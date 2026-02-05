Πάτρα: Εξαρθρώθηκε συμμορία που θα «έσπρωχνε» ναρκωτικά στο Καρναβάλι

Σε επιχείρηση για την εξάρθρωση κυκλώματος διακίνησης ναρκωτικών προχώρησε η Δίωξη Ναρκωτικών Πάτρας, αποτρέποντας τη διοχέτευση ποσοτήτων ecstasy και κοκαΐνης κατά τη διάρκεια του Καρναβαλιού.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της Ελληνικής Αστυνομίας, συνελήφθησαν δύο αλλοδαποί, ένας άνδρας και μία γυναίκα αλβανικής υπηκοότητας, ενώ οι Αρχές αναζητούν ακόμη ένα άτομο που φέρεται να έχει ηγετικό ρόλο στην εγκληματική οργάνωση.

Η επιχείρηση πραγματοποιήθηκε το πρωί της Τετάρτης σε δύο οικίες στην περιοχή του Σκαγιοπουλείου, στην Πάτρα. Από την προανάκριση προέκυψε ότι οι συλληφθέντες, σε συνεργασία με τον καταζητούμενο, είχαν σκοπό να διακινήσουν τα ναρκωτικά κατά την κορύφωση των καρναβαλικών εκδηλώσεων, κάτι που φέρονται να παραδέχθηκαν ενώπιον των αστυνομικών.

Το άτομο που αναζητείται είναι γνωστό στις διωκτικές αρχές, καθώς στο παρελθόν έχει απασχολήσει για παρόμοια αδικήματα.

Κατά τις έρευνες κατασχέθηκαν συνολικά 285,2 γραμμάρια κοκαΐνης, 910 γραμμάρια κάνναβης, 130 ναρκωτικά δισκία, το χρηματικό ποσό των 560 ευρώ, δύο ηλεκτρονικές ζυγαριές ακριβείας και ένα κινητό τηλέφωνο. Επιπλέον, κατασχέθηκε όχημα που φέρεται να χρησιμοποιούνταν για τη μεταφορά των ναρκωτικών.

Οι δύο συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον εισαγγελέα και αντιμετωπίζουν κατηγορίες κακουργηματικού χαρακτήρα.