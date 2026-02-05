Back to Top
#TAGS ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ Αιγιάλεια Νάσος Νασόπουλος Τέμπη Πατρινό Καρναβάλι 2026
Αγγελίες
Μην ψάχνεις, βρες στο
THE BEST

ΠΟΛΙΤΙΚΗ

/

Συνάντηση Μητσοτάκη με Ερντογάν στην Άγκυρα στις 11 Φεβρουαρίου

Συνάντηση Μητσοτάκη με Ερντογάν στην Άγκ...

Στη συνεδρίαση του Ανώτατου Συμβουλίου Συνεργασίας Ελλάδας-Τουρκίας

Το Ανώτατο Συμβούλιο Συνεργασίας Ελλάδας- Τουρκίας και άρα η συνάντηση του Κυριάκου Μητσοτάκη με τον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν θα πραγματοποιηθεί στις 11 Φεβρουαρίου.

“Η Ελλάδα προσέρχεται με πίστη και αυτοπεποίθηση στον διάλογο, πάντοτε λαμβάνοντας υπόψη το Διεθνές Δίκαιο και χωρίς καμία απολύτως διάθεση υποχώρησης”, σημείωσε ανακοινώνοντας τη διεξαγωγή του ΑΣΣ ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης.

“Τονίζουμε, για μια ακόμη φορά, ότι με την Τουρκία έχουμε μια και μόνη διαφορά τον καθορισμό ΑΟΖ και υφαλοκρηπίδας και ότι ουδέποτε θα βάλουμε στο τραπέζι ζητήματα κυριαρχίας και κόκκινων γραμμών”, πρόσθεσε.

 

 

Ειδήσεις Τώρα

Τι γίνεται με τους γάμους ομόφυλων ζευγαριών στην Αχαΐα; Η εικόνα 2 χρόνια μετά την ψήφιση του νόμου

Βιολάντα: Φωτογραφία ντοκουμέντο από το σημείο της διαρροής

Πάτρα: Μπήκε στα δικαστήρια με κατσαβίδι και σουγιά - Του πέρασαν χειροπέδες

Ακολουθήστε το thebest.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο thebest.gr

#tags Κυριάκος Μητσοτάκης Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν
Ειδήσεις
Πολιτική
["\u039a\u03c5\u03c1\u03b9\u03ac\u03ba\u03bf\u03c2 \u039c\u03b7\u03c4\u03c3\u03bf\u03c4\u03ac\u03ba\u03b7\u03c2 ","\u03a1\u03b5\u03c4\u03b6\u03ad\u03c0 \u03a4\u03b1\u03b3\u03af\u03c0 \u0395\u03c1\u03bd\u03c4\u03bf\u03b3\u03ac\u03bd"]
820048
Follow us on Facebook
Follow us on Facebook

Ειδήσεις