Πάτρα: Η Ασάλευτη Ζωή και η Κίνηση των Ιδεών, διάλεξη του Αλέξανδρου Κατσιγάννη

Την ερχόμενη Τετάρτη 11–2-2026, και ώρα 7.30 μ.μ. στη Στέγη Γραμμάτων «Κωστής Παλαμάς», στην οδό Κορίνθου 241 πλησίον της Κολοκοτρώνη, στην Πάτρα θα γίνει διάλεξη με θέμα «Η Ασάλευτη Ζωή και η Κίνηση των Ιδεών».

Ομιλητής θα είναι ο κ. Αλέξανδρος Κατσιγιάννης, Επίκουρος Καθηγητής Νεοελληνικής Φιλολογίας του Πανεπιστημίου Κρήτης.

Η εκδήλωση πραγματοποιείται στη Στέγη Γραμμάτων «Κωστής Παλαμάς» σε συνεργασία με το Εργαστήριο Αρχειακών Τεκμηρίων & Τύπου (ΕΑΤΤ) του Τμήματος Φιλολογίας του Πανεπιστημίου Πατρών.

«Λατρεύω και ζηλοφτονώ το πλάσμα που έχω πλάσει!».

Ο Κωστής Παλαμάς και η μνημειοποίηση του Ερωτόκριτου.

Σχόλια: Δρ. Ανδρονίκη Π. Χρυσάφη, μέλος ΕΔΙΠ, Τμήμα Φιλολογίας Πανεπιστημίου Πατρών.

Παράλληλα, στον ίδιο χώρο, συνεχίζεται η έκθεση «Οι Δίαυλοι», αφιερωμένη στον ρόλο των εντύπων, των ταχυδρομείων και των θαλάσσιων συνδέσεων, με την Πάτρα σε κομβική θέση επικοινωνίας ανάμεσα στην Ελλάδα και τη Δύση. Τα τεκμήρια προέρχονται από φορείς, φιλοτελικές εταιρίες και συλλέκτες.