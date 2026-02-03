Αλλάζει η ώρα που σχολάνε οι μαθητές - Πότε θα τεθεί σε ισχύ το νέο ωράριο

Νέο ωράριο θα τεθεί σε ισχύ για το νέο σχολικό έτος 2026-2027, μετά από απόφαση που υπέγραψε η υπουργός Παιδείας, Σοφία Ζαχαράκη για το αναβαθμισμένο πρόγραμμα Ολοήμερου Δημοτικού Σχολείου.

Ειδικότερα, για το νέο σχολικό έτος 2026-2027 η αποχώρηση των μαθητών που παρακολουθούν το πρόγραμμα του Αναβαθμισμένου Ολοήμερου Δημοτικού Σχολείου πραγματοποιείται:

στις 15:50, με τη λήξη της δεύτερης διδακτικής ώρας της 2ης ζώνης, ή

στις 17:30, με την ολοκλήρωση του ημερήσιου προγράμματος.

Παράλληλα, δίνεται η δυνατότητα αποχώρησης των μαθητών και στις 14:55, με το πέρας της πρώτης διδακτικής ώρας της 2ης ζώνης.

Η υπουργός Παιδείας τόνισε ότι η εφαρμογή του αναβαθμισμένου ολοήμερου προγράμματος αποτελεί σημαντικό βήμα για την αναβάθμιση της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, καθώς συνδυάζει ποιοτική εκπαιδευτική διαδικασία με ευέλικτο ωράριο.

Η συγκεκριμένη απόφαση ενισχύει τη λειτουργικότητα των σχολείων και συμβάλλει στη βελτίωση της καθημερινότητας μαθητών και γονέων.

cnn.gr