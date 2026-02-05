Ναυπακτία: Άνδρας απειλούσε να πέσει από αερογέφυρα- ΒΙΝΤΕΟ

Συναγερμός σήμανε στην αερογέφυρα μετά το τούνελ της Μακύνειας Ναυπακτίας, όταν άνδρας εντοπίστηκε να απειλεί ότι θα πέσει από το σημείο.

Στο σημείο έσπευσαν άμεσα δυνάμεις της Πυροσβεστικής, προκειμένου να παρέμβουν και να αποτρέψουν το περιστατικό. Κατά τη διάρκεια της επιχείρησης, σύμφωνα με το nafpaktianews.gr προσπάθησε να διαφύγει, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί.

Λίγο αργότερα παραλήφθηκε από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ και μεταφέρθηκε για την παροχή των απαραίτητων ιατρικών φροντίδων. Οι συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το περιστατικό διερευνώνται.