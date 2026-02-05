Το υποψήφιο για 4 Όσκαρ φιλμ από την Βραζιλία, "Ο Μυστικός Πράκτορας" από 12/2 στις Ελληνικές αίθουσες

Στις 12 Φεβρουαρίου 2026 κυκλοφορεί στους Ελληνικούς κινηματογράφους η ταινία "Ο Μυστικός Πράκτορας-The Secret Agent" & την περιμένουμε για προβολή και στην Πάτρα.

Πρόκειται για μία πολυβραβευμένη ταινία που διακρίθηκε στο Φεστιβάλ των Καννών, έχει αποσπάσει δύο Χρυσές Σφαίρες και κορυφαία βραβεία κριτικών διεθνώς, ενώ συνεχίζει τη θριαμβευτική της πορεία με τέσσερις (4) υποψηφιότητες για Όσκαρ, ανάμεσα τους για καλύτερη ταινία και καλύτερο α' ανδρικό ρόλο (Βάγκνερ Μόουρα) και δύο υποψηφιότητες για BAFTA.

Το φιλμ βγαίνει στη χώρα μας σε διανομή από την Spentzos Film.

Διάρκεια: 160 λεπτά.

Σενάριο & σκηνοθεσία: Kleber Mendonça Filho

Πρωταγωνιστούν οι: Wagner Moura, Gabriel Leone, Maria Fernanda Cândido, Hermila Guedes.

Το 1977, κατά τη διάρκεια της στρατιωτικής δικτατορίας της Βραζιλίας, ένας δάσκαλος δραπετεύει από το ταραχώδες παρελθόν του και εγκαθίσταται στην πόλη Ρεσίφε, όπου ελπίζει να χτίσει μια νέα ζωή. Σύντομα συνειδητοποιεί ότι η πόλη απέχει πολύ από το να γίνει το καταφύγιο που αναζητά καθώς οι κυβερνητικές δυνάμεις τον κυνηγούν και η ζωή του απειλείται όλο και περισσότερο.

"Ο Μυστικός Πράκτορας", η νέα ταινία του Kleber Mendonça Filho με τον Wagner Moura στον πρωταγωνιστικό ρόλο, έχει ήδη εδραιωθεί ως μία από τις ισχυρότερες διεθνείς κινηματογραφικές παρουσίες της χρονιάς. Η ταινία συνδυάζει την ένταση ενός πολιτικού θρίλερ με την ατμόσφαιρα μιας περιόδου όπου η βία, η επιτήρηση και η σιωπή συνυπάρχουν στην καθημερινότητα.

Ο Wagner Moura απέσπασε τη Χρυσή Σφαίρα Α’ Ανδρικού Ρόλου, γράφοντας ιστορία ως ο πρώτος Βραζιλιάνος ηθοποιός που κατακτά το συγκεκριμένο βραβείο.

*Η ταινία έκανε την πανελλήνια πρεμιέρα της τον περασμένο Οκτώβρη, στο Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Αθήνας Νύχτες Πρεμιέρας, στη Στέγη Ιδρύματος Ωνάση.

Η ταινία διαδραματίζεται στο Ρεσίφε το 1977, σε μια περίοδο όπου η Βραζιλία βρίσκεται υπό στρατιωτική δικτατορία και η καθημερινότητα καθορίζεται από την επιτήρηση, τον φόβο και τη σιωπή. Η άφιξη του Μαρσέλο συμπίπτει με το καρναβάλι — μια αντίθεση που λειτουργεί ως δραματουργικός άξονας της ταινίας, καθώς η γιορτή, η μουσική και το πλήθος συνυπάρχουν με τη βία του καθεστώτος.

Το Ρεσίφε δεν αποτελεί απλώς σκηνικό, αλλά ενεργό στοιχείο της αφήγησης: μια πόλη όπου τίποτα δεν μένει κρυφό και κάθε κίνηση μπορεί να έχει συνέπειες. Η ταινία χτίζει την έντασή της μέσα από την καθημερινότητα, τις μικρές χειρονομίες και την αίσθηση ότι η απειλή είναι πάντα παρούσα, ακόμη κι όταν δεν φαίνεται.

Βραβεία:

* Golden Globes 2026: Καλύτερη Διεθνής Ταινία, Α’ Ανδρικός Ρόλος (Δράμα) – Wagner Moura

* Critics' Choice Movie Awards 2026: Καλύτερη Διεθνής Ταινία

* Cannes Film Festival 2025: Βραβείο Σκηνοθεσίας – Kleber Mendonça Filho, Βραβείο Ανδρικής Ερμηνείας – Wagner Moura, Βραβείο FIPRESCI – Καλύτερη Ταινία Διαγωνιστικού Τμήματος, Βραβείο AFCAE

* New York Film Critics Circle Awards (NYFCC 2025) — Best Actor, Best International Film

* National Board of Review Awards (NBR 2025) — Top Five International Films

* Los Angeles Film Critics Association (LAFCA) — Best International Film

Συνολικά απέσπασε πολλές διεθνείς διακρίσεις σε φεστιβάλ.

Υποψηφιότητες:

* OSCAR®: Υποψηφιότητα Καλύτερης Ταινίας, Καλύτερης Διεθνούς Ταινίας, Α’ Ανδρικού Ρόλου – Wagner Moura, Καλύτερου Casting.

* BAFTA Awards: Καλύτερη Μη Αγγλόφωνη Ταινία, Α’ Ανδρικός Ρόλος – Wagner Moura

* SAG Awards: Υποψηφιότητα Α’ Ανδρικού Ρόλου – Wagner Moura.

Κριτικές

- «Ένα εξαιρετικό δράμα για έναν ακαδημαϊκό που βρίσκεται σε φυγή στη δολοφονική δεκαετία του 1970.» – The Guardian

- «Μια γεμάτη ένταση ταινία που συνδυάζει την πολιτική με την προσωπική αφήγηση, προσφέροντας μια καθηλωτική εμπειρία.» – Screen Daily

- «Ένα πολιτικό θρίλερ εξαιρετικής ακρίβειας, που μετατρέπει την καθημερινή ζωή υπό δικτατορία σε μόνιμη κατάσταση αγωνίας.» — Variety

- «Ο Kleber Mendonça Filho σκηνοθετεί με υπομονή και ένταση, χτίζοντας έναν κόσμο όπου ο φόβος δεν χρειάζεται να φωνάξει για να γίνει αισθητός.» — The Hollywood Reporter

- «Ο Wagner Moura παραδίδει μια ερμηνεία εσωτερική, εύθραυστη και βαθιά πολιτική — από τις καλύτερες της χρονιάς.» — IndieWire

- «Σπάνια ταινία όπου η πόλη, η Ιστορία και ο πρωταγωνιστής γίνονται ένα.» — Le Monde.

Επιμέλεια ανάρτησης: Τ. ΜΑΡΤΑΤΟΣ