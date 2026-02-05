6η ΥΠΕ: Πώς θα λειτουργήσουν τα νοσοκομεία το τελευταίο τριήμερο του Πατρινού Καρναβαλιού- Όλος ο σχεδιασμός

Ο επιχειρησιακός σχεδιασμός τις ημέρες που κορυφώνεται το Πατρινό Καρναβάλι του 2026 για τα περιστατικά που θα χρήζουν περίθαλψης, απασχόλησε σήμερα τη σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε στην 6η ΥΠΕ.

Όπως αποφασίστηκε τα νοσοκομεία, τίθενται σε αυξημένη ετοιμότητα από την Παρασκευή 20/02/2026 έως και την Καθαρά Δευτέρα 23/02/2026, πέρα από το τακτικό πρόγραμμα εφημέρευσης.

Επίσης θα στηθεί υπαίθριο ιατρείο στον χώρο του «Έσπερου», ενώ το Σαββατοκύριακο θα εφημερεύει το Κέντρου Υγείας Βορείου Τομέα, από τις 10:00 έως τις 22:00.

Αναλυτικά και σύμφωνα με τα όσα ανακοίνωσε η 6η ΥΠΕ

Σύσκεψη στην Κεντρική Υπηρεσία της 6ης Υγειονομικής Περιφέρειας (6η Υ.ΠΕ.), πραγματοποιήθηκε σήμερα ενόψει του επιχειρησιακού σχεδιασμού με στόχο τη διαχείριση περιστατικών που χρήζουν περίθαλψης κατά τις ημέρες κορύφωσης του Πατρινού Καρναβαλιού 2026.

Στη σύσκεψη συμμετείχαν:

· Ο Διοικητής της 6ης Υ.ΠΕ., κ. Ηλίας Θεοδωρόπουλος

· Ο Υποδιοικητής της 6ης Υ.ΠΕ., κ. Βασίλειος Στασινόπουλος

· Ο Διοικητής του Π.Γ.Ν. Πατρών «Παναγία η Βοήθεια», κ. Δημήτριος Μπάκος

· Ο Διοικητής του Γ.Ν. Πατρών «Ο Άγιος Ανδρέας», κ. Ιωάννης Μπάκαβος

· Ο Αναπληρωτής Διοικητής του Γ.Ν. Πατρών «Ο Άγιος Ανδρέας», κ. Παναγιώτης Δημόπουλος

· Η Διοικήτρια του Γ.Ν. Παίδων Πατρών «Καραμανδάνειο», κα Ασπασία Ρηγοπούλου

· Ο Επιστημονικά Υπεύθυνος του Κ.Υ. Βορείου Τομέα Πατρών, κ. Χαράλαμπος Μπακόπουλος

· Ο Επιστημονικά Υπεύθυνος του Κ.Υ. Νοτίου Τομέα Πατρών, κ. Δημήτριος Λιάνας

· Ο Επιστημονικά Υπεύθυνος του Κ.Υ. Άνω Πόλης Πατρών, κ. Γρηγόρης Μαρκέτος

· Η εκπρόσωπος του Ε.Κ.Α.Β. Πάτρας, κα Κυριακή Μυλωνά

· Η Πρόεδρος του Περιφερειακού Τμήματος Ε.Ε.Σ. Πάτρας, κα Τάνια Κανελλοπούλου

Προκειμένου να αντιμετωπιστούν άμεσα και με ασφάλεια περιστατικά που χρήζουν περίθαλψης ή και νοσηλείας, αποφασίστηκαν τα ακόλουθα:

· Λειτουργία υπαίθριου ιατρείου στον χώρο του «Έσπερου», στην Πλατεία Γεωργίου, από το μεσημέρι της Παρασκευής 20/02/2026 έως και το πρωί της Καθαράς Δευτέρας 23/02/2026.

· Ορισμός υπευθύνων συντονιστών επικοινωνίας.

· Λειτουργία του Κέντρου Υγείας Βορείου Τομέα το Σάββατο 21/02/2026 και την Κυριακή 22/02/2026, σε γενική εφημερία, από τις 10:00 έως τις 22:00.

· Διάθεση ασθενοφόρου από το Κ.Υ. Βορείου Τομέα, με βάση την οδό Κανακάρη και Γεροκωστοπούλου, το Σάββατο 21/02/2026 και την Κυριακή 22/02/2026.

· Το Π.Γ.Ν.Π. Πατρών «Παναγία η Βοήθεια», το Γ.Ν. Πατρών «Ο Άγιος Ανδρέας» και το Γ.Ν. Παίδων Πατρών «Καραμανδάνειο», πέραν του προγράμματος τακτικής εφημέρευσης, θα τεθούν σε αυξημένη ετοιμότητα από την Παρασκευή 20/02/2026 έως και την Καθαρά Δευτέρα 23/02/2026, ώστε να αντιμετωπιστούν άμεσα όλα τα έκτακτα περιστατικά που τυχόν προκύψουν.