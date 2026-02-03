Back to Top
#TAGS ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ Αιγιάλεια Νάσος Νασόπουλος Τέμπη Πατρινό Καρναβάλι 2026
Αγγελίες
Μην ψάχνεις, βρες στο
THE BEST

ΚΟΙΝΩΝΙΑ

/

Αλλάζει η ώρα που σχολάνε οι μαθητές - Πότε θα τεθεί σε ισχύ το νέο ωράριο

Αλλάζει η ώρα που σχολάνε οι μαθητές - Π...

Για το αναβαθμισμένο πρόγραμμα Ολοήμερου Δημοτικού Σχολείου

Νέο ωράριο θα τεθεί σε ισχύ για το νέο σχολικό έτος 2026-2027, μετά από απόφαση που υπέγραψε η υπουργός Παιδείας, Σοφία Ζαχαράκη για το αναβαθμισμένο πρόγραμμα Ολοήμερου Δημοτικού Σχολείου.

Ειδικότερα, για το νέο σχολικό έτος 2026-2027 η αποχώρηση των μαθητών που παρακολουθούν το πρόγραμμα του Αναβαθμισμένου Ολοήμερου Δημοτικού Σχολείου πραγματοποιείται:

  •  στις 15:50, με τη λήξη της δεύτερης διδακτικής ώρας της 2ης ζώνης, ή
  • στις 17:30, με την ολοκλήρωση του ημερήσιου προγράμματος.

Παράλληλα, δίνεται η δυνατότητα αποχώρησης των μαθητών και στις 14:55, με το πέρας της πρώτης διδακτικής ώρας της 2ης ζώνης.

Η υπουργός Παιδείας τόνισε ότι η εφαρμογή του αναβαθμισμένου ολοήμερου προγράμματος αποτελεί σημαντικό βήμα για την αναβάθμιση της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, καθώς συνδυάζει ποιοτική εκπαιδευτική διαδικασία με ευέλικτο ωράριο.

 Η συγκεκριμένη απόφαση ενισχύει τη λειτουργικότητα των σχολείων και συμβάλλει στη βελτίωση της καθημερινότητας μαθητών και γονέων.

 cnn.gr

Ειδήσεις Τώρα

Πάτρα: Ποιος έκοψε το κεφάλι του Τριάντη;

Πώς γιορτάζει η Πάτρα την Τσικνοπέμπτη; Οι μεσημεριανές και οι ξαφνικές βραδινές ακυρώσεις

Εξαφάνιση 16χρονης από την Πάτρα: Επιβεβαιώθηκε από την εταιρεία ότι ταξίδεψε στη Γερμανία

Ακολουθήστε το thebest.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο thebest.gr

#tags Δημοτικό Σχολείο Ωράριο Σοφία Ζαχαράκη

Ειδήσεις