Κομοτηνή: Νεκρός ο οδηγός που παρασύρθηκε από τα ορμητικά νερά ποταμού

Νεκρός εντοπίστηκε ο οδηγός ΙΧ που αναζητούνταν τις τελευταίες ώρες στην περιοχή της Ροδόπης.

Σύμφωνα με πληροφορίες του ΣΚΑΙ, ο 55χρονος άνδρας, σύμφωνα με μαρτυρία, προσπάθησε να διασχίσει ιρλανδική διάβαση, στην περιοχή του Ηφαίστου, λίγο έξω από την Κομοτηνή, όπου έβρεχε δυνατά από το πρωί.

Στην προσπάθεια του να διασχίσει τη διάβαση, φαίνεται ότι παρασύρθηκε από τα ορμητικά νερά του ποταμού Βοζβόζη.

Από το απόγευμα της Πέμπτης (05/02), η Πυροσβεστική Υπηρεσία Κομοτηνής είχε ξεκινήσει έρευνες για τον εντοπισμό του, ενώ οι δυνάμεις της ΕΜΑΚ δυσκολεύονταν να επιχειρήσουν, λόγω της στάθμης των νερών.

Στο σημείο έσπευσαν, επίσης, δυνάμεις της ΕΛ.ΑΣ και της Πολιτικής Προστασίας.

Αυτή τη στιγμή γίνεται προσπάθεια ανάσυρσης της σορού του άτυχου 55χρονου.

Σύμφωνα με πληροφορίες της “Φωνής της Ροδόπης”, η διέλευση από την εν λόγω διάβαση είχε απαγορευτεί επίσημα από την Ελληνική Αστυνομία ήδη από νωρίς το απόγευμα.