Εξαρθρώθηκε κύκλωμα διακίνησης κοκαΐνης και κάνναβης στην Βορειοανατολική Αττική

Συντονισμένη αστυνομική επιχείρηση της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Βορειοανατολικής Αττικής, οδήγησε στην εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης διακίνησης κοκαΐνης και ακατέργαστης κάνναβης στη Βορειοανατολική Αττική.

Στο πλαίσιο της επιχείρησης της Ασφάλειας Βορειοανατολικής Αττικής με τη συνδρομή αστυνομικών της Ασφάλειας, της Ο.Π.Κ.Ε. και αστυνομικού σκύλου, συνελήφθησαν, πρωινές ώρες σήμερα, σε Νέα Μάκρη και Μαραθώνα, τρεις ημεδαποί, ηλικίας 38, 26 και 23 ετών, κατηγορούμενοι -κατά περίπτωση- για συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, παράβαση του νόμου περί εξαρτησιογόνων ουσιών και περί όπλων, νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και αποδοχή και διάθεση προϊόντων εγκλήματος. Επιπρόσθετα, συνελήφθη και ημεδαπός έγκλειστος σε Κατάστημα Κράτησης.

Κατόπιν αξιοποίησης πληροφοριών της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Βορειοανατολικής Αττικής αναφορικά με τη δράση εγκληματικής οργάνωσης τα μέλη της οποίας δραστηριοποιούνταν στη διακίνηση κοκαΐνης και ακατέργαστης κάνναβης στην περιοχή της Βορειοανατολικής Αττικής, μετά από διασταύρωση πληροφορικών δεδομένων και αποδεικτικών μέσων, ταυτοποιήθηκαν οι κατηγορούμενοι και πιστοποιήθηκε η εγκληματική τους δράση.

Ειδικότερα, η εγκληματική οργάνωση δραστηριοποιούνταν, τουλάχιστον από τον περασμένο Οκτώβριο, κυρίως σε Νέα Μάκρη και Μαραθώνα ενώ βάση της εγκληματικής οργάνωσης αποτελούσε η οικία του 38χρονου στην περιοχή του Μαραθώνα όπου διαμοιράζονταν οι ναρκωτικές ουσίες για τις καθημερινές «παραγγελίες» των πελατών της εγκληματικής οργάνωσης.

Ο 38χρονος προμηθευόταν κυρίως τις ποσότητες των ναρκωτικών από την οικία του 26χρονου ενώ ο 23χρονος μετέβαινε καθημερινά στην οικία του 38χρονου όπου εφοδιαζόταν με ποσότητες ναρκωτικών ουσιών τις οποίες στην συνέχεια διέθετε προς πώληση.

Οι αγοραπωλησίες των ναρκωτικών ουσιών λάμβαναν χώρα απογευματινές και βραδινές ώρες ενώ η εγκληματική οργάνωση είχε «σταθερό πελατολόγιο» στο οποίο διακινούσε ποσότητες ναρκωτικών ουσιών σχεδόν σε καθημερινή βάση.

Παράλληλα, σε κάποιες περιπτώσεις ο 38χρονος πραγματοποιούσε αγοραπωλησίες ναρκωτικών ουσιών ορίζοντας ως σημείο συνάντησης την οικία του, όπου τοποθετούσε τις ναρκωτικές ουσίες σε προκαθορισμένα σημεία (αυτοκίνητο, φράχτη, μπάρμπεκιου) όπου ο πελάτης τις παραλάμβανε και τοποθετούσε στο ίδιο σημείο την χρηματική τους αξία.

Αξιοσημείωτο είναι το γεγονός ότι κατά τις αγοραπωλησίες τα μέλη της οργάνωσης χρησιμοποιούσαν κωδικοποιημένες λέξεις ως προς τον τύπο, την ποσότητα, την χρηματική αξία της ναρκωτικής ουσίας καθώς και του μέρους στο οποίο θα γίνει η συναλλαγή προκειμένου να καταστεί δυσχερής ο εντοπισμός τους ενώ χρησιμοποιούσαν κυρίως κρυπτογραφημένες διαδικτυακές εφαρμογές.

Όπως προέκυψε από την προανακριτική έρευνα πιστοποιήθηκαν περισσότερες από 200 συναλλαγές διακίνηση ναρκωτικών. Κατά την έρευνα των οικιών των κατηγορουμένων, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν 196 γραμμ. κοκαΐνης, 175 γραμμ. ακατέργαστης κάνναβης, το χρηματικό ποσό των 1.210 ευρώ, ηλεκτρονική ζυγαριά ακριβείας, πλήθος νάιλον συσκευασιών, μαχαίρι, 6 οχήματα, εκ των οποίων όχημα για το οποίο έχει δηλωθεί κλοπή από το 2020 και 16 κινητά τηλέφωνα. Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον αρμόδιο Εισαγγελέα.