Η κακοκαιρία σαρώνει την Ηλεία: Πλημμύρες και κλειστοί δρόμοι

Το νέο κύμα κακοκαιρίας επελαύνει σε ολόκληρη τη χώρα, με σοβαρά προβλήματα να εντοπίζονται σε κατά τόπους.

Από τις περιοχές που η κακοκαιρία δείχνει... τα δόντια της είναι οι νομοί Ηλείας και Μεσσηνίας, με το οδικό δίκτυο να έχει «παραλύσει» σε σημεία από τις πλημμύρες.

Συγκεκριμένα, κλειστός παραμένει αυτή την ώρα ο δρόμος Κυπαρισσία - Πύργος, στο ύψος της Κυπαρισσίας και συγκεκριμένα λίγο έξω από την πόλη, εξαιτίας της έντονης βροχόπτωσης που προκάλεσε πλημμύρα στο οδόστρωμα και μεταφορά φερτών υλικών. Στο σημείο βρίσκεται η αστυνομία, η οποία έχει προχωρήσει σε διακοπή της κυκλοφορίας για λόγους ασφάλειας. Παράλληλα επιχειρεί η Πυροσβεστική, ενώ έχουν κινητοποιηθεί και μηχανήματα έργου για την απομάκρυνση των φερτών υλικών και τον καθαρισμό του δρόμου.

Την ίδια ώρα, σύμφωνα με το ilialive.gr, υπάρχουν αναφορές για σπίτια που έχουν πλημμυρίσει σε κοντινή απόσταση από το σημείο του προβλήματος, λόγω της κακοκαιρίας.

Κλειστός είναι επίσης και ο δρόμος στην είσοδο του χωριού Καρυές, καθώς, σύμφωνα με τις πληροφορίες, πέντε δέντρα έχουν πέσει στο οδόστρωμα από την κακοκαιρία, με αποτέλεσμα να διακοπεί η διέλευση οχημάτων έως την απομάκρυνσή τους.

Πλημμύρες και εκκενώσεις στον Πύργο

Η ισχυρή βροχόπτωση που σημειώνεται από τις πρωινές ώρες έχει προκαλέσει εκτεταμένα πλημμυρικά φαινόμενα σε αρκετούς δρόμους της πόλης του Πύργου, δημιουργώντας σοβαρά προβλήματα στην κυκλοφορία. Σε λίμνη έχουν μετατραπεί η οδός Υψηλάντου και η οδός Πατρών, με τα νερά να καθιστούν δύσκολη τη διέλευση των οχημάτων, ενώ οι οδηγοί κινούνται με μεγάλη προσοχή. Ανάλογη εικόνα καταγράφεται και σε άλλα σημεία της πόλης, όπου τα φρεάτια δεν προλαβαίνουν να απορροφήσουν τον όγκο του νερού.