Ναυπακτία: Άνδρας απειλούσε να πέσει από αερογέφυρα- ΒΙΝΤΕΟ

Στο σημείο Πυροσβεστική και ΕΚΑΒ
Συναγερμός σήμανε στην αερογέφυρα μετά το τούνελ της Μακύνειας Ναυπακτίας, όταν άνδρας εντοπίστηκε να απειλεί ότι θα πέσει από το σημείο.
Στο σημείο έσπευσαν άμεσα δυνάμεις της Πυροσβεστικής, προκειμένου να παρέμβουν και να αποτρέψουν το περιστατικό. Κατά τη διάρκεια της επιχείρησης, σύμφωνα με το nafpaktianews.gr προσπάθησε να διαφύγει, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί.
Λίγο αργότερα παραλήφθηκε από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ και μεταφέρθηκε για την παροχή των απαραίτητων ιατρικών φροντίδων. Οι συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το περιστατικό διερευνώνται.
Εθνικό Απολυτήριο: Εξετάσεις με την Τράπεζα Θεμάτων από την Α’ Λυκείου, ενίσχυση του Ψηφιακού Φροντιστηρίου
Θέρμο Αιτωλοακαρνανίας: Πώς έχασε τη ζωή του, το 6 μηνών βρέφος;
Ομολόγησε την κατασκοπεία υπέρ της Κίνας ο 50χρονος σμήναρχος- Πώς έφτασαν στα ίχνη του
Ακολουθήστε το thebest.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο thebest.gr