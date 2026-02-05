Πάτρα: Πρόστιμα από τον Δήμο για τα πεταμένα κρέατα σε πεζοδρόμιο και σε κάδο

Πρόστιμα επέβαλλε ο Δήμος Πατρέων "σε δύο κρεοπωλεία για παράνομη εναπόθεση υπολειμμάτων κρέατος, σε πεζοδρόμιο και σε κάδο απορριμμάτων" , όπως ανακοινώνει καθώς και "σε δύο καταστήματα εστίασης για παράνομη εναπόθεση απορριμμάτων εκτός κάδων".

Μάλιστα ο Δήμαρχος Πατρέων, Κώστας Πελετίδης, απέστειλε επιστολή στον Πρόεδρο του Συλλόγου Λιανοπωλητών Κρεοπωλών Πατρών και Περιχώρων «Οι Ταξιάρχες» "με την οποία επισημαίνει τη σημασία της αυστηρής τήρησης των υγειονομικών διατάξεων σχετικά με την ορθή διαχείριση των υπολειμμάτων ζωικών προϊόντων και υποπροϊόντων".

Αναλυτικά η ανακοίνωση του Δήμου.

"Εφαρμόζοντας τον ισχύοντα Κανονισμό Καθαριότητας η αρμόδια Υπηρεσία του Δήμου Πατρέων επέβαλε, τις τελευταίες ημέρες, πρόστιμα σε δύο κρεοπωλεία της πόλης για παράνομη εναπόθεση υπολειμμάτων κρέατος, σε πεζοδρόμιο και σε κάδο απορριμμάτων, καθώς και σε δύο καταστήματα εστίασης για παράνομη εναπόθεση απορριμμάτων εκτός κάδων.

Με αφορμή το φαινόμενο της παράνομης απόρριψης των υπολειμμάτων κρέατος ο Δήμαρχος Πατρέων, Κώστας Πελετίδης, απέστειλε επιστολή στον Πρόεδρο του Συλλόγου Λιανοπωλητών Κρεοπωλών Πατρών και Περιχώρων «Οι Ταξιάρχες» με την οποία επισημαίνει τη σημασία της αυστηρής τήρησης των υγειονομικών διατάξεων σχετικά με την ορθή διαχείριση των υπολειμμάτων ζωικών προϊόντων και υποπροϊόντων, καθώς αυτό αφορά την προστασία της δημόσιας υγείας.

Τα προς απόρριψη υπολείμματα κρεάτων (οστά, λίπη κ.λ.π.) δεν πρέπει να αναμιγνύονται με τα κοινά οικιακά απορρίμματα, αλλά να συλλέγονται σε ειδικούς σημασμένους και στεγανούς κάδους και να παραδίδονται σε αδειοδοτημένες εταιρείες για την ασφαλή μεταφορά και διάθεση τους.

Ο Δήμαρχος αναφέρει ότι ο Δήμος γίνεται αποδέκτης παραπόνων από πολίτες όταν τα υπολείμματα κρεάτων καταλήγουν σε πράσινους κάδους με αποτέλεσμα να δημιουργείται δυσοσμία ή να διασκορπίζονται από τα ζώα σε κοινόχρηστους χώρους. Σε αυτές τις περιπτώσεις η Υπηρεσία Καθαριότητας είναι υποχρεωμένη να επιβάλλει τα πρόστιμα που προβλέπονται από τον Κανονισμό Καθαριότητας. Όμως η επιβολή κυρώσεων δεν αποτελεί λύση του προβλήματος. Ο στόχος μας είναι η συλλογική ευθύνη, η πρόληψη και η συμμόρφωση μέσω ενημέρωσης και συνεργασίας.

Με τη βοήθειά σας ελπίζουμε φθάσει το μήνυμα αυτό σε όλα τα μέλη του Συλλόγου σας. Η καλή λειτουργία και εικόνα της πόλης είναι υπόθεση όλων μας, καταλήγει ο Δήμαρχος".