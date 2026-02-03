Πάτρα: Απίστευτη εικόνα! Πεταμένα ωμά κοτόπουλα στο κέντρο

Στην Κανακάρη και Τριών Ναυάρχων
Μπροστά σε ένα δυσάρεστο θέαμα βρέθηκαν περαστικοί στο κέντρο της Πάτρας όταν αντίκρισαν το πρωί της Τρίτης πεταμένα κοτόπουλα στη διασταύρωση των οδών Κανακάρη και Τριών Ναυάρχων.
Η εικόνα ήταν άκρως απογοητευτική και ασυνήθιστη.
Το ζήτημα ανέδειξε μέσω ανάρτησής του στο facebook ο δημοσιογράφος Γιάννης Γεωργόπουλος, κοινοποιώντας και τις σχετικές φωτογραφίες.
φωτο fb Γιάννης Γεωργόπουλος
φωτο fb Γιάννης Γεωργόπουλος
φωτο fb Γιάννης Γεωργόπουλος
