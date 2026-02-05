«Έμοιαζε με πολύ βαριά τροχαία»: Τι λένε νοσηλευτές για την τραγωδία στη Χίο

Σοκαριστικές είναι οι μαρτυρίες των εργαζομένων του νοσοκομείου στη Χίο για τις πρώτες ώρες μετά την πολύνεκρη τραγωδία ανοιχτά του νησιού, όταν 15 μετανάστες έχασαν τη ζωή τους μετά από σύγκρουση του φουσκωτού τους με σκάφος του Λιμενικού.

Ο Γιάννης Κουτσοδόντης, νοσηλευτής και μέλος του σωματείου εργαζομένων, βρέθηκε από την πρώτη στιγμή στον χώρο του νοσοκομείου και περιέγραψε το σκηνικό ως πολεμικό.

«Ήταν όλο το νοσοκομείο εδώ. Και ευτυχώς υπήρχε το προσωπικό. Δηλαδή υπήρχαν άνθρωποι που μείναν από τις τρεις το μεσημέρι μέχρι τις πέντε το πρωί. Συνεχόμενα. Επίσης υπήρχαν άνθρωποι που ήρθαν πρωί και φύγανε από το σπίτι τους. Μόνοι τους. Έτσι καταφέραμε και βγάλαμε όλη τη δουλειά. Ήταν πολύ βαριά περιστατικά. Μοιάζανε όλα με πολύ βαριά τροχαία».

«Δυστυχώς μία πρόσφυγας δεν τα κατάφερε και πέθανε στην εντατική. Οι άλλοι είναι σε καλή κατάσταση. Τρεις στην εντατική. Εξιτήριο δεν έχει πάρει κανείς. Από όσα ξέρω μέχρι τώρα» είπε όμως μεταδίδει το politischios.gr.

Παράλληλα εξέφρασε και την ανησυχία του για τις συνθήκες του ναυαγίου. Τονίζοντας: «Κοιτάξτε, αυτό είναι σύγκρουση ξεκάθαρα. Είναι σαν τροχαίο, είναι σύγκρουση. Τώρα πώς έγινε και τι έγινε, απλά είναι λίγο περίεργο το πώς ακούγεται. Δηλαδή πήγαν οι πρόσφυγες με τη βάρκα, με 40 άτομα και χτυπήσαν όλοι. Κάπως περίεργο είναι».

«Επίσης δεν λειτουργούσαν οι κάμερες. Δηλαδή τι θα πει δεν λειτουργούσαν οι κάμερες; Σε εμάς υπάρχουν συγκεκριμένοι κανόνες που ακολουθείς. Αν είναι κανόνας, αν δεν είναι κανόνας, εντάξει. Αλλά έτσι θα λυθούν και απορίες».

«Το ζητούμενο δεν είναι όμως αυτό. Γιατί όλοι είμαστε υπάλληλοι. Και δουλεύουμε. Και είμαστε και άνθρωποι. Το ζητούμενο είναι ότι αυτή τη στιγμή πνιγήκαν 15 άνθρωποι. Μεταξύ αυτών και μικροί. Και είναι 10 παιδιά στην παιδιατρική. Εκ των οποίων ευτυχώς δεν είναι κανένας πολύ πολύ σοβαρά. Αυτά δεν πρέπει να γίνονται. Πρέπει να υπάρξει μια λύση. Δεν μπορεί να πνίγονται. Τουλάχιστον στο δικό μου όνομα άνθρωποι δεν πρέπει να πνίγονται» κατέληξε.