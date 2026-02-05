Η πρώτη συνεδρίαση της Επιτροπής Υγείας και Ασφάλειας Εργαζομένων στην Αχαΐα

Με ενδιαφέρουσες τοποθετήσεις από τους εκπροσώπους των Φορέων και Υπηρεσιών της Αχαΐας, αλλά και εκπροσώπους εργοδοτών και εργαζομένων πραγματοποιήθηκε στην αίθουσα του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Ελλάδας η πρώτη συνεδρίαση της Επιτροπής Υγείας και Ασφάλειας Εργαζομένων Π.Ε. Αχαΐας, με θέμα «Ενημέρωση για Θέματα Υγείας και Ασφάλειας των εργαζομένων της Περιφερειακής Ενότητας Αχαΐας».

Στη σύσκεψη διατυπώθηκαν προβληματισμοί και προτάσεις σχετικά με τη λειτουργία των επιχειρήσεων στο επίπεδο της ασφάλειας και της Υγείας των εργαζομένων καθώς και του πλαισίου των ελέγχων από τις αρμόδιες Υπηρεσίες για την τήρηση όλων των νόμιμων προϋποθέσεων και την διασφάλιση των απαιτούμενων συνθηκών εργασίας.

Την σύσκεψη συγκάλεσε ο Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Αχαΐας ο οποίος δήλωσε πως «η σύγκληση αυτής της Επιτροπής ήταν το πρώτο βήμα για να δούμε όλοι μαζί, με τους Φορείς, τις Υπηρεσίες αλλά και τους Συλλόγους εργοδοτών και εργαζομένων τι περισσότερο μπορεί να γίνει στο επίπεδο της Υγείας και της Ασφάλειας στους χώρους δουλειάς. Πώς μπορούμε να βελτιώσουμε την δουλειά που γίνεται από όλους όσοι εμπλεκόμαστε στις αδειοδοτήσεις και στους ελέγχους για την λειτουργία των επιχειρήσεων, από τις μικρότερες μέχρι και τις μεγάλες βιομηχανίες».

Όπως εξήγησε: «Ακούστηκαν εξαιρετικά ενδιαφέρουσες τοποθετήσεις σχετικά με τον τρόπο αδειοδότησης και λειτουργίας των επιχειρήσεων, με την ανάγκη περισσότερης ενημέρωσης και των ίδιων των επιχειρηματιών, κυρίως των μικρομεσαίων για όλα όσα πρέπει να τηρούν, καθώς επίσης και των εργαζομένων. Αυτό που θα κάνουμε είναι να ενσωματώσουμε τις απόψεις και παρατηρήσεις όλων των εκπροσώπων των Φορέων σε παρεμβάσεις που μπορούμε να κάνουμε ως Επιτροπή, ώστε να συμβάλλουμε στην βελτίωση συνολικά της κατάστασης. Όλες οι τοποθετήσεις των Φορέων θα ληφθούν υπόψη, θα υπάρξει με βάση αυτές σύντομα και επόμενη συνεδρίαση έτσι ώστε να μπορέσουμε να καταλήξουμε σε ένα πόρισμα με πράγματα που μπορούμε να προτείνουμε και θα προέρχονται από το πεδίο των προβλημάτων, από την ζώσα πραγματικότητα και όχι από την πολιτική θέση του καθενός ή από την γραφειοκρατία και μόνο.

Είμαστε στην περιοχή σε ένα σχετικά καλό σημείο, ωστόσο οι Υπηρεσίες μας θα συνεχίσουν να κάνουν την δουλειά τους, θα γίνονται αυστηροί έλεγχοι και όπου δεν υπάρχει συμμόρφωση θα επιβάλλονται τα ανάλογα πρόστιμα. Το ζήτημα δεν είναι όμως τα πρόστιμα αλλά η συμμόρφωση όλων και το παράδειγμα που πρέπει να δίνεται. Γι’ αυτό και είναι κοινός τόπος ότι πρέπει να εστιάσουμε στην ενημέρωση και την πρόληψη».

Στη συνεδρίαση παρέστησαν οι εκπρόσωποι των εξής Φορέων:

Της Επιθέωρησης Εργασίας η κα Βασιλική Τσιπουριάρη, της 6ης Υγειονομικής Περιφέρειας ο κ. Σπύρος Γκοργκόλης, της Πυροσβεστικής ο κ. Αλέξανδρος Σαββανής, της ΑΔΕΔΥ η κα Παρασκευή Φιλιτσιένου, της ΠΟΕ-ΟΤΑ η κα Λουίζα Βασιλείου, του Εργατικού Κέντρου της Πάτρας ο κ. Γεώργιος Σταθόπουλος, του Επιμελητηρίου Αχαΐας ο κ. Δημήτρης Τσιάκος, του ΣΕΒ Δυτικής Ελλάδας ο Πρόεδρος κ. Κλεομένης Μπάρλος, του ΣΕΒΙΠΑ ο κ. Γεώργιος Κολλιόπουλος, της ΕΤΒΑ-ΒΙΠΕ η κα Μαρία Νικολάου και ο κ. Βασίλης Κούγιας, της Ομοσπονδίας Επεγγελματοβιοτεχνών Νομού Αχαΐας ο κ. Νίκος Φωτόπουλος.

Παρόντες ήταν επίσης και μίλησαν για το πλαίσιο των ελέγχων ο Τεχνικός Σύμβουλος της Π.Ε. Αχαΐας Μηχανολόγος Μηχανικός κ. Άγγελος Αλεξόπουλος, ο Προϊστάμενος της Γενικής Διεύθυνσης Ανάπτυξης της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας κ. Ιωάννης Τσακαρέστος, ο Προϊστάμενος της Διεύθυνσης Ανάπτυξης της Π.Ε. Αχαΐας κ. Χρήστος Γαλανόπουλος και η Προϊσταμένη της Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας της Π.Ε. Αχαΐας κα Σοφία Συμεωνίδου.