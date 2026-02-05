Καρναβάλι των Μικρών 2026: Έρχεται η 4η Καρναβαλούπολη στη Βίλα Κόλλα την Κυριακή 8 Φεβρουαρίου

Η 4η Καρναβαλούπολη κάνει στάση στη Βίλα Κόλλα την Κυριακή 8 Φεβρουαρίου, προσκαλώντας μικρούς και μεγάλους σε μια γιορτή γεμάτη φαντασία, δημιουργία και μηνύματα αγάπης για το περιβάλλον.

Η ανακοίνωση της ΚΕΔΗΠ αναφέρει τα εξής:

Με την 4 η Καρναβαλούπολη συνεχίζει το παραμυθένιο ταξίδι του το Καρναβάλι των Μικρών κάνοντας έναν ακόμα σταθμό την Κυριακή 8 Φεβρουαρίου στις 10πμ στη Βίλα Κόλλα (εγκαταστάσεις Πανεπιστημίου Πατρών στο Κουκούλι). Πρόκειται για τη δεύτερη χρονιά που ΚΕΔΗΠ-Καρναβάλι Πάτρας και Πανεπιστήμιο Πατρών ενώνουν τις δυνάμεις τους και συνεργάζονται στο πλαίσιο της διοργάνωσης Καρναβαλούπολης.

Η 4 η Καρναβαλούπολη με τίτλο «ΦΥΣΙΚΑ για τα παιδιά μας» δίνει ραντεβού με μικρούς και μεγάλους για να γιορτάσουμε όλοι μαζί με τον τρόπο των παιδιών. Τα παιδιά γίνονται πρωταγωνιστές και δημιουργούν το δικό τους Καρναβάλι μεταφέροντας παντού μηνύματα περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης και αφύπνισης. Μέσα από την Καρναβαλούπολη τα παιδιά προστατεύουν το περιβάλλον, αγαπούν τη φύση και νοιάζονται για τον πλανήτη μας.

Το πλήρες πρόγραμμα της ΚΕΔΗΠ-Καρναβάλι Πάτρας για την 4 η Καρναβαλούπολη έχει ως εξής:

-Εγκαίνια της έκθεσης «Μάκης Μουρελάτος Ο λαξευτής των μορφών» στις 11πμ στον εσωτερικό χώρο της Βίλας Κόλλα με κεντρικό ομιλητή τον ποιητή Διονύση Καρατζά.

Διάρκεια και ωράριο έκθεσης: 09.02.2026-20.02.2026 τις ώρες 17:00-20:00

Μια έκθεση αφιερωμένη στον Πατρινό εικαστικό Γεράσιμο Μουρελάτο (1947-2022) που πραγματοποιείται σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Πατρών και το Τμήμα Διοίκησης Τουρισμού.

Επιμέλεια έκθεσης: Δρ. Μαρία Αργυροπούλου (Πολιτισμική Κοινωνιολόγος, ΕΔΙΠ Τμήματος Διοίκησης Τουρισμού Πανεπιστημίου Πατρών), Βασιλική Χαραλαμποπούλου (Magister Artium, Υπεύθυνη Πολιτιστικής Διαχείρισης ΚΕΔΗΠ – Καρναβάλι Πάτρας), Άννα Καρατζά (Εικαστικός – Εκπαιδευτικός).

Θα εκτεθούν: Φιγούρες του Καραγκιόζη, Κούκλες οι οποίες χρησιμοποιήθηκαν σε θεατρικές παραστάσεις, Κεφάλια, Μουτσούνες, Σκίτσα και Πίνακες του Μάκη Μουρελάτου.

-Παράσταση θεάτρου μαριονέτας με τίτλο «Τεχνοβάτες» και παράσταση γιγαντόκουκλας με τίτλο «Λεβάρ, ένας δράκος συναισθήματα γεμάτος». Ομάδα κουκλοθέατρου «Μαριονέτες Τζίκας»

-Θεατρική παράσταση με τίτλο «Όλα συνδέονται ή Μόλυνση - Ξεμόλυνση», μια πολυτεχνική παράσταση που συνδυάζει κουκλοθέατρο, θέατρο αντικειμένων και μάσκες.

Παραγωγή: Θέατρο Χωρίς Αυλαία του Δημήτρη Σιούντα.

-Εργαστήρια κατασκευής καρναβαλικής φιγούρας για κουκλοθέατρο από το καλλιτεχνικό εργαστήριο ARisTi’s LAB της Αρίστης Μπελαβγένη.

-Παρουσία καλλιτεχνών τσίρκου: ξυλοπόδαρη, μπάλα ισορροπίας, ζογκλέρ και ξυλοπόδαρος Τζίτζικας – μασκότ του Παιδικού Καρναβαλιού. Saltibagos: Μαρία Βάρσου.

-Εκπαιδευτικό εργαστήριο καρναβαλικών κατασκευών, με περιβαλλοντική ευαισθησία

1. Καρναβαλικό «Μπουκέτο Λουλουδιών»

2. Λάβαρο «Καρναβαλάκι»

3. Καρναβαλικό «Λουλουδο-λάβαρο»

Το εργαστήριο υλοποιείται από τη Δομή Προώθησης Πολιτιστικής Κληρονομιάς του Δήμου Πατρέων.