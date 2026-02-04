Οι ΣΦήγΚΕΣ έχουν πρεμιέρα και βάφουν το μαλλί… ξανθό

Όλα είναι έτοιμα για την αυριανή (5 Φεβρουαρίου) πρεμιέρα της παράστασης «Μερικοί το προτιμούν ξανθό» που παρουσιάζουν οι ΣΦήγΚΕΣ στη σκηνή του Θεάτρου «Πάνθεον» για πέντε μέρες γεμάτες, υποσχόμενες γέλιο, ρυθμό, φαντασία και εκπλήξεις.

Η παράσταση «Μερικοί το προτιμούν Ξανθό», που εμπνέεται από την κλασική κινηματογραφική κωμωδία «Μερικοί το προτιμούν καυτό» των Billy Wilder και I.A.L. Diamond και μας μεταφέρει στο 1929: δύο μουσικοί βρίσκονται στο λάθος μέρος τη λάθος στιγμή και για να σωθούν αναγκάζονται να γίνουν γυναίκες, να φορέσουν περούκες και ψηλοτάκουνα και να ταξιδέψουν με ένα γυναικείο μουσικό συγκρότημα προς το Μαϊάμι. Από εκεί και πέρα, το μόνο σίγουρο είναι ότι τίποτα δεν θα κυλήσει όπως το περιμένουν.

Με ζωντανή μουσική, χορό και συνεχείς μεταμορφώσεις, η παράσταση εξερευνά με χιούμορ τις ταυτότητες, τα φύλα και τα κοινωνικά στερεότυπα, δημιουργώντας ένα σκηνικό πανηγύρι όπου οι ρόλοι αλλάζουν και η φαντασία δεν έχει όρια.

Οι μεταμφιέσεις, οι περούκες και τα ψηλοτάκουνα δεν είναι απλώς σκηνικά αξεσουάρ, αλλά τα «όπλα» μιας ασταμάτητης θεατρικής περιπέτειας, όπου κανείς δεν ξέρει ποιος είναι ποιος και το παιχνίδι με τις ταυτότητες γίνεται το πιο διασκεδαστικό μέρος του ταξιδιού.

Η Βικτωρία Αγγελοπούλου, υπεύθυνη για τη διασκευή, τη σκηνοθεσία και τα κουστούμια, σε συνεργασία με τον Κωνσταντίνο Μάγνη που προσθέτει «πινελιές» στο κείμενο, μετατρέπει το κλασικό σενάριο σε μια ζωντανή, παιχνιδιάρικη θεατρική εμπειρία, αξιοποιώντας με απολαυστικό τρόπο, το σώμα, τον λόγο και τη μουσική.

Στο Θέατρο «Πάνθεον», από τις 5 έως τις 9 Φεβρουαρίου, στις 21.15 οι ΣΦήγΚΕΣ υπογράφουν μια παράσταση που δεν θα ξεχάσετε.

Γιατί το ξανθό, τους… πάει!

Εισιτήρια στο ticketservices. gr και στο ταμείο του Θεάτρου «Πάνθεον» ώρες 18.00-21.30

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ

ΔΙΑΣΚΕΥΗ-ΣΚΗΝΟΘΕΣΙΑ-ΚΟΥΣΤΟΥΜΙΑ: ΒΙΚΤΩΡΙΑ ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ

ΒΟΗΘΟΣ ΣΚΗΝΟΘΕΤΗ: ΙΩΑΝΝΑ ΧΑΡΙΤΑΤΟΥ

ΧΟΡΟΓΡΑΦΙΕΣ: ΜΑΡΙΜΙΛΛΗ ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ

ΠΙΝΕΛΙΕΣ ΣΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ: ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΑΓΝΗΣ

ΣΥΝΘΕΣΗ-ΑΚΟΡΝΤΕΟΝ : ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΜΠΕΡΟΣ

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΜΟΥΣΙΚΗΣ: ΓΙΩΡΓΟΣ ΓΚΑΝΑΣΟΥΛΗΣ

ΦΩΤΙΣΜΟΙ: ΓΙΑΝΝΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ

ΗΧΟΓΡΑΦΗΣH - PROM VIDEO: NOISE BOX ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΜΠΑΣΤΑΣ

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΕΝΤΥΠΩΝ: ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΜΠΟΤΩΝΗΣ

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: ΒΑΣΙΛΗΣ ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ

ΜΑΚΙΓΙΑΖ: ΙΝΑ ΤΣΕΛΙΟΥ

ΡΑΦΗ ΚΟΣΤΟΜΙΩΝ: ΓΙΩΤΑ ΑΝΑΣΤΟΠΟΥΛΟΥ

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ: ΓΙΩΤΑ ΚΟΝΤΟΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΥ

ΡΟΛΟΙ

ΤΖΟ-ΖΟΖΕΦΙΝ: ΜΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ

ΤΖΑΚ-ΔΑΦΝΗ: ΓΙΑΝΝΗΣ ΡΟΔΟΠΟΥΛΟΣ

ΣΟΥΓΚΑΡ: ΡΕΤΗ ΖΗΣΙΜΟΠΟΥΛΟΥ

ΚΑΘΡΙΝ: ΣΑΝΤΡΑ ΣΑΒΒΑΝΗ

ΜΠΙΣΤΟΚ: ΝΙΚΟΣ ΓΑΣΠΑΡΙΝΑΤΟΣ

ΜΠΙΖΟΥ: ΙΩΑΝΝΑ ΧΑΡΙΤΑΤΟΥ

ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ: ΒΑΣΙΛΗΣ ΣΩΛΟΣ

ΜΑΙΡΗ-ΛΟ: ΧΑΡΑ ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΥ

ΛΟΥΣΗ: ΝΙΚΗ ΖΟΡΜΠΑ

ΜΑΦΙΟΖΟΙ:

ΤΖΙΑ ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΥ, ΜΑΡΙΑ ΔΕΡΒΙΣΗ, ΝΑΝΣΥ ΚΑΓΚΕΛΑΡΗ, ΑΛΕΞΙΑ ΚΑΜΠΟΥΡΗ, ΜΑΡΙΑ ΦΛΟΓΕΡΑ

ΑΛΑΝΙΑ:

ΜΑΡΙΑ ΜΑΥΡΟΕΙΔΗ- ΠΑΠΑΗΛΙΟΥ, ΑΡΓΥΡΗΣ ΠΕΤΡΑΤΟΣ

ΟΡΧΗΣΤΡΑ:

ΓΙΩΤΑ ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΥ, ΧΑΡΑ ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΥ,

ΝΙΚΗ ΖΟΡΜΠΑ, ΝΑΝΣΥ ΚΑΓΚΕΛΑΡΗ, ΜΑΝΤΩ ΠΡΕΒΕΖΑΝΟΥ,

ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΣΑΡΛΗ, ΣΑΝΤΡΑ ΣΑΒΒΑΝΗ

ΧΟΡΟΣ:

ΤΖΙΑ ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΥ, ΕΛΕΝΗ ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΥ, ΑΛΕΞΙΑ ΚΑΜΠΟΥΡΗ

ΜΑΡΙΑ ΚΟΡΚΟΝΕΑ, ΑΦΡΟΔΙΤΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΠΟΥΛΟΥ, ΑΡΤΕΜΙΣ ΠΙΣΚΟΠΑΚΗ

ΣΥΝΕΠΙΒΑΤΕΣ:

ΕΙΡΗΝΗ ΝΤΕΜΙΡΗ, ΓΙΩΤΑ ΑΝΑΣΤΟΠΟΥΛΟΥ, ΜΑΡΙΑ ΦΛΟΓΕΡΑ, ΝΑΝΣΥ ΚΑΓΚΕΛΑΡΗ