ΔΕΥΑΠ: Επισκευή βλάβης σε κεντρικό αγωγό ύδρευσης την Παρασκευή 6/2

Λόγω απαραίτητων εργασιών, επιδιόρθωσης βλάβης σε κεντρικό αγωγό του δικτύου ύδρευσης επί των οδών Παντανάσσης και Υψηλάντου στο κέντρο της Πάτρας, εργασίες που θα πραγματοποιηθούν την Παρασκευή 6 Φεβρουαρίου 2026, από τη ΔΕΥΑΠ, ανακοινώνεται ότι θα υπάρξει διακοπή υδροδότησης από τις 9 π.μ. έως τη 1 μ.μ., στις περιοχές που περικλείονται από τα τετράγωνα:

Υψηλάντου – Γούναρη – Όθωνος Αμαλίας - Ερμού.

Από την Δημοτική Υπηρεσία Ύδρευσης Αποχέτευσης Πάτρας, όπως τονίζεται, θα καταβληθεί κάθε προσπάθεια για μείωση του χρόνου διακοπής υδροδότησης αλλά και της έκτασης της διακοπής.

Η ΔΕΥΑΠ παρακαλεί, να περιορίζεται η κατανάλωση νερού σε όσο το δυνατόν χαμηλότερα επίπεδα και ζητά την κατανόηση των συμπολιτών.