Εθνικό Απολυτήριο: Εξετάσεις με την Τράπεζα Θεμάτων από την Α’ Λυκείου, ενίσχυση του Ψηφιακού Φροντιστηρίου

Εξετάσεις τα θέματα των οποίων θα ορίζονται εξ ολοκλήρου από την Τράπεζα Θεμάτων ήδη από την Α’ Λυκείου, καθώς και κάλυψη των μαθημάτων και των δύο πρώτων τάξεων του Λυκείου από το Ψηφιακό Φροντιστήριο, είναι δύο από τις βασικές αλλαγές που έρχονται στο πλαίσιο της εφαρμογής του Εθνικού Απολυτηρίου, όπως ανακοίνωσε η υπουργός Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού Σοφία Ζαχαράκη.

Όπως τόνισε, πρόκειται για παρεμβάσεις που εντάσσονται στο γενικότερο πλαίσιο μεταμόρφωσης της εκπαίδευσης –ειδικά στο Λύκειο– ώστε το Εθνικό Απολυτήριο να λειτουργεί ως «διαβατήριο» και το Λύκειο να επαναποκτήσει την αξιοπιστία του. Η πρόταση του υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού για τις αλλαγές στο Λύκειο και το Εθνικό Απολυτήριο θα παρουσιαστεί την ερχόμενη Τρίτη, 10 Φεβρουαρίου 2026, στη Διαρκή Επιτροπή Μορφωτικών Υποθέσεων της Βουλής, με ορίζοντα την ολοκλήρωση του Εθνικού Διαλόγου έως τον Νοέμβριο.

Κατά την παρουσίαση του βασικού πλαισίου του διαλόγου, νωρίτερα σήμερα, Πέμπτη (05.02.2026), στο κτίριο του Υπουργείου Παιδείας, η Σοφία Ζαχαράκη ανέφερε πως στόχος είναι η κατάληξη σε μια πρόταση «με βαθιά χαρακτηριστικά μιας πολιτικής που μπορεί να αντέξει στον χρόνο». Όπως είπε χαρακτηριστικά, «ο τομέας της Παιδείας είναι ένα σημείο όπου συναντώνται οι προσδοκίες της χώρας μας με το μέλλον. Οφείλουμε στα παιδιά ένα σύστημα πιο ισχυρό και πιο αξιόπιστο και ένα απολυτήριο το οποίο να είναι και διαβατήριο».

Εθνικό Απολυτήριο: Δεν καταργούνται Πανελλαδικές και ΕΒΕ

Η Σοφία Ζαχαράκη ξεκαθάρισε ότι δεν καταργούνται οι Πανελλαδικές Εξετάσεις, ούτε η Ελάχιστη Βάση Εισαγωγής (ΕΒΕ). «Δεν καταργούνται οι Πανελλαδικές Εξετάσεις, μέχρι να μπορέσει το σύστημα να αντιπροτείνει κάτι εξίσου αξιόπιστο από αυτό το οποίο έχουμε», ανέφερε χαρακτηριστικά για τις Πανελλαδικές, ενώ για την ΕΒΕ χαρακτήρισε «δεδομένο» ότι δεν καταργείται, ωστόσο μέρος του διαλόγου μπορεί να αποτελέσει το πώς μπορεί να λειτουργήσει ενισχυτικά με τις Πανελλαδικές.

Μάλιστα, η υπουργός Παιδείας ξεκαθάρισε ότι δεν θα επηρεαστεί ούτε η αξιοπιστία ούτε το αδιάβλητο του υπάρχοντος συστήματος. «Δεν θέλω να θυσιάσω τίποτα από τα δύο», επεσήμανε. Ακόμη, η Σοφία Ζαχαράκη επεσήμανε ότι δεν συζητείται η εισαγωγή στα ΑΕΙ μέσω του IB (Διεθνές Απολυτήριο).

Το χρονοδιάγραμμα

Αρχικά, την ερχόμενη Τρίτη (10.02.2026) θα συνεδριάσει στη Βουλή η Διαρκής Επιτροπή Μορφωτικών Υποθέσεων, όπου η ηγεσία του υπουργείου Παιδείας θα καταθέσει την πρόταση που θα αποτελέσει βάση του Εθνικού Διαλόγου. Η πρόταση έχει ως στόχο ένα απολυτήριο λυκείου αξιόπιστο, δίκαιο και κοινωνικά αποδεκτό.

Στη συνέχεια, από το τέλος της ερχόμενης εβδομάδας αναμένεται να πραγματοποιηθεί η εναρκτήρια συνεδρίαση της Επιτροπής του Εθνικού Διαλόγου, στην οποία προεδρεύει ο πρύτανης του Πανεπιστημίου Πειραιώς και στην οποία θα υπάρχει εκπροσώπηση από την ακαδημαϊκή και εκπαιδευτική κοινότητα, τις εκπαιδευτικές ομοσπονδίες, καθώς επίσης και τον Εθνικό Οργανισμό Εξετάσεων.

Επιπλέον, τον Απρίλιο θα λειτουργήσει μία ειδική πλατφόρμα, για ένα διάστημα ενός μηνός, προκειμένου να πραγματοποιηθεί ανοικτή διαβούλευση με τη συμμετοχή των πολιτών. Στόχος του υπουργείου, όπως επεσήμανε η υπουργός Παιδείας, είναι η όλη διαδικασία να καταλήξει σε μία νομοθετική πρόταση που θα κατατεθεί στα τέλη του Νοεμβρίου 2026 στη Βουλή.

