Νέα Πέραμος: Στη ΓΑΔΑ ο πατέρας του 27χρονου- «Να βρεθούν οι δολοφόνοι του παιδιού μου»

Ολοκληρώθηκε το μεσημέρι της Πέμπτης (5/2) η κατάθεση του πατέρα του 27χρονου στο πλαίσιο της έρευνας για την υπόθεση της Νέας Περάμου.

Ο άνδρας αποχώρησε από τη ΓΑΔΑ συνοδευόμενος από τον συνήγορό του, αποφεύγοντας να κάνει αναλυτικές δηλώσεις. Απαντώντας σε ερωτήσεις δημοσιογράφων, περιορίστηκε να δηλώσει: «Θέλω να βρεθούν οι δολοφόνοι του παιδιού μου», εκφράζοντας την αγωνία του και την απαίτηση για πλήρη διαλεύκανση της υπόθεσης.

Τι ανέφερε στην κατάθεσή της η σύντροφος του 27χρονου

Στην κατάθεσή της, η σύντροφος του 27χρονου ανέφερε ότι ο αρραβωνιαστικός της δεν είχε δεχθεί απειλές και δεν είχε εκφράσει φόβους ή ανησυχία για την ασφάλειά του.

Όπως υποστήριξε, δεν έδειχνε προβληματισμένος για τη ζωή του, ενώ τόνισε εκ νέου πως μετά την απαγωγή δεν υπήρξε καμία επικοινωνία μαζί της για την καταβολή λύτρων.

«Δεν ξέρω αν είχε μπλέξει σε παράνομες δραστηριότητες, ούτε μπορώ να υποθέσω ποιος θα ήθελε το κακό του. Δεν επικοινώνησε κανείς μαζί μου».

Για περίπου τέσσερις ώρες που παρέμεινε ενώπιον των αξιωματικών του Ανθρωποκτονιών, η σύντροφος του θύματος ήταν ιδιαίτερα φορτισμένη ψυχολογικά.

«Δεν μου είχε πει ότι τον απασχολούσε κάτι. Έδειχνε καλά και σε καμία περίπτωση προβληματισμένος. Δεν περίμενα ποτέ ότι θα συμβεί κάτι τέτοιο».

Κατά τη διάρκεια της κατάθεσής της, περιέγραψε τα γεγονότα της νύχτας της απαγωγής:

Εκείνο το βράδυ ο σύντροφός σας, σας χτύπησε το κουδούνι;

Ναι, του άνοιξα, είδα στο θυροτηλέφωνο κάτι περίεργο, αλλά δεν έδωσα σημασία, απλά είδα ότι άργησε να ανέβει και κατέβηκα μετά από ώρα να δω.

Έχετε ενημερωθεί για τις δραστηριότητες του συντρόφου σας;

Δεν ξέρω αν ο σύντροφός μου εμπλέκεται σε κάτι παράνομο ή αν έχει κάνει κάτι παράνομο. Γενικά δεν μου μιλούσε για τις δουλειές του. Ούτε για τη μόνιμη εργασία του δεν μου έλεγε.

Είχε δεχθεί απειλές;

Δεν ξέρω αν είχε εχθρούς ή αν κάποιος τον απειλούσε ή ενοχλούσε. Δεν μου είχε πει κάτι, γενικά όμως δεν τον έβλεπα να φοβάται για κάτι.

Με ποιους έκανε παρέα;

Είχε κάποιους φίλους (δεν διευκρίνισε ποιους). Με όσους έκανε παρέα δεν ένιωθε κίνδυνο.

Σας πήρε κάποιος να ζητήσει λύτρα;

Ουδέποτε με πήραν τηλέφωνο για να μου ζητήσουν λύτρα ούτε όμως για κάποιον άλλο λόγο. Το μόνο που μπορώ να σας πω είναι ότι φοβάμαι πολύ για εμένα και το παιδί μου.

Τι σχέση είχε ο 27χρονος με την οικογένειά του;

Δεν μιλούσαν πολύ, αλλά δεν τσακώνονταν κιόλας. Είχαν ελάχιστες σχέσεις, μιλούσε πιο πολύ με τη μαμά του. Με τον μπαμπά του πιο λίγο.

Η απαγωγή σημειώθηκε τη νύχτα της 26ης Ιανουαρίου έξω από το σπίτι της συντρόφου του στην Ελευσίνα, όταν οι δράστες τον ακινητοποίησαν και τον έβαλαν στο αυτοκίνητό τους.

«Είδα από την κάμερα του θυροτηλεφώνου ότι κάτι συνέβαινε αλλά όχι περισσότερα. Δεν έδωσα ιδιαίτερη σημασία. Το μυαλό μου πήγε στο κακό όταν πέρασε η ώρα και διαπίστωσα πως ο σύντροφός μου δεν έχει επιστρέψει».

Βίντεο που βρίσκεται στη διάθεση των Αρχών καταγράφει το όχημα των δραστών να περνά δίπλα από περιπολικό λίγο μετά την απαγωγή.