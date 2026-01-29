Το κοινωνικό δράμα "Για τον Κρίστι" προβάλλει η Κινηματογραφική Λέσχη Πάτρας

Την δραματική ταινία "Για τον Κρίστι-Christy" από την Ιρλανδία παραγωγής 2025 που τιμήθηκε με το Βραβείο καλύτερης ταινίας στο τμήμα «Generation» του Διεθνούς Κινηματογραφικού Φεστιβάλ Βερολίνου, θα προβάλλει η Κινηματογραφική Λέσχη Πάτρας την Δευτέρα 2/2/2026 στις 19.00 και την Τρίτη 3/2 στις 21.30 στη 2η αίθουσα του Πάνθεον στη Δημ. Γούναρη και Κανακάρη.

Σκηνοθεσία : Μπρένταν Κάντι

Σενάριο: Άλαν Ο’Γκόρμαν

Ηθοποιοί: Ντάνι Πάουερ, Ντίαρμουντ Νόις, Έμα Γουίλις, Άλισον Όλιβερ.

Φωτογραφία: Κολμ Χόγκαν

Μοντάζ: Αλίν Κουίγκλεϊ

Μουσική: Νταϊτι Ο’Ντρονάι

Χώρα: Ιρλανδία, Ηνωμένο Βασίλειο (Έγχρωμη)

Διάρκεια: 94 λεπτά.

Διακρίσεις: 3 Βραβεία και 2 υποψηφιότητες

Berlin International Film Festival 2025, Βραβείο καλύτερης ταινίας (Generation).

Chicago International Film Festival, υποψηφιότητα για Χρυσό Hugo

Galway Film Fleadh 2025, Βραβείο καλύτερης ιρλανδικής ταινίας

Φεστιβάλ Κινηματογράφου του Κορκ, Βραβείο Κοινού.

Επίσημη συμμετοχή στις 31ες Νύχτες Πρεμιέρας.

Υποψήγιο για το βραβείο LUX Audience Award 2026, του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

Ήρωες της ταινίας δύο νεαρά ορφανά αδέρφια που, κόντρα στις αντιξοότητες, προσπαθούν να επανασυνδεθούν και να ξεκινήσουν μια νέα ζωή στο Κορκ της Ιρλανδίας.

Ένα καθαρόαιμο δείγμα ιρλανδικού σινεμά, γεμάτο ανθρωπιά και συγκίνηση, στα χνάρια του Κεν Λόουτς.

Ο Κρίστι μοναχικός, ορφανός, ετεροθαλής αδερφός του Σέιν. Ο οποίος από τη μια προσπαθεί να τον προστατεύσει. Από την άλλη όμως θέλει να απαλλαγεί από το βαρίδι. Και έτσι ο μοναχικός Κρίστι να καταλήξει είτε ανάδοχος σε κάποια οικογένεια είτε να στεγαστεί ως τρόφιμος σε κάποια δημόσια δομή της Πρόνοιας. Ο σκηνοθέτης Μπράνταν Κάντι ακολουθεί τα χνάρια του Κεν Λόουτς. Όπως σ εκείνη την αριστουργηματική ταινία του Κεν Λόους «Sweet sixteen». Με εκείνο το αλησμόνητο φινάλε και με την διαπίστωση «What a waste». Σα να λέμε «τι σπατάλη»--Καθαρός βρετανικός ρεαλισμός! (Δανίκας)

Το «Για τον Κρίστι» είναι μια ταινία για τις χαμένες ευκαιρίες και για τις καινούργιες, για το πείσμα απέναντι στις δυσκολίες και την ελπίδα ότι τα πράγματα μπορούν και να αλλάξουν, αρκεί να έχεις πίστη στον εαυτό σου και στην καλοσύνη των γύρω σου.

