Πατρινό Καρναβάλι 2026: Η Πάτρα μπαίνει στην τελική ευθεία των... χρωματιστών καρναβαλικών χορών

Σε ρυθμούς καρναβαλιού κινείται και φέτος η Πάτρα, καθώς πλησιάζει η ώρα των μεγάλων καρναβαλικών χορών που σηματοδοτούν την κορύφωση της γιορτής.

Ο Λευκός, ο Χρυσός και ο Κόκκινος Χορός αναμένεται να συγκεντρώσουν πλήθος καρναβαλιστών, ντυμένων με φαντασία και κομψότητα, σε βραδιές γεμάτες μουσική, χορό και αυθεντική καρναβαλική διάθεση.

Λευκός Χορός

Ένα διαχρονικό event, που ξεχωρίζει για τη μοναδική του ατμόσφαιρα και τη φινέτσα του. Μια ξεχωριστή εμπειρία… στα λευκά.

Η φετινή εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 19 Φεβρουαρίου, στις 21:30, στον Πολυχώρο 5 ΕΨΙΛΟΝ – ΧΑΡΑΜΑ, στην οδό Ηρώων Πολυτεχνείου 67.

Τηλέφωνο πληροφοριών: 261 067 1639

Χρυσός Χορός

Ένας από τους κλασικούς χορούς των τελευταίων ετών στο Πατρινό Καρναβάλι. Με εκλεκτούς guests, live μουσική και έντονο καρναβαλικό παλμό, συνδυάζει το κέφι με την παράδοση των ιστορικών χοροεσπερίδων της Πάτρας.

Φέτος, ο Χρυσός Χορός θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 7 Φεβρουαρίου, στις 21:00, στα Αστέρια, με τον Πασχάλη και την Μπέσσυ Αργυράκη να ξεσηκώνουν το κοινό.

Τηλέφωνο πληροφοριών: 261 033 6427

Κόκκινος Χορός

Ένα event-θεσμός, άρρηκτα συνδεδεμένο με το Πατρινό Καρναβάλι, που προσελκύει επισκέπτες όχι μόνο από την Πάτρα αλλά και από άλλες πόλεις.

Είναι το πάρτι όπου όλα είναι… κόκκινα: το κέφι, η διάθεση και φυσικά οι αμφιέσεις.

Φέτος, ο Κόκκινος Χορός θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 20 Φεβρουαρίου, στο Royal.