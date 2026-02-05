Back to Top
Πύργος: Απεγκλώβισαν οικογένεια από πλημμυρισμένο σπίτι

Πυροσβέστες μετέφεραν στα "χέρια" μέλη της οικογένειας αλλά και το σκυλάκι τους

Η δυνατή νεροποντή που έπληξε νωρίτερα τον Πύργο, έχει προκαλέσει σοβαρά πλημμυρικά φαινόμενα σε γειτονιές της πόλης.

Μετά τα πλημμυρισμένα προαύλια των σχολείων και τους κεντρικούς δρόμους, σοβαρά προβλήματα φαίνεται πως αντιμετωπίζουν και κάτοικοι περιφερειακά της πόλης.

Ενδεικτικό της κατάστασης, η οδός Παπαγεωργίου όπου το νερό ξεπέρασε το μισό μέτρο με αποτέλεσμα να χρειαστεί ο απεγκλωβισμός οικογένειας από σπίτι, από άνδρες της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Πύργου.

Πυροσβέστες, μετέφεραν στην κυριολεξία στα “χέρια” τους, τους ενοίκους του σπιτιού αλλά και το σκυλάκι τους, καθώς το σπίτι τους πλημμύρισε και ήταν αδύνατη η απομάκρυνση από αυτό

πηγή patrisnews.com

#tags Πάτρα-Δυτική Ελλάδα Κακοκαιρία Πύργος Πυροσβεστική
