Συνάντηση Μητσοτάκη με Ερντογάν στην Άγκυρα στις 11 Φεβρουαρίου

Το Ανώτατο Συμβούλιο Συνεργασίας Ελλάδας- Τουρκίας και άρα η συνάντηση του Κυριάκου Μητσοτάκη με τον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν θα πραγματοποιηθεί στις 11 Φεβρουαρίου.

“Η Ελλάδα προσέρχεται με πίστη και αυτοπεποίθηση στον διάλογο, πάντοτε λαμβάνοντας υπόψη το Διεθνές Δίκαιο και χωρίς καμία απολύτως διάθεση υποχώρησης”, σημείωσε ανακοινώνοντας τη διεξαγωγή του ΑΣΣ ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης.

“Τονίζουμε, για μια ακόμη φορά, ότι με την Τουρκία έχουμε μια και μόνη διαφορά τον καθορισμό ΑΟΖ και υφαλοκρηπίδας και ότι ουδέποτε θα βάλουμε στο τραπέζι ζητήματα κυριαρχίας και κόκκινων γραμμών”, πρόσθεσε.