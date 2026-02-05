Πύργος: Απεγκλώβισαν οικογένεια από πλημμυρισμένο σπίτι

Η δυνατή νεροποντή που έπληξε νωρίτερα τον Πύργο, έχει προκαλέσει σοβαρά πλημμυρικά φαινόμενα σε γειτονιές της πόλης.

Μετά τα πλημμυρισμένα προαύλια των σχολείων και τους κεντρικούς δρόμους, σοβαρά προβλήματα φαίνεται πως αντιμετωπίζουν και κάτοικοι περιφερειακά της πόλης.

Ενδεικτικό της κατάστασης, η οδός Παπαγεωργίου όπου το νερό ξεπέρασε το μισό μέτρο με αποτέλεσμα να χρειαστεί ο απεγκλωβισμός οικογένειας από σπίτι, από άνδρες της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Πύργου.