Αλλάζει η ώρα που σχολάνε οι μαθητές - Πότε θα τεθεί σε ισχύ το νέο ωράριο

Για το αναβαθμισμένο πρόγραμμα Ολοήμερου Δημοτικού Σχολείου
Νέο ωράριο θα τεθεί σε ισχύ για το νέο σχολικό έτος 2026-2027, μετά από απόφαση που υπέγραψε η υπουργός Παιδείας, Σοφία Ζαχαράκη για το αναβαθμισμένο πρόγραμμα Ολοήμερου Δημοτικού Σχολείου.
Ειδικότερα, για το νέο σχολικό έτος 2026-2027 η αποχώρηση των μαθητών που παρακολουθούν το πρόγραμμα του Αναβαθμισμένου Ολοήμερου Δημοτικού Σχολείου πραγματοποιείται:
- στις 15:50, με τη λήξη της δεύτερης διδακτικής ώρας της 2ης ζώνης, ή
- στις 17:30, με την ολοκλήρωση του ημερήσιου προγράμματος.
Παράλληλα, δίνεται η δυνατότητα αποχώρησης των μαθητών και στις 14:55, με το πέρας της πρώτης διδακτικής ώρας της 2ης ζώνης.
Η υπουργός Παιδείας τόνισε ότι η εφαρμογή του αναβαθμισμένου ολοήμερου προγράμματος αποτελεί σημαντικό βήμα για την αναβάθμιση της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, καθώς συνδυάζει ποιοτική εκπαιδευτική διαδικασία με ευέλικτο ωράριο.
Η συγκεκριμένη απόφαση ενισχύει τη λειτουργικότητα των σχολείων και συμβάλλει στη βελτίωση της καθημερινότητας μαθητών και γονέων.
