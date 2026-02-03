Εθνικό απολυτήριο: Πότε ξεκινά η εφαρμογή του - Δεν καταργούνται οι Πανελλαδικές

Με στόχο να εγκριθεί έως τον Δεκέμβριο και να τεθεί σε εφαρμογή από το σχολικό έτος 2027-2028 —δηλαδή για τους μαθητές που σήμερα φοιτούν στη Β΄ Γυμνασίου— ξεκινά ο εθνικός διάλογος για το Εθνικό Απολυτήριο.

Η πρώτη σύσκεψη, όπου τέθηκαν οι βασικές κατευθύνσεις της μεταρρύθμισης, ολοκληρώθηκε το μεσημέρι της Τρίτης στο Μέγαρο Μαξίμου. Στη σύσκεψη προήδρευσε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, με τη συμμετοχή του αντιπροέδρου της κυβέρνησης Κωστή Χατζηδάκη και της υπουργού Παιδείας Σοφίας Ζαχαράκη.



Τα βασικά στοιχεία που προκύπτουν έως τώρα για το Εθνικό Απολυτήριο είναι:

-Δεν καταργούνται οι πανελλαδικές

-Θα εφαρμοστεί από το σχολικό έτος 2027-28 δηλαδή στα παιδιά της Δευτέρας γυμνασίου

-Θα υπολογίζεται η επίδοση με μία κλιμάκωση ανά τάξη ως συντελεστής στο αποτέλεσμα των πανελλαδικών.

Αυτή τη στιγμή η συζήτηση λέει:

-Για Α’ λυκείου: 15%

-Για Β Λυκείου 35%

-Για Γ’ Λυκείου 50%

Ωστόσο κι αυτά θα καθοριστούν μέσα από τον εθνικό διάλογο. Παράλληλα, θα καθοριστούν και τα μαθήματα ανά τάξη, που θα προσμετρώνται σε αυτόν τον συντελεστή.

Οι πέντε άξονες

Ο κ. Μητσοτάκης είχε αναφερθεί στην καθιέρωση του Εθνικού Απολυτηρίου τον περασμένο Σεπτέμβριο στη ΔΕΘ, χαρακτηρίζοντάς τη μία από τις μεταρρυθμίσεις - προκλήσεις που έχει να φέρει εις πέρας η κυβέρνηση.

Πιο συγκεκριμένα, ο πρωθυπουργός είχε αναφέρει στην ομιλία του: «Πρότασή μας είναι να θεσπιστεί και στην Ελλάδα το Εθνικό Απολυτήριο, ώστε να αποκατασταθεί ο αυτοτελής ρόλος του Λυκείου. Να μπορεί να αποκτήσει το δικό του εκπαιδευτικό κύρος, το δικό του βάρος στην εργασιακή προοπτική των αποφοίτων».

Έτσι, η ώρα του διαλόγου για το Εθνικό Απολυτήριο έφτασε, με την υπουργό Παιδείας, Σοφία Ζαχαράκη, να έχει προαναγγείλει, μάλιστα, την εφαρμογή του νέου συστήματος εισαγωγής στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση από το 2027-28, για τους μαθητές της Α' Λυκείου.

Σε πρόσφατη συνέντευξη, την περασμένη Κυριακή, η κ. Ζαχαράκη είχε θέσει τον Φεβρουάριο ως τον μήνα κατά τον οποίο θα εκκινήσει ο εθνικός διάλογος, ενώ είχε γνωστοποιήσει ότι έχει ήδη συγκροτηθεί νομοπαρασκευαστική επιτροπή, η οποία επεξεργάζεται τη δημιουργία της Εθνικής Αρχής Εξετάσεων, του Εθνικού Σώματος Αξιολογητών και τη νέα Τράπεζα Θεμάτων.

Ο βασικός στόχος της εν λόγω μεταρρύθμισης, όπως είχε δηλώσει, είναι η αναβάθμιση του ρόλου του Λυκείου, «με περισσότερο χώρο για ουσιαστική μάθηση».

Πιο συγκεκριμένα, για το Εθνικό Απολυτήριο και τον νέο τρόπο εισαγωγής στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση, η κ. Ζαχαράκη είχε αναφέρει ότι η πρόταση του υπουργείου θα στηρίζεται σε πέντε πυλώνες, που αφορούν το εκπαιδευτικό σύστημα ως όλον και όχι αποσπασματικά μόνο τις εξετάσεις. Οι πέντε αυτοί πυλώνες είναι οι εξής:

-Το εκπαιδευτικό περιεχόμενο, «ώστε όλα τα παιδιά να έχουν πρόσβαση σε έναν ισχυρό, κοινό κορμό γνώσεων και δεξιοτήτων».

-Τη σχολική ζωή, «γιατί το σχολείο δεν είναι μόνο ύλη και εξετάσεις, αλλά μια κοινότητα όπου το κάθε παιδί δικαιούται να συμμετέχει ισότιμα, να μαθαίνει και να ολοκληρώνεται ως προσωπικότητα».

-Την επιμόρφωση των εκπαιδευτικών, «με ενιαία, συνεχή και ουσιαστική στήριξη στο έργο τους».

-Τις υποδομές (σχολικές και ψηφιακές), «που διασφαλίζουν ίσες ευκαιρίες όπου και αν ζει ένα παιδί».

-Τη διακυβέρνηση του συστήματος, «με καθαρούς ρόλους, λογοδοσία και θεσμική συνέχεια».



