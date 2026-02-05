Back to Top
#TAGS ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ Αιγιάλεια Νάσος Νασόπουλος Τέμπη Πατρινό Καρναβάλι 2026
Αγγελίες
Μην ψάχνεις, βρες στο
THE BEST

ΚΟΙΝΩΝΙΑ

/

Έφυγε από τη ζωή ο Λάκης Ραπτάκης, εμβληματική μορφή της διασκέδασης

Έφυγε από τη ζωή ο Λάκης Ραπτάκης, εμβλη...

Ένας θρύλος της νύχτας πέρασε στην ιστορία

Πέθανε σε ηλικία 79 ετών ο επιχειρηματίας Λάκης Ραπτάκης, «θρύλος» της νυχτερινής διασκέδασης σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.

Σύμφωνα με πληροφορίες ο Λάκης Ραπτάκης «έφυγε» αιφνίδια προδομένος από την καρδιά του στο σπίτι του στη Γλυφάδα γύρω στις 18:30 απόψε.

Ο Ραπτάκης ήταν μορφή στο χώρο του nightlife. «Άλλαξε όλη τη διασκέδαση σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη» λέει άνθρωπος που είχε συνεργαστεί μαζί του.

Τη δεκαετία του '80 και του '90 ήταν κυρίαρχος έχοντας φτάσει μάλιστα στο σημείο να έχει 46 (!) μαγαζιά διασκέδασης.
Ανάμεσά τους η Αίγλη, οι «Χάντρες», το «Amazon», το «Loft», το «4711» στο Κολωνάκι, το «Μπόντρουμ» στη Ρόδο.

Γνωστός ήταν επίσης ο θυελλώδης έρωτάς του με τη Βάννα Μπάρμπα από το 1998 ως το 2000 όταν χώρισαν με εκρηκτικό τρόπο.

Ειδήσεις Τώρα

Θέρμο Αιτωλοακαρνανίας: Πώς έχασε τη ζωή του, το 6 μηνών βρέφος;

Ομολόγησε την κατασκοπεία υπέρ της Κίνας ο 50χρονος σμήναρχος- Πώς έφτασαν στα ίχνη του

Η κακοκαιρία σαρώνει την Ηλεία: Πλημμύρες και κλειστοί δρόμοι

Ακολουθήστε το thebest.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο thebest.gr

#tags Θάνατος Πένθος
Ειδήσεις
Κοινωνία
[" \u0398\u03ac\u03bd\u03b1\u03c4\u03bf\u03c2","\u03a0\u03ad\u03bd\u03b8\u03bf\u03c2"]
820090
Follow us on Facebook
Follow us on Facebook

Ειδήσεις