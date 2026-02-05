Γιάννης Παναγόπουλος στη Βουλή για τη δέσμευση των λογαριασμών του: «Υπάρχει μια δύσκολη κατάσταση»

Η πρώτη αντίδραση του Προέδρου της ΓΣΕΕ Γιάννη Παναγόπουλου μετά την ανακοίνωση της δέσμευσης των τραπεζικών του λογαριασμών, καθώς και έξι ακόμα φυσικών προσώπων και έξι εταιρειών, κατόπιν εντολής τους επικεφαλής της Αρχής για το Ξέπλυμα Βρώμικου Χρήματος και πρώην αντεισαγγελέα του Αρείου Πάγου Χαράλαμπου Βουρλιώτη, καταγράφηκε νωρίτερα στη Βουλή.

Ο κ. Παναγόπουλος παρίστατο στη συνεδρίαση της Διαρκούς Επιτροπής Κοινωνικών Υποθέσεων της Βουλής, όπου συζητείται το σχέδιο νόμου του υπουργείου Εργασίας για την ενίσχυση των συλλογικών συμβάσεων εργασίας και έκανε δύο έμμεσες αναφορές στο επίμαχο ζήτημα.

Η πρώτη ήταν όταν προανήγγειλε την πρόωρη αποχώρησή του από τη συνεδρίαση, λέγοντας χαρακτηριστικά: «Υπάρχει και μια δύσκολη κατάσταση, ξέρετε, θα τη διαχειριστώ με καθαρότητα και εντιμότητα» και λίγο αργότερα επανήλθε, υπογραμμίζοντας: «Μην αμαυρώσουμε με τη δική μου περιπέτεια αυτό που γίνεται στη Βουλή».