Οποιαδήποτε ταινία μάς έρχεται τελευταία από το ιρλανδικό σινεμά, είτε πρόκειται για το «Ήσυχο Κορίτσι» είτε για το «Μικρά Πράγματα σαν κι Αυτά», είναι καμωμένη με ειλικρίνεια και γνήσια ανθρωπιά. Γι' αυτό και αγγίζει ευαίσθητες χορδές στους θεατές. Από τα ίδια αυτά υλικά είναι φτιαγμένο και το «Christy», που έχει ήρωα έναν 17χρονο ορφανό, με βίαιο παρελθόν, ο οποίος αναγκάζεται να μετακομίσει από το σπίτι της ανάδοχης οικογένειας στην οποία έμενε ως τώρα. Μέχρι να αποφασιστεί η κοινωνική επανένταξή του, φιλοξενείται προσωρινά στο σπίτι του μεγαλύτερου αδερφού του και της γυναίκας του, στο Κορκ. Ο περίγυρος όμως τον καλεί να γίνει ξανά παραβατικός, την ίδια ώρα που ο αδερφός του πασχίζει να τον κρατήσει στον ίσιο δρόμο. Κι αυτό που μοιάζει στα χαρτιά με σκυθρωπό δράμα, μεταφράζεται σε ένα φιλμ φτιαγμένο για να ζεστάνει την καρδιά και να ανταμείψει με άφθονα χαμόγελα το κοινό. Βραβείο καλύτερης ταινίας στο τμήμα «Generation» του φετινού Φεστιβάλ Βερολίνου. - Λουκάς Κατσίκας

Ένας ορφανός 17χρονος με βίαιο παρελθόν, αναγκάζεται να μετακομίσει από το σπίτι της ανάδοχης οικογένειας στην οποία έμενε ως τώρα. Μέχρι να αποφασιστεί η κοινωνική επανένταξή του από την Πρόνοια, φιλοξενείται προσωρινά στο Κορκ, στο σπίτι του μεγαλύτερου αδερφού του και της γυναίκας του που έχουν μόλις αποκτήσει μωρό. Τα ξαδέρφια του, μπλεγμένα σε βρωμοδουλειές, και η αίσθηση οτι είναι παρείσακτος, τον καλούν να γίνει ξανά παραβατικός, την ίδια ώρα που ο αδερφός του πασχίζει να τον κρατήσει στον ίσιο δρόμο. Στην πορεία θα ανακαλύψει ένα απρόσμενο χάρισμα που θα του ξυπνήσει μνήμες από τη νεκρή μητέρα του. Θα βρει το δρόμο του;

Ένα καθαρόαιμο δείγμα ιρλανδικού σινεμά, γεμάτο ανθρωπιά και συγκίνηση, που σύμφωνα με το Variety αποπνέει «μια ακαταμάχητα αυθεντική αίσθηση τόπου, ανθρώπων και ιδιωματικής γλώσσας» και ταυτόχρονα αποτελεί μία «πανέξυπνη μελέτη της ανθεκτικής κοινότητας της εργατικής τάξης, που όμως μπορεί να συγκινήσει τους πάντες».

Aν και έφηβος, στο κατώλφι της ενηλικίωσης, ο μικρός αδερφός της ταινίας μοιάζει μεγαλύτερος. «Ποιος είναι ο φίλος σου; Φαίνεται περίπου 47 ετών», λέει κάποιος στην ταινία για το παιδί, που, πράγματι, όπως λέει ο Μπρένταν Κάντι, «έχει ένα γερασμένο κεφάλι στους ώμους του. Έχει την αθώα ευαλωτότητα της νιότης, αλλά την ίδια στιγμή μοιάζει με κάποιον που έχει ζήσει μια δύσκολη ζωή, που μεγάλωσε σκληρά». …….

«Όλα αφορούν την ενηλικίωση του Κρίστι», υπογραμμίζει ο Ντίαρμουιντ Νόις, ο οποίος υποδύεται τον Σέιν, τον μεγάλο αδερφό, «και, ταυτόχρονα, όλα αφορούν τον Σέιν που με την άφιξη του αδερφού του, αντιμετωπίζει τους παλιούς του δαίμονες και το παλιό του τραύμα».

«Ένα μεγάλο θέμα στην ταινία», εξηγεί ο Μπρένταν Κάντι, «είναι το πώς οι άνδρες αδυνατούν να εκφράσουν τα συναισθήματά τους και αυτό τους εμποδίζει να μάθουν ο ένας για τον άλλον και να προχωρήσουν. Θέλαμε να πούμε μια ιστορία για το πώς η κοινότητα μπορεί να βοηθήσει αυτά τα παιδιά να έχουν αυτοπεποίθηση – και να αναγνωρίσουν τις ικανότητές τους. Να τους μάθει πως αν στηρίζουν ο ένας τον άλλον και παραμένουν ενωμένοι, μπορούν να κάνουν ό,τι θέλουν».

Η καριέρα του ιρλανδού σκηνοθέτη Μπρένταν Κάντι ξεκίνησε με μεγάλη επιτυχία με το βιντεοκλίπ για το τραγούδι «Take Me to Church» του Hozier. Από τότε έχει στο ενεργητικό του κάμποσα εντυπωσιακά μουσικά βίντεο για κορυφαίους διεθνείς καλλιτέχνες και διαφημιστικά σποτ για πασίγνωστες φίρμες. Το Για τον Κρίστι, κινηματογραφικό του ντεμπούτο στη μεγάλη φόρμα, ξεκίνησε ως μικρού μήκους («Christy»). - Αθήνα, 9.84

…..Ο Κάντι σκηνοθετεί εξαίσια το ομιχλώδες τοπίο του Κορκ μέσα στο οποίο ζει ο Κρίστι και το οποίο λειτουργεί ως ένας ξεκάθαρος αντικατοπτρισμός της ψυχοσύνθεσής του. Δίχως μέλλον και με τα μητρικά τραύματα να τον ταλανίζουν, ο Κρίστι αποπειράται να «τρυπήσει» την εσωτερική του ομίχλη σαν άλλη ακτίδα φωτός, με τους Κάντι και Ο’ Γκόρμαν να παίρνουν τα εύσημα στην απόπειρα αυτή, αφού σε αντίθεση με άλλες ταινίες του είδους, ετούτη εδώ αποτελεί απόδειξη πως η ελπίδα και η αισιοδοξία βρίσκονται στις μικρές εκείνες στιγμές που δεν τις περιμένεις.

Εδώ ο Πάουερ καλείται να ενσαρκώσει και πάλι τον ρόλο του πιτσιρικά (ακόμη κι αν δεν είναι πια). Υπάρχει μια αναγνωρίσιμα «ωμή» δυναμική στην ερμηνεία του, ανάλογη με άλλους πρωταγωνιστές του social realist genre, με τον Πάουερ να παραπέμπει περισσότερο σε ήρωα του Μαικ Λι – προβληματικό και προβληματισμένο, αλλά καθημερινά ανθρώπινο. Είναι μια ερμηνεία που εκπέμπει στο ίδιο μήκος κύματος με το υποστηρικτικό cast, δημιουργώντας την αίσθηση πως παρακολουθείς εμπειρίες ανθρώπων που μοιράζονται κοινά προβλήματα και αγωνίες με εσένα. - Βαρβάρα Κοντονή

*Brendan Canty

Σκηνοθέτης, σεναριογράφος και μοντέρ. Έχει αναδειχθεί ως ένας από τους πιο συναρπαστικούς και παραγωγικούς σκηνοθέτες της Ιρλανδίας. Φιλμογραφία: Gealtra (2025), Christy (2025), Atali'i O Le Crezent (Sons of the Crezent) (Short 2022), Jam (Short 2020), Dermot Kennedy: All My Friends (Video 2020), Christy (Short 2019), Dermot Kennedy: For Island Fires and Family (2019), Storyland (TV Series 2018), For You (TV Short 2016), Hozier: Take Me to Church (Music Video 2013), Steamin' + Dreamin' 2: Cash Back (2011).