Όπως τόνισε η Σοφία Ζαχαράκη, ο Εθνικός Διάλογος θα διεξαχθεί χωρίς αιφνιδιασμούς και χωρίς προειλημμένες αποφάσεις, με στόχο να έχει θεσμική συνέχεια. «Για αυτό τον λόγο, υπάρχει ένα πλαίσιο διαλόγου με μία ανεξάρτητη επιτροπή, της οποίας η τελική πρόταση θέλουμε να υπερβαίνει τα κόμματα, κυβερνητικές και υπουργικές θητείες και να έχει συνέπεια και συνοχή», σημείωσε. «Η Παιδεία δε μπορεί να μπαίνει σε προεκλογικούς κύκλους, ούτε να γίνεται αντικείμενο μικροκομματικής αντιπαράθεσης», πρόσθεσε.

Παράλληλα, σημείωσε ότι στόχος είναι ο Εθνικός Διάλογος να αποτελέσει «μία παρακαταθήκη συνεννόησης για αυτό που όλοι θέλουμε: ένα καλύτερο σχολείο, ένα λύκειο το οποίο να μετράει και ένα απολυτήριο, το οποίο θα έχει αξία».

Το πλαίσιο της πρότασης θα κινηθεί σε τρεις βασικούς τομείς, τον εμπλουτισμό της Τράπεζας Θεμάτων, τη θέσπιση Σώματος Αξιολογητών και της Εθνικής Αρχής Εξετάσεων, ταυτόχρονα με την εισαγωγή του πολλαπλού βιβλίου, τα νέα προγράμματα σπουδών και τις επιμορφώσεις εκπαιδευτικών, που ήδη έχουν ήδη δρομολογηθεί.

Οι βασικές αρχές του Εθνικού Διαλόγου

Σύμφωνα με τα όσα ειπώθηκαν, οι βασικές αρχές που θα διέπουν τον Εθνικό Διάλογο και την τελική πρόταση, στην οποία θα καταλήξει είναι:

1. Το κοινό μορφωτικό δικαίωμα. Να υπάρξει ισχυρός κορμός γνώσεων και δεξιοτήτων για όλους, χωρίς εξαιρέσεις.

2. Υψηλά πρότυπα για όλους. Να ανεβεί ο πήχης συνολικά, όχι μόνο για λίγους.

3. Ισοτιμία διαδρομών. Να υπάρχουν επιλογές, είτε στα ΑΕΙ είτε στην Τεχνική Εκπαίδευση, με συγκρίσιμο κύρος και καθαρές προοπτικές.

4. Αξιοπιστία και δικαιοσύνη στην αξιολόγηση. Στόχος, λιγότερη εξετασιοκεντρική πίεση και περισσότερη παιδαγωγική αξία.

5. Διαχειρισιμότητα και εφαρμοσιμότητα. Οι αλλαγές να μπορούν να εφαρμοστούν στην πράξη, με στήριξη των εκπαιδευτικών.

Εμπλουτισμός της Τράπεζας Θεμάτων

Ένα από τα πρώτα βήματα στα οποία θα προχωρήσει το υπουργείο, όπως ανακοίνωσε η κ. Ζαχαράκη, είναι ο εμπλουτισμός της Τράπεζας Θεμάτων. Έτσι, περίπου 2.500 νέα θέματα, βασισμένα στα νέα προγράμματα σπουδών, θα ενταχθούν στην Τράπεζα Θεμάτων.

Ο εμπλουτισμός αυτός θα συνδεθεί με τις ενδοσχολικές εξετάσεις της Α’ και Β’ Λυκείου, καθώς πρόθεση είναι τα θέματα να προκύπτουν από την Τράπεζα Θεμάτων στο σύνολό τους, ενώ μέρος του διαλόγου θα αποτελέσει η βαθμολόγηση των γραπτών από Σώμα Αξιολογητών.

Μέρος του διαλόγου αναμένεται να αποτελέσει και το εάν και κατά πόσο θα προσμετρώνται οι προφορικές και γραπτές επιδόσεις των μαθητών της Α’, Β’ και Γ’ Λυκείου στον τελικό μέσο όρο του Εθνικού Απολυτηρίου, όπως επίσης και το ποσοστό με το οποίο το Εθνικό Απολυτήριο θα επηρεάζει τον τελικό μέσο όρο των υποψηφίων για εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση.

Στήριξη του Ψηφιακού Φροντιστηρίου

Η υπουργός Παιδείας στάθηκε ιδιαίτερα στη σημασία της ενίσχυσης του Ψηφιακού Φροντιστηρίου και προανήγγειλε την επέκταση των μαθημάτων σε ζωντανή σύνδεση για τα μαθήματα της Α’ και Β’ Λυκείου.

Μάλιστα, ανέφερε ότι έχει σημειωθεί αύξηση της επισκεψιμότητας του Ψηφιακού Φροντιστηρίου κατά 30% σε σχέση με την προηγούμενη χρονιά, ενώ πιο συγκεκριμένα για τη Γ’ λυκείου, η αύξηση της επισκεψιμότητας ανέρχεται στο 25%.