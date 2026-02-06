Πάτρα: Επιστρέφει η μαύρη κωμωδία «Σκυλίσια ζωή» της Μάρτα Μπουτσάκα στο Επίκεντρο+

Το Σάββατο 7 Φεβρουαρίου με διπλή παράσταση
«Σκυλίσια Ζωή» μια μαύρη κωμωδία της Καταλανής Μάρτα Μπουτσάκα έρχεται στο Επίκεντρο+ για δύο παραστάσεις, με τον Γιώργο Τσαπόγα και την Εύη Γιαννακοπούλου.
Η Αννέτα Παπαθανασίου σκηνοθετεί ένα σύγχρονο έργο με γρήγορες εναλλαγές που αγγίζει θέματα όπως οι σχέσεις, η οικογένεια, ο γάμος, η απιστία, οι φοβίες, οι αρρώστιες, ο θάνατος.
Υπόθεση
Δύο αδέρφια, ο Αντώνης και η Στέλλα έρχονται αντιμέτωποι με σοβαρές αποφάσεις που πρέπει να πάρουν για τη ζωή τους, για τις απιστίες, τα διαζύγια, τις αρρώστιες, τις φοβίες, τους έρωτες, την οικογένεια, τη μητέρα, την αγάπη, τον θάνατο. Το έργο πραγματεύεται με ευαισθησία και χιούμορ, την ζωή και τον θάνατο καθώς και το πόσο μπορούμε ή πρέπει να αποφασίζουμε για αυτά.
11 σκηνές με γρήγορες εναλλαγές και ανατροπές περιγράφουν την καθημερινότητα δύο αδερφών, την σχέση τους με την οικογένεια και την αδυναμία αποδοχής του θανάτου. Η συγγραφέας Μάρτα Μπουτσάκα χειρίζεται όλα τα μεγάλα ζητήματα της ζωής, με εξαιρετικό τρόπο, με συγκίνηση, χιούμορ και αρκετή δόση τρέλας.
Θα σκότωνες κάποιον που αγαπάς; Αναρωτιέται.
ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ
Συγγραφέας: Μάρτα Μπουτσάκα
Μετάφραση: Μαρία Χατζηεμμανουήλ
Σκηνοθεσία: Αννέτα Παπαθανασίου
Ηθοποιοί: Γιώργος Τσαπόγας, Εύη Γιαννακοπούλου
Σκηνικά – Κοστούμια: Ματίνα Μέγκλα
Κίνηση: Βρισηίδα Σολωμού
Μουσική – Μουσική επιμέλεια: Μαρία Χριστίνα Κριθαρά
Δημιουργία Βίντεο προβολών: Βικτώρια Βελλοπούλου
Φωτισμοί: Θανάσης Ρουμελιώτης
Φωτογραφίες: Λεωνίδας Παπαδόπουλος – Γιώργος Κρίκος
Επικοινωνία: Μαρίκα Αρβανιτοπούλου | Art Ensemble
ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΙΣ:
Σάββατο 7 Φεβρουαρίου ώρες: 7μ.μ. & 9.15μ.μ.
ΕΙΣΙΤΗΡΙΑ
15 ευρώ γενική είσοδος / 12 ευρώ για φοιτητές
Προπώληση:more.com
Link: https://www.more.com/gr-el/ tickets/theater/skylisia-zoi- stin-patra
Πληροφορίες στο 2610 4601050
