασκοπεία υπέρ της Κίνας ο 50χρονος σμήναρχος- Πώς έφτασαν στα ίχνη του
Ακολουθήστε το thebest.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο thebest.gr