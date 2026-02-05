Σπ. Σκιαδαρέσης: "Παρελθόν ο οδικός άξονας Αρχαία Ολυμπία- Τρίπολη"

Σε ανακοίνωσή της η παράταξη "Νέα Δυτική Ελλάδα" αναφέρει:

"Με αφορμή την ωμή παραδοχή του υφυπουργού Υποδομών και Μεταφορών μετά από επίκαιρη ερώτηση του βουλευτή Ηλείας του ΠΑΣΟΚ, Μιχάλη Κατρίνη, ότι οδηγείται οριστικά στις καλένδες ο οδικός άξονας Αρχαίας Ολυμπίας- Βυτίνας- Τρίπολης, η περιφερειακή παράταξη «Νέα Δυτική Ελλάδα»- Σπ. Σκιαδαρέσης εξέδωσε την ακόλουθη ανακοίνωση:

«Η οριστική ταφόπλακα στον οδικό άξονα Αρχαίας Ολυμπίας – Βυτίνας – Τρίπολης δεν φέρει μόνο την υπογραφή της κυβέρνησης. Φέρει και τη βαριά πολιτική ευθύνη της Περιφερειακής Αρχής Δυτικής Ελλάδας, η οποία εδώ και χρόνια συναινεί σιωπηρά –και συχνά πρόθυμα– στην υποβάθμιση ενός έργου ζωτικής σημασίας.

Η απάντηση του Υφυπουργού Υποδομών σε ερώτηση του βουλευτή Ηλείας του ΠΑΣΟΚ, Μιχάλη Κατρίνη, ότι το έργο δεν αποτελεί προτεραιότητα, δεν διαθέτει χρηματοδότηση και δεν μπορεί να ενταχθεί σε κανένα χρηματοδοτικό εργαλείο, αποτελεί δημόσια παραδοχή αποτυχίας. Και αυτή η αποτυχία δεν είναι τυχαία. Είναι το αποτέλεσμα πολιτικής συναντίληψης κυβέρνησης και Περιφερειών, με την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας να παίζει για ακόμη μία φορά ρόλο κομπάρσου.

Σε βάρος των τοπικών κοινωνιών επιλέγεται αντί για διεκδίκηση, πίεση και σύγκρουση, η αδράνεια, η οποία ακολουθεί τη σιωπή.

Αποτέλεσμα; Ένας σημαντικός οδικός άξονας να παραμένει επί δεκαετίες ημιτελής και το τμήμα που έχει κατασκευασθεί να έχει εγκαταλειφθεί στην τύχη του.

Κι όλα αυτά, την ώρα που έχουμε κάνει «σημαία» του επικοινωνιακού μας σχεδιασμού την «Ολυμπιακή Γη». Ποια «Ολυμπιακή Γη»; Αυτή που αν και παγκόσμιος τόπος αναφοράς, αντιμετωπίζεται ως περιττό βάρος; Δυστυχώς, η Δυτική Ελλάδα μένει ξανά εκτός αναπτυξιακού χάρτη, όχι από ατυχία, αλλά από πολιτικές επιλογές. Η Περιφερειακή Αρχή οφείλει να απολογηθεί, όχι μόνο για όσα δεν διεκδίκησε, αλλά και για όλα όσα αφήνει να χαθούν...

Δεν υπάρχουν δικαιολογίες, παρά μόνο ανάγκες. Αυτές των πολιτών της Δυτικής Ελλάδας, οι οποίοι χρειάζονται υποδομές, ασφάλεια και προοπτική. Και οι ανάγκες δεν καλύπτονται με σιωπή και υποταγή»".