Αβόρανη Αγρινίου: Κανένα ίχνος της ηλικιωμένης- «Ψάχνουν στα τυφλά»

Άκαρπες παραμένουν έως το απόγευμα της Πέμπτης (5/2) οι έρευνες για τον εντοπισμό της ηλικιωμένης από το Καινούργιο του δήμου Αγρινίου.

Οι έρευνες ξεκίνησαν χθες, Τετάρτη, στην περιοχή της Αβόρανης που φέρεται να κατευθύνθηκε. Οι έρευνες από Αστυνομία, Πυροσβεστική (3 οχήματα από το Αγρίνιο και ένα ακόμη από τον εθελοντικό σταθμό), ομάδα ΕΜΟΔΕ και εθελοντές συνεχίζονται. Έως το απόγευμα στις αναζητήσεις συμμετείχε και εκπαιδευμένος σκύλος.

Όπως τονίστηκε στο agriniopress οι έρευνες επικεντρώνονται σε ακτίνα περίπου δέκα χιλιομέτρων αλλά αξίζει να σημειωθεί πως δεν υπάρχει πληροφορία για την κατεύθυνσή της με αποτέλεσμα να «ψάχνουν στα τυφλά».