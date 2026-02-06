Επιστημονικό Πάρκο Πατρών: Τιμητική Βράβευση των διατελεσάντων Προέδρων & κοπή Πρωτοχρονιάτικης πίτας

Την Τετάρτη 4 Φεβρουαρίου 2026, πραγματοποιήθηκε στο Επιστημονικό Πάρκο Πατρών εκδήλωση, κατά την οποία έλαβε χώρα η τιμητική βράβευση από τον Πρόεδρο, καθηγητή Βασίλειο Λουκόπουλο, και τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του Ε.Π.Π., των διατελεσάντων Προέδρων από την ίδρυση του Φορέα, ως ελάχιστη ένδειξη αναγνώρισης για τη σημαντική συμβολή τους στην ανάπτυξη και τη διαχρονική πορεία του Ε.Π.Π.

Την εκδήλωση τίμησαν με την παρουσία τους προσωπικότητες που έχουν συμβάλει καθοριστικά στη διαμόρφωση του τοπικού οικοσυστήματος καινοτομίας, εκπρόσωποι των διαφόρων βαθμών αυτοδιοίκησης, καθώς και εκπρόσωποι της ακαδημαϊκής, επιχειρηματικής και ερευνητικής κοινότητας.

Χαιρετισμούς απηύθυναν:

· Ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος του Πάρκου, καθ. Βασίλειος Λουκόπουλος

· Ο Γενικός Γραμματέας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου, κ. Δημήτρης Κατσαρός

· Ο Αντιπεριφερειάρχης Επιχειρηματικότητας, Έρευνας και Καινοτομίας της ΠΔΕ, κ. Παναγιώτης Παπαδόπουλος

· Ο Δημοτικός Σύμβουλος, εκ μέρους του Δημαρχείου Πατρέων, κ. Νίκος Ασπράγκαθος

Στη συνέχεια, οι διατελέσαντες Πρόεδροι κκ.:

1. Ξενοφών Βερύκιος

2. Πέτρος Κουτσούκος

3. Πέτρος Γρουμπός

4. Κωνσταντίνος Τσεκούρας

5. Γεώργιος Παναγιωτάκης

6. Γεώργιος Καραϊσκάκης

παραλαμβάνοντας τις τιμητικές πλακέτες τους, αναφέρθηκαν στη σημασία και τον ρόλο του Ε.Π.Π. ως πυλώνα έρευνας, καινοτομίας και τοπικής ανάπτυξης.

Οι τοποθετήσεις τους αποτέλεσαν ευκαιρία για ουσιαστικό αναστοχασμό της πορείας του Φορέα και για την ενίσχυση της κοινής δέσμευσης στη συνέχιση της συνεργασίας, με σκοπό τη βελτίωση του τοπικού οικοσυστήματος έρευνας και καινοτομίας.

Ακολούθησε η κοπή της Πρωτοχρονιάτικης πίτας του Ε.Π.Π., με τη συμμετοχή πλήθους εργαζομένων από τις φιλοξενούμενες εταιρείες, φίλων και συνεργατών του τοπικού οικοσυστήματος.

Ο Πρόεδρος, καθ. Βασίλειος Λουκόπουλος, ο Αντιπεριφερειάρχης, κ. Παναγιώτης Παπαδόπουλος, και ο Περιφερειακός Σύμβουλος και μέλος του Δ.Σ. του Πάρκου, κ. Λυκούργος Σταυρουλόπουλος, απηύθυναν θερμές ευχές για μια χρονιά γεμάτη πρόοδο και επιτυχίες, ενθαρρύνοντας τη συνέχιση των προσπαθειών που προάγουν την έρευνα, την ανάπτυξη και την καινοτομία στην περιοχή.

Στην εκδήλωση παρευρέθηκαν επίσης οι:

· κ. Βασίλειος Παπασωτηρόπουλος, Αντιπρόεδρος του Ε.Π.Π.

· κα Ήρα Αντωνοπούλου, μέλος Δ.Σ. του Ε.Π.Π.

· κ. Σπύρος Μαζαράκης, μέλος Δ.Σ. του Ε.Π.Π.

· κ. Στέλιος Κουτρουμπίνας, μέλος Δ.Σ. του Ε.Π.Π.

· κ. Γεώργιος Παπαθεοδώρου, τ. Γενικός Γραμματέας Έρευνας και Τεχνολογίας, τ. μέλος Δ.Σ. του Ε.Π.Π.

Παρόντα ήταν επίσης στελέχη του Φορέα.