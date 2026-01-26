«Ice Out»: Οι Ολίβια Γουάιλντ και Νάταλι Πόρτμαν στέλνουν μήνυμα από το Σάντανς

Η κινηματογραφική σταρ Ολίβια Γουάιλντ μιλάει από το κόκκινο χαλί του Φεστιβάλ Ανεξάρτητου Κινηματογράφου του Σάντανς, στη Γιούτα, φορώντας κονκάρδα με το σύνθημα «ICE OUT». Βρίσκεται στη Γιούτα για δύο ταινίες, το «The Invite» που έχει σκηνοθετήσει και το «I Want Your Sex» του Γκρεγκ Αράκι, παλιού γνώριμου του Sundance, στο οποίο πρωταγωνιστεί.

Οι δηλώσεις της γίνονται στον απόηχο της δολοφονίας του 37χρονου νοσοκόμου Άλεξ Πρέτι στη Μινεσότα από τις δυνάμεις ασφαλείας της κυβέρνησης Τραμπ, της γνωστής ομάδας ICE, Υπηρεσίαw Μετανάστευσης και Τελωνειακής Επιβολής των Ηνωμένων Πολιτειών που ευθύνεται για χρήση βίας και μια άνευ προηγουμένου εκστρατεία μαζικών απελάσεων που είχε υποσχεθεί προεκλογικά ο Ντόναλντ Τραμπ.

«Είμαι αγανακτισμένη και αηδιασμένη. Δεν μπορούμε να αφήσουμε να περάσει άλλη μια μέρα απλώς αποδεχόμενοι αυτό ως τη νέα μας κανονικότητα. Είναι εξοργιστικό. Aνθρωποι δολοφονούνται. Και δεν θέλω να κανονικοποιήσουμε το να βλέπουμε ανθρώπους να δολοφονούνται στο διαδίκτυο. Σε βίντεο. Είναι φρικτό. Και έτσι, αν μπορούμε να κάνουμε οτιδήποτε εδώ έξω για να στηρίξουμε το κίνημα που ζητά να εκδιωχθεί η ICE, να απονομιμοποιήσουμε αυτόν τον απίστευτα εγκληματικό οργανισμό, τότε αυτό είναι που πρέπει να κάνουμε».

«Νομίζω ότι πάρα πολλοί Αμερικανοί μιλούν ανοιχτά», συνέχισε η 41χρονη Αμερικανίδα ηθοποιός και σκηνοθέτιδα Ολίβια Γουάιλντ-Olivia Wilde. «Δηλαδή, βλέπεις τις πορείες που γίνονται σε όλη τη χώρα. Οι Αμερικανοί υψώνