Δήμος Πατρέων - Ανακριβές δημοσίευμα για τη ΔΕΥΑΠ και το αποχετευτικό δίκτυο

Η ΔΕΥΑΠ, προς αποκατάσταση της αλήθειας, διευκρινίζει ότι το αποχετευτικό δίκτυο σε πολλές περιοχές του Δήμου Πατρέων λειτουργεί ήδη ή τίθεται άμεσα σε λειτουργία, ενώ τα ζητήματα πλημμυρών στην Ακτή Δυμαίων δεν σχετίζονται με τα λύματα αλλά με έργα και αρμοδιότητες άλλων φορέων.

"Με αφορμή σημερινό δημοσίευμα (6-2-2026) τοπικής εφημερίδας με τίτλο «Από τον Άγιο Βασίλειο έως το ύψος του Γλαύκου ΛΥΜΑΤΑ ΣΤΗ ΘΑΛΑΣΣΑ» και ανάλογο περιεχόμενο, που είναι εντελώς ανακριβές και αναληθές, με αποτέλεσμα να διασπείρει σύγχυση στον αναγνώστη, προς αποκατάσταση της αλήθειας ενημερώνουμε, εκ νέου, ότι:

Δίκτυα της αποχέτευσης έχουν μπει σε λειτουργία και οι κατοικίες συνδέονται, ενώ νέα τμήματα, πρόκειται να μπουν σε λειτουργία άμεσα. Συνοπτικά αναφέρουμε ότι το δίκτυο στον Αγ. Βασίλειο κάτω από τις γραμμές του τρένου λειτουργεί εδώ και μήνες, ενώ η ΔΕΥΑΠ έχει ήδη εργολαβία για την αποκατάσταση των βλαβών που προξένησε η σιδηροδρομική γραμμή έτσι ώστε να συνδεθεί και ο Αγ. Βασίλειος πάνω από τις γραμμές του τρένου.

Το δίκτυο στο Ρίο λειτουργεί. Το δίκτυο στον Καστελόκαμπο, πάνω από τις γραμμές του τρένου λειτουργεί, ενώ σε λίγες μέρες θα μπει σε λειτουργία και το τμήμα του Καστελόκαμπου κάτω από τις γραμμές του τρένου.

Σε λίγες μέρες θα λειτουργήσει επίσης το δίκτυο στην παραλιακή του Ακταίου και προχωρούν οι διαδικασίες στις Δάφνες. Σύντομα θα ακολουθήσει το δίκτυο στον Αγ. Παντελεήμονα – Πλαζ, αφού το έργο ολοκληρώθηκε και απομένει η δοκιμή και η παραλαβή του. Προχωράει το έργο στην Αγυιά (στην περιοχή κοντά στην οδό Αγ. Κωνσταντίνου) ενώ βρίσκονται στο τελικό στάδιο και οι εργασίες το δίκτυο στις περιοχές των Βραχνεΐκων, του Μιντιλογλίου, των Ροϊτίκων κλπ, έτσι ώστε να μπει σε λειτουργία και αυτό.

Η εργολαβία για τον αγωγό λυμάτων από τον Γλαύκο μέχρι τον Διακονιάρη έχει διαλυθεί και γίνονται οι απαραίτητες ενέργειες έτσι ώστε να προκηρυχθεί εκ νέου. Ο αγωγός αυτός δεν επηρεάζει τη λειτουργία των άλλων τμημάτων του αποχετευτικού δικτύου και τη σύνδεση τους με το βιολογικό καθαρισμό. Λειτουργεί ξεχωριστά όπως έχει ξανατονιστεί.

Τα αντλιοστάσια ΛΥΜΑΤΩΝ της ΔΕΥΑΠ στο Νότιο Πάρκο δεν έχουν ολοκληρωθεί και επομένως δε λειτουργούν, αφού όπως προαναφέρεται η εργολαβία διαλύθηκε. Προχωρούν οι διαδικασίες για να γίνει νέα διαγωνιστική διαδικασία. Πρέπει όμως να τονιστεί ξανά, ότι η λειτουργία του αποχετευτικού αγωγού (όταν θα ολοκληρωθεί) στην περιοχή από το Διακονιάρη μέχρι το Γλαύκο δε θα λύσει τα πλημμυρικά φαινόμενα που προκαλούνται στην Ακτή Δυμαίων, είτε από τα όμβρια ύδατα, είτε από τη θάλασσα, και αυτό γιατί ο αγωγός αυτός θα παραλαμβάνει μόνο τα λύματα και θα τα οδηγεί στο βιολογικό καθαρισμό.

Για το φαινόμενο της πλημμύρας στην Ακτή Δυμαίων (μπροστά στο νέο λιμάνι) έχει επανειλημμένα ειπωθεί και οφείλουν όσοι ασχολούνται να το γνωρίζουν, ότι το έργο της κατασκευής της τάφρου (και όχι παντορροϊκού αγωγού) που βρίσκεται μέσα στο χώρο του νέου λιμανιού, με τον οποίο συνδέονται 33 αγωγοί -που πριν έφταναν μέχρι τη θάλασσα-έχει σχεδιάσει και εκτελέσει η ΕΥΔΕ - ΜΕΔΕ (υπηρεσία δημοσίων έργων), για να μπορέσει να κατασκευαστεί το νέο λιμάνι. Η τάφρος στην οποία απολήγουν οι κάθετοι αγωγοί, για να διοχετεύεται στη συνέχεια το φορτίο στην θάλασσα, αλλά και την ευθύνη για το έργο που έγινε, τη συντήρηση και τον καθαρισμό του έχουν το Ελληνικό Δημόσιο και ο ΟΛΠΑ (δεν έχουμε υπόψη μας να υπήρξε κανένας καθαρισμός στον αγωγό από τότε που κατασκευάστηκε).

Είναι αρμοδιότητα του ΟΛΠΑ και της Περιφέρειας να γίνουν όλες οι απαιτούμενες εργασίες (όπως αποφασίστηκε και στην πρόσφατη σύσκεψη για καθαρισμό της τάφρου, πιθανή ανύψωση του δρόμου κλπ) για να πάψει να υπάρχει το πρόβλημα.

Είναι τεράστιες οι ευθύνες των κυβερνήσεων διαχρονικά αλλά και των στηριγμάτων τους στην περιφερειακή και τοπική διοίκηση που αντιμετωπίζουν τα ζητήματα των έργων για την αντιπλημμυρική προστασία και θωράκιση ως κόστος, αφού δεν αποδίδουν κέρδη, με αποτέλεσμα να μην παίρνονται τα απαραίτητα μέτρα.

Η ΔΕΥΑΠ, στην πρόσφατη σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε τόνισε ότι θα βοηθήσει στο βαθμό που δύναται για την επίλυση του.

Η Δημοτική Αρχή έχει σχεδιάσει, υλοποιεί εξαρχής, και λειτουργεί το μεγάλο έργο της αποχέτευσης στο Δήμο της Πάτρας, χτίζοντας σύγχρονη υποδομή, προστατεύοντας το περιβάλλον και εξασφαλίζοντας ποιότητα ζωής στους δημότες. Επίσης, νέα έργα αποχέτευσης σχεδιάζονται και διεκδικείται η χρηματοδότησή τους για την κάλυψη των λαϊκών αναγκών.

Όλα τα ανωτέρω είναι γνωστά στον τοπικό Τύπο, έχουν δοθεί συνεντεύξεις κι έχουν γραφτεί γι’ αυτά ρεπορτάζ, γι’ αυτό και προξενεί τουλάχιστον απορία το γεγονός ότι το σημερινό δημοσίευμα εμφανίζει με τόσες ανακρίβειες.".