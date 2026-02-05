Back to Top
#TAGS ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ Αιγιάλεια Νάσος Νασόπουλος Τέμπη Πατρινό Καρναβάλι 2026
Ρεκόρ βροχής σε Ηλεία και Αιτωλοακαρνανία την Πέμπτη - ΠΙΝΑΚΑΣ

Οι μεγαλύτερες βροχοπτώσεις της Πέμπτης

Μεγάλα ύψη βροχόπτωσης καταγράφηκαν έως τις 18:40 το απόγευμα της Πέμπτης 5 Φεβρουαρίου 2026.

Σύμφωνα με το δίκτυο αυτόματων μετεωρολογικών σταθμών του meteo.gr / Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, το μεγαλύτερο ύψος βροχόπτωσης καταγράφηκε στην Ανδρίτσαινα Ηλείας (114 χιλιοστά).

Στον χάρτη της σχετικής εικόνας παρουσιάζεται η κατανομή της βροχόπτωσης στη χώρα και οι 8 σταθμοί με τα μεγαλύτερα ύψη βροχής.

Επιπλέον, γίνεται αντιληπτό ότι βροχή καταγράφηκε σχεδόν στο σύνολο της χώρας.

Η κακοκαιρία σαρώνει την Ηλεία: Πλημμύρες και κλειστοί δρόμοι

#tags Πάτρα-Δυτική Ελλάδα Καιρός Βροχή
["\u03a0\u03ac\u03c4\u03c1\u03b1-\u0394\u03c5\u03c4\u03b9\u03ba\u03ae \u0395\u03bb\u03bb\u03ac\u03b4\u03b1","\u039a\u03b1\u03b9\u03c1\u03cc\u03c2","\u0392\u03c1\u03bf\u03c7\u03ae"]
820085
