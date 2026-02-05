Υπέρ των δανειοληπτών του νόμου Κατσέλη αποφάσισε ο Άρειος Πάγος

Έτσι, όταν δημοσιευθεί η απόφαση, θα μειωθούν δραστικά τα πανωτόκια και συνεπώς οι δόσεις των “κόκκινων” δανείων.

Η απόφαση με 35 ψήφους υπέρ των δανειοληπτών και 12 υπέρ των funds ελήφθη στη διάσκεψη που ολοκληρώθηκε πριν από λίγη ώρα.

Με μεγάλη πλειοψηφία η πλήρης Ολομέλεια του Ανώτατου Δικαστηρίου αποφάσισε ότι ο υπολογισμός στον ανατοκισμό των “κόκκινων” δανείων του νόμου Κατσέλη πρέπει να γίνει επί της μηνιαίας δόσης (όπως ζητούσαν οι δανειολήπτες και όχι επί του κεφαλαίου της οφειλής (όπως ζητούσαν Τράπεζες, funds).

Η υπόθεση έφτασε στον Άρειο Πάγο μέσω προδικαστικού ερωτήματος του Ειρηνοδικείου Ιωαννίνων, το οποίο ζήτησε ερμηνεία του άρθρου 9 παρ. 2 του νόμου 3869/2010. Η διαφωνία αφορά το αν το επιτόκιο πρέπει να εφαρμόζεται στο σύνολο της ρυθμισμένης οφειλής ή σε κάθε μηνιαία καταβολή.

Οι τράπεζες και οι εταιρείες διαχείρισης απαιτήσεων υποστηρίζουν ότι ο τόκος πρέπει να υπολογίζεται στο συνολικό ανεξόφλητο κεφάλαιο, πρακτική που αυξάνει σημαντικά τη χρηματική επιβάρυνση. Από την άλλη πλευρά, οι δανειολήπτες υποστηρίζουν ότι ο τόκος οφείλει να επιβάλλεται μόνο στη μηνιαία δόση, ώστε η ρύθμιση να παραμένει οικονομικά διαχειρίσιμη.

Σύμφωνα με την κατεύθυνση που διαμορφώθηκε στη διάσκεψη, οι δανειολήπτες δικαιώνονται, με την πλειοψηφία να υιοθετεί τον υπολογισμό των τόκων επί της μηνιαίας δόσης και όχι επί του συνολικού χρέους.



Καθοριστικό ρόλο στη συζήτηση είχε η εισήγηση του αντιπροέδρου του Αρείου Πάγου Σωτήρη Πλαστήρα, ο οποίος —σύμφωνα με πληροφορίες— τάχθηκε υπέρ του περιορισμού του υπολογισμού των τόκων στη μηνιαία καταβολή. Η προσέγγιση αυτή ευθυγραμμίζεται με προηγούμενη εισαγγελική πρόταση της Γεωργίας Αδειλίνη, που είχε επισημάνει ότι ο νόμος Κατσέλη θεσπίστηκε ως μηχανισμός δεύτερης ευκαιρίας για τους οφειλέτες.

Η νομική επιχειρηματολογία εστιάζει στην ανάγκη διατήρησης της αξιοπρεπούς διαβίωσης του δανειολήπτη και της οικογένειάς του, χωρίς να αναιρείται η ικανοποίηση των πιστωτών. Επισημαίνεται ότι η μεγάλη διάρκεια αποπληρωμής —που μπορεί να φτάσει έως και τα 35 έτη— καθιστά τον τρόπο τοκισμού κρίσιμο για τη βιωσιμότητα της ρύθμισης.