Γιάννης Παναγόπουλος στη Βουλή για τη δέσμευση των λογαριασμών του: «Υπάρχει μια δύσκολη κατάσταση»

Την αναστολή της ιδιότητας του κομματικού μέλους του Γ. Παναγόπουλου ζητεί από την ΕΔΕΚΑΠ ο γραμματέας της ΚΠΕ του ΠΑΣΟΚ Ανδρέας Σπυρόπουλος
Η πρώτη αντίδραση του Προέδρου της ΓΣΕΕ Γιάννη Παναγόπουλου μετά την ανακοίνωση της δέσμευσης των τραπεζικών του λογαριασμών, καθώς και έξι ακόμα φυσικών προσώπων και έξι εταιρειών, κατόπιν εντολής τους επικεφαλής της Αρχής για το Ξέπλυμα Βρώμικου Χρήματος και πρώην αντεισαγγελέα του Αρείου Πάγου Χαράλαμπου Βουρλιώτη, καταγράφηκε νωρίτερα στη Βουλή.
Ο κ. Παναγόπουλος παρίστατο στη συνεδρίαση της Διαρκούς Επιτροπής Κοινωνικών Υποθέσεων της Βουλής, όπου συζητείται το σχέδιο νόμου του υπουργείου Εργασίας για την ενίσχυση των συλλογικών συμβάσεων εργασίας και έκανε δύο έμμεσες αναφορές στο επίμαχο ζήτημα.
Η πρώτη ήταν όταν προανήγγειλε την πρόωρη αποχώρησή του από τη συνεδρίαση, λέγοντας χαρακτηριστικά: «Υπάρχει και μια δύσκολη κατάσταση, ξέρετε, θα τη διαχειριστώ με καθαρότητα και εντιμότητα» και λίγο αργότερα επανήλθε, υπογραμμίζοντας: «Μην αμαυρώσουμε με τη δική μου περιπέτεια αυτό που γίνεται στη Βουλή».
Στην αρχή της ομιλίας του σήμερα στη Βουλή, μάλιστα ανέφερε επίσης ότι η πολιτική του ταυτότητα είναι το ΠΑΣΟΚ και πρόσθεσε πως είναι γνωστό αυτό εδώ και χρόνια.
Συγκεκριμένα, είπε: «Αντιλαμβάνεστε ότι είμαι μόνος μου στην εκπροσώπηση των εργαζομένων σε μία συμφωνία, η οποία σήμερα θα συζητηθεί και αισθάνομαι προβεβλημένος για αυτό που έγινε. Σας διαβεβαιώνω ότι όταν έβαλα την υπογραφή μου σε αυτή τη συμφωνία, δεν την έβαλα ως ΠΑΣΟΚ. Αυτή είναι η πολιτική μου ταυτότητα, είναι γνωστή, χρόνια τώρα. Τη βάλαμε (σσ την υπογραφή) γιατί πιστεύαμε ότι κάναμε ένα βήμα προς τη βελτίωση των συλλογικών συμβάσεων».
ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ: Την αναστολή της ιδιότητας του κομματικού μέλους του Γ. Παναγόπουλου ζητεί από την ΕΔΕΚΑΠ ο γραμματέας της ΚΠΕ του κόμματος, Ανδ. Σπυρόπουλος
Σύμφωνα με ανακοίνωση του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ, «ο γραμματέας της ΚΠΕ του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής, Ανδρέας Σπυρόπουλος, με επιστολή του στην ΕΔΕΚΑΠ ζητεί την αναστολή της ιδιότητας του κομματικού μέλους του Γιάννη Παναγόπουλου έως την πλήρη διαλεύκανση της υπόθεσης για την οποία ερευνάται από τις αρμόδιες αρχές».
