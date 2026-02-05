Έφυγε από τη ζωή ο Λάκης Ραπτάκης, εμβληματική μορφή της διασκέδασης

Πέθανε σε ηλικία 79 ετών ο επιχειρηματίας Λάκης Ραπτάκης, «θρύλος» της νυχτερινής διασκέδασης σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.

Σύμφωνα με πληροφορίες ο Λάκης Ραπτάκης «έφυγε» αιφνίδια προδομένος από την καρδιά του στο σπίτι του στη Γλυφάδα γύρω στις 18:30 απόψε.

Ο Ραπτάκης ήταν μορφή στο χώρο του nightlife. «Άλλαξε όλη τη διασκέδαση σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη» λέει άνθρωπος που είχε συνεργαστεί μαζί του.

Τη δεκαετία του '80 και του '90 ήταν κυρίαρχος έχοντας φτάσει μάλιστα στο σημείο να έχει 46 (!) μαγαζιά διασκέδασης.

Ανάμεσά τους η Αίγλη, οι «Χάντρες», το «Amazon», το «Loft», το «4711» στο Κολωνάκι, το «Μπόντρουμ» στη Ρόδο.

Γνωστός ήταν επίσης ο θυελλώδης έρωτάς του με τη Βάννα Μπάρμπα από το 1998 ως το 2000 όταν χώρισαν με εκρηκτικό τρόπο.