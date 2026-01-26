Στις 29 Ιανουαρίου 2026 στις Ελληνικές αίθουσες "Το Καταφύγιο" με τον Τζέισον Στέιθαμ

Στις 29 Ιανουαρίου 2026 βγαίνει στις Ελληνικές κινηματογραφικές αίθουσες ταυτόχρονα με την πρεμιέρα του στις ΗΠΑ, το φιλμ "Το Καταφύγιο- Shelter", με πρωταγωνιστή τον 58χρονο Βρετανό σταρ της περιπέτειας, Τζέισον Στέιθαμ.

Η ταινία απ' όσο είδαμε, θα έρθει για προβολή και στην Πάτρα.

Σε ένα απομακρυσμένο νησί της Σκωτίας, ένας μοναχικός άντρας ζει αποκομμένος από τον κόσμο, προσπαθώντας να κρατήσει θαμμένο το παρελθόν του. Όταν, κατά τη διάρκεια μιας καταιγίδας, σώζει ένα νεαρό κορίτσι από τη θάλασσα, η εύθραυστη ισορροπία της απομόνωσής του καταρρέει.

Η πράξη του αυτή πυροδοτεί μια αλυσίδα επικίνδυνων γεγονότων, αναγκάζοντάς τον να επιστρέψει σε έναν κόσμο που είχε επιλέξει να εγκαταλείψει.

Διάρκεια: 107 λεπτά.

Σκηνοθεσία: Ric Roman Waugh

Σενάριο: Ward Parry

Πρωταγωνιστούν οι: Jason Statham, Bill Nighy, Naomi Ackie.

Διανομή από την Σπέντζος Φιλμ.

Ο Jason Statham εμφανίζεται σε μια πιο εσωτερική, δραματική εκδοχή του κινηματογραφικού του εαυτού, ενσαρκώνοντας έναν άνθρωπο που δεν πολεμά μόνο εξωτερικούς εχθρούς, αλλά και τον ίδιο του τον εαυτό. Δίπλα του, ο Bill Nighy και η Naomi Ackie (I Wanna Dance with Somebody, 2022), συμπληρώνουν ένα καστ υψηλού κύρους, προσθέτοντας βάθος και συναισθηματικό βάρος στην αφήγηση.

Τη σκηνοθεσία υπογράφει ο Ric Roman Waugh, γνωστός για τις σκληρές, ρεαλιστικές ιστορίες χαρακτήρων σε ακραίες συνθήκες. Με φόντο ένα τοπίο που λειτουργεί σχεδόν ως χαρακτήρας από μόνο του, το φιλμ "Το Καταφύγιο" συνδυάζει ένταση, ατμόσφαιρα και ανθρώπινο δράμα σε μια κινηματογραφική εμπειρία που κρατά τον θεατή σε διαρκή εγρήγορση.

Παίζουν και οι Bodhi Rae Breathnach και Daniel Mays.

Η πρεμιέρα του περιπετειώδους θρίλερ "Shelter" πραγματοποιήθηκε στο Cineworld Leicester Square στο Λονδίνο στις 20 Ιανουαρίου 2026,

Επιμέλεια ανάρτησης: Τ. ΜΑΡΤΑΤΟΣ