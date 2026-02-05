ΔΕΥΑΠ: Επισκευή βλάβης σε κεντρικό αγωγό ύδρευσης την Παρασκευή 6/2

Θα υπάρξει διακοπή υδροδότησης από τις 9 π.μ. έως τη 1 μ.μ., στις περιοχές που περικλείονται από τα τετράγωνα: Υψηλάντου – Γούναρη – Όθωνος Αμαλίας - Ερμού
Λόγω απαραίτητων εργασιών, επιδιόρθωσης βλάβης σε κεντρικό αγωγό του δικτύου ύδρευσης επί των οδών Παντανάσσης και Υψηλάντου στο κέντρο της Πάτρας, εργασίες που θα πραγματοποιηθούν την Παρασκευή 6 Φεβρουαρίου 2026, από τη ΔΕΥΑΠ, ανακοινώνεται ότι θα υπάρξει διακοπή υδροδότησης από τις 9 π.μ. έως τη 1 μ.μ., στις περιοχές που περικλείονται από τα τετράγωνα:
Υψηλάντου – Γούναρη – Όθωνος Αμαλίας - Ερμού.
Από την Δημοτική Υπηρεσία Ύδρευσης Αποχέτευσης Πάτρας, όπως τονίζεται, θα καταβληθεί κάθε προσπάθεια για μείωση του χρόνου διακοπής υδροδότησης αλλά και της έκτασης της διακοπής.
Η ΔΕΥΑΠ παρακαλεί, να περιορίζεται η κατανάλωση νερού σε όσο το δυνατόν χαμηλότερα επίπεδα και ζητά την κατανόηση των συμπολιτών.
