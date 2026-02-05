Πρόσκληση συμμετοχής στο Πρόγραμμα Επιτάχυνσης A4SUSTINNO του Επιστημονικού Πάρκου Πατρών

Το Επιστημονικό Πάρκο Πατρών στο Πλατάνι, σε συνεργασία με τον Κόμβο Επιχειρηματικότητας και Καινοτομίας Point of Synergy, ανακοινώνουν την έναρξη του A4SUSTINNO accelerator!

Το A4SUSTINNO accelerator όπως αναφέρει η σχετική ανακοίνωση, αποτελεί ένα δωρεάν πρόγραμμα επιτάχυνσης (accelerator programme) για νεοφυείς επιχειρήσεις (startups) και ομάδες του κλάδου digital technologies που επιθυμούν να αναπτύξουν τις επιχειρηματικές τους ιδέες και να εξελιχθούν δυναμικά. Το πρόγραμμα προσφέρει τουλάχιστον 40 ώρες εκπαιδευτικού περιεχομένου, 4 ώρες εξατομικευμένης υποστήριξης σε κάθε εταιρεία / ομάδα, καθώς και 2 εκδηλώσεις για παρουσιάσεις των καινοτομικών ιδεών / projects, στοχεύοντας στην ενίσχυση των δεξιοτήτων των συμμετεχόντων.

Οι ομάδες που θα συμμετάσχουν στο πρόγραμμα θα έχουν την ευκαιρία να:

● Εκπαιδευτούν μέσα από ενδιαφέροντα και πρακτικά workshops, καλύπτοντας θέματα σχετικά με επιχειρηματική στρατηγική, marketing, ανάπτυξη προϊόντων και τεχνολογία.

● Αποκτήσουν πρόσβαση σε εργαλεία χρηματοδότησης, για να υποστηρίξουν την ανάπτυξη και την κλιμάκωση των ιδεών τους.

● Συμμετάσχουν σε εκθέσεις και δράσεις προβολής, ενισχύοντας την αναγνωρισιμότητα και την παρουσία των startups στην αγορά.

● Δικτυωθούν με επιχειρηματίες, μέντορες και experts, δημιουργώντας πολύτιμες συνεργασίες και ευκαιρίες για μελλοντική ανάπτυξη.

Το πρόγραμμα στοχεύει στην ενίσχυση της καινοτομίας στην Ελλάδα και στην υποστήριξη των ομάδων, προσφέροντας ολοκληρωμένη καθοδήγηση με στόχο να εξελίξουν τις ιδέες τους.

Μη χάσετε την ευκαιρία να συμμετάσχετε σε ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα επιτάχυνσης, να αναπτύξετε τις δεξιότητές σας και να φέρετε την ιδέα σας ένα βήμα πιο κοντά στην επιτυχία!

Δηλώσεις συμμετοχής μπορούν να υποβάλλονται online έως 28/2/2026.



Δήλωση συμμετοχής