Πατρινό Καρναβάλι 2026: 1η Αποκριάτικη Γιορτή Παραδοσιακών Δρωμένων με συμμετοχή ελληνικών και ξένων ομάδων

Η ΚΕΔΗΠ - Καρναβάλι Πάτρας διοργανώνει την 1η Αποκριάτικη Γιορτή Παραδοσιακών Δρωμένων με συμμετοχή ελληνικών και ξένων ομάδων.

Η ανακοίνωση της ΚΕΔΗΠ αναφέρει τα εξής:

Η ΚΕΔΗΠ – Καρναβάλι Πάτρας φέρνει κοντά τα καρναβάλια της Ελλάδας και του εξωτερικού με την 1η Αποκριάτικη Γιορτή Παραδοσιακών Δρωμένων που θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 7 Φεβρουαρίου 2026, καθ’ όλη τη διάρκεια της ημέρας. Στο πλαίσιο της πρώτης μεγάλης γιορτής, θα συμμετάσχουν 14 παραδοσιακές ομάδες από την Ελλάδα και το εξωτερικό, με αποκριάτικες παρελάσεις και δρώμενα στο κέντρο και σε γειτονιές της πόλης.

Ανάμεσά τους βρίσκεται, η γνωστή και βραβευμένη ομάδα «Κούκερι», αποτελούμενη από 30 χορευτές, από το χωριό Καμπίλε της Βουλγαρίας. Οι Κούκεροι είναι μασκαρεμένοι χορευτές που αναπαριστούν ένα πανάρχαιο λαϊκό έθιμο της Βουλγαρίας αλλά και όλων των Βαλκανίων.

Με εντυπωσιακές μάσκες, βαριές φορεσιές και κουδούνια, κινούνται ρυθμικά στους δρόμους, αποδίδοντας έναν τελετουργικό συμβολισμό που συνδέεται με το ξόρκισμα του κακού και τις ευχές για υγεία, γονιμότητα και ευημερία.

Ακόμη, στη γιορτή συμμετέχει ως φιλοξενούμενη η δυναμική και πολυμελής παραδοσιακή ομάδα από τη Λευκάδα, με το νησιωτικό αποκριάτικο χρώμα και τη ζωντανή μουσικοχορευτική της παράδοση. Παράλληλα, λαμβάνουν μέρος τοπικοί πολιτιστικοί σύλλογοι της Πάτρας, όπως των Ζακυνθινών, των Κεφαλλήνων, καθώς και σύλλογοι από τις συνοικίες Γηροκομείου, Αγίου Νεκταρίου, Κρήνης και Ζαβλανίου, παρουσιάζοντας τα δικά τους αποκριάτικα δρώμενα. Ιδιαίτερη στιγμή της φετινής διοργάνωσης αποτελεί η παρουσία της τοπικής κοινότητας Ρουμάνων, η οποία για πρώτη φορά μετά από καιρό παρουσιάζει τα αποκριάτικα έθιμά της στο πλαίσιο του Πατρινού Καρναβαλιού.

Καθοριστική συμβολή τόσο στη διοργάνωση όσο και με τη συμμετοχή του στις παρουσιάσεις, έχει το Χορευτικό Τμήμα του Δήμου Πατρέων που θα παρουσιάσει το αποκριάτικο δρώμενο της Νάουσας, «Γενίτσαροι και Μπούλες».

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ / ΣΑΒΒΑΤΟ 7 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2026

Ώρα 12.00, Παλαιό Δημαρχείο: Η αποκριάτικη δράση ξεκινά το Σάββατο το πρωί με παρέλαση από το Παλαιό Δημαρχείο, η οποία θα καταλήξει μέσω της οδού Μαιζώνος προς το Νέο Δημαρχείο, όπου θα πραγματοποιηθεί παρουσίαση των συμμετεχουσών ομάδων.

Ώρα 18:00, Αγυιά – Πλατεία Πεζογράφων: Η 1η Αποκριάτικη Γιορτή συνδέεται με την καθιερωμένη καρναβαλική παρέλαση της Αγυιάς, η οποία θα ξεκινήσει στις 18:00 από την Πλατεία Πεζογράφων και θα καταλήξει στις 19.00 στην Πλατεία Ντε Μιράντα στην Παναχαϊκή, μέσω της οδού Νοταρά. Στην απογευματινή παρέλαση της Αγυιάς συμμετέχουν η ομάδα «Κούκερι» από τη Βουλγαρία, η παραδοσιακή ομάδα από τη Λευκάδα και το Χορευτικό του Δήμου Πατρέων. Παράλληλα, ο Πολιτιστικός Σύλλογος Αγυιάς, οι Σύλλογοι Γονέων και Κηδεμόνων και οι φορείς της γειτονιάς θα συμμετάσχουν στην παρέλαση φορώντας αυτοσχέδιες μάσκες και κουδούνια/καμπανάκια.

Ώρα 20:00, πλατεία Ταραμπούρα: Υπαίθριο αποκριάτικο γλέντι, σε συνεργασία με το Νότιο Διαμέρισμα και τον Πολιτιστικό Σύλλογο Ταραμπούρα, στην πλατεία Ταραμπούρα όπου όλα τα χορευτικά σχήματα και το κοινό θα συναντηθούν σε μια κοινή γιορτή μουσικής και χορού.

Συμμετέχουν:

1. Μορφωτικός & Πολιτιστικός Σύλλογος «Παναγία η Γηροκομίτισσα» Πάτρας

2.Χορευτικό Τμήμα Δήμου Πατρέων - Μπούλες Νάουσας

3.Σύλλογος Κεφαλλήνων Πάτρας

4.Σύλλογος Ρουμανικής Κοινότητας Πάτρας "Luceafarul"

5.Προοδευτικός Πολιτιστικός Σύλλογος Αγίου Νεκταρίου Πατρών

6.Μουσικοφιλολογικός Όμιλος Λευκάδας «Ορφεύς»

7.Καλλιτεχνικός Σύλλογος Patra st.ART.s CRAFTing

8.Σύλλογος Ανάδειξης Πολιτιστικής Κληρονομίας Κρήνης

9.Σύλλογος Ζακυνθινών Εν Πάτραις

10.Σύλλογος Βουλγαρίας «Κούκερι - Kukeri»

11.Φουστάνες Σκοπέλου

12.Πολιτιστικός Σύλλογος Αλισσαίων «Πείρος»

13.Πολιτιστικός Σύλλογος Ζαβλανίου

14.Πολιτιστικός Σύλλογος Αγυιάς

Φόρα τη μάσκα σου, πάρε τα κουδούνια σου και γίνε μέρος της γιορτής!