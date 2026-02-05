Αξιωματικός της Πολεμικής Αεροπορίας συνελήφθη για κατασκοπεία- Φέρεται να το έκανε για τα χρήματα- Προσπάθησε να στρατολογήσει και άλλους

Αξιωματικός της Πολεμικής Αεροπορίας είναι ο στρατιωτικός που συνελήφθη για μετάδοση μυστικών πληροφοριών στρατιωτικής σημασίας σε τρίτους και ερευνάται από τις αρμόδιες Αρχές.

Όπως έκανε γνωστό με ανακοίνωσή του το Γενικό Επιτελείο Εθνικής Άμυνας (ΓΕΕΘΑ) το μεσημέρι της Πέμπτης (5.2.26) ο στρατιωτικός συνελήφθη παρουσία στρατιωτικού εισαγγελέα και κατηγορείται για συλλογή και μετάδοση μυστικών πληροφοριών στρατιωτικής σημασίας σε τρίτους, με κίνδυνο την πρόκληση βλάβης στα εθνικά συμφέροντα.

Σύμφωνα με πληροφορίες του OnAlert.gr, το στέλεχος είναι άνδρας αξιωματικός της Πολεμικής Αεροπορίας, που υπηρετούσε σε κομβική θέση, έχοντας πρόσβαση σε διαβαθμισμένες πληροφορίες. Σύμφωνα δε με πληροφορίες που δεν έχουν ακόμα επιβεβαιωθεί, ο συγκεκριμένος αξιωματικός υπηρετούσε στο Γενικό Επιτελείο.

Κατά τις ίδιες πηγές, ο αξιωματικός δίνει κατάθεση στις αρμόδιες Αρχές, ενώ τα στοιχεία που έχουν συγκεντρωθεί εις βάρος τους φέρονται να είναι «πολύ σοβαρά». Όπως φαίνεται, διέρρεε τις πληροφορίες έναντι αμοιβής ενώ φέρεται να είχε επιχειρήσει να στρατολογήσει και άλλα στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων.

Ενδεικτικό της σοβαρότητας της υπόθεσης, είναι το γεγονός ότι στον εντοπισμό και τη σύλληψη του συγκεκριμένου στελέχους των Ενόπλων Δυνάμεων ενεπλάκη η Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών (ΕΥΠ), υπηρεσίες της Ελληνικής Αστυνομίας, αλλά και οι αρμόδιες υπηρεσίες των Ενόπλων Δυνάμεων.

Η ανακοίνωση του ΓΕΕΘΑ

«Την Πέμπτη 5 Φεβρουαρίου 2026, τις πρωινές ώρες, οι αρμόδιες στρατιωτικές αρχές προέβησαν στη σύλληψη στελέχους των Ενόπλων Δυνάμεων. Η εν λόγω σύλληψη έλαβε χώρα εντός στρατιωτικού χώρου, σε συνεργασία και συντονισμό με λοιπές κρατικές υπηρεσίες (παρουσία εξουσιοδοτημένου εισαγγελικού οργάνου), κατόπιν σαφών ενδείξεων τέλεσης αξιόποινων πράξεων σύμφωνα με τον Στρατιωτικό Ποινικό Κώδικα, δηλαδή συλλογής και μετάδοσης μυστικών πληροφοριών στρατιωτικής σημασίας σε τρίτους, με κίνδυνο την πρόκληση βλάβης στα εθνικά συμφέροντα», αναφέρεται στην ανακοίνωση του ΓΕΕΘΑ.