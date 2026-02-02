Από την Πέμπτη 5/2 στις Ελληνικές αίθουσες η ταινία "Send Help-Βοήθεια!" του Σαμ Ράιμι

Το φιλμ τρόμου & επιβίωσης "Send Help-Βοήθεια!" που ήρθε 1ο στο Αμερικάνικο box office το τριήμερο 30/1 με 1/2/2026, με 20 εκατ. δολάρια εισπράξεις συν ακόμη 8,1 εκατ. δολάρια από τον υπόλοιπο κόσμο, καταφθάνει στις Ελληνικές αίθουσες (και στην Πάτρα) αυτή την Πέμπτη 5 Φεβρουαρίου 2026.

Δύο συνάδελφοι επιβιώνουν μετά από ένα αεροπορικό δυστύχημα και καταλήγουν αποκλεισμένοι σε ένα ερημονήσι. Εκεί πρέπει να ξεπεράσουν τις διαφορές τους και να συνεργαστούν για να επιβιώσουν. Αυτό που θα ακολουθήσει είναι μία σκοτεινή, χιουμοριστική, αγωνιώδης μάχη με μόνα όπλα την αποφασιστικότητα και την εξυπνάδα.

Διάρκεια: 115 λεπτά.

Διανομή από την Feelgood.

Ο 66χρονος σκηνοθέτης Sam Raimi επιστρέφει με την ταινία «Βοήθεια!» και ισορροπεί ανάμεσα στον τρόμο και το μαύρο χιούμορ σε ένα ξεκαρδιστικό ψυχολογικό θρίλερ.

Σενάριο: Damian Shannon, Mark Swift

Σκηνοθεσία: Sam Raimi.

Παραγωγοί: Sam Raimi, Zainab Azizi.

Πρωταγωνιστούν οι: Rachel McAdams, Dylan O’Brien, Edyll Ismail, Xavier Samuel, Chris Pang, και ο γνωστός Αφροαμερικανός ηθοποιός Dennis Haysbert.

Η 47χρονη Καναδή ηθοποιός Rachel McAdams πρωτοέγινε γνωστή και αγαπητή στο κοινό μέσα από την ταινία "The Notebook" του Νικ Κασσαβέτη το 2004. Για το τιμημένο με Όσκαρ καλύτερης ταινίας "Spotlight" του Tom McCarthy, η Ρέιτσελ ΜακΆνταμς προτάθηκε για το Όσκαρ καλύτερου β' γυναικείου ρόλου το 2016.

Όπως διαβάσαμε στο flix.gr, ο Σαμ Ράιμι επιστρέφει σε απίστευτη φόρμα και με διάθεση να αποδείξει ότι όταν το σινεμά τρόμου συναντά την κοινωνική παρατήρηση και το καυστικό χιούμορ, μπορεί να γίνει κάτι πολύ περισσότερο από διασκέδαση.

O Sam Raimi έχει υπογράψει σκηνοθετικά την τριλογία Evil Dead (1981–1992) καθώς και την τριλογία του κόμικ ήρωα Spider-Man (2002–2007).

Το "Send Help" έκανε την πρεμιέρα του στο TCL Chinese Theatre στο Los Angeles, στις 21/1/2026 και στην Βόρειο Αμερική διανεμήθηκε από τα 20th Century Studios.

Επιμέλεια ανάρτησης: Τ. ΜΑΡΤΑΤΟΣ