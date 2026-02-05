Ρεκόρ βροχής σε Ηλεία και Αιτωλοακαρνανία την Πέμπτη - ΠΙΝΑΚΑΣ

Μεγάλα ύψη βροχόπτωσης καταγράφηκαν έως τις 18:40 το απόγευμα της Πέμπτης 5 Φεβρουαρίου 2026.

Σύμφωνα με το δίκτυο αυτόματων μετεωρολογικών σταθμών του meteo.gr / Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, το μεγαλύτερο ύψος βροχόπτωσης καταγράφηκε στην Ανδρίτσαινα Ηλείας (114 χιλιοστά).

Στον χάρτη της σχετικής εικόνας παρουσιάζεται η κατανομή της βροχόπτωσης στη χώρα και οι 8 σταθμοί με τα μεγαλύτερα ύψη βροχής.

Επιπλέον, γίνεται αντιληπτό ότι βροχή καταγράφηκε σχεδόν στο σύνολο της χώρας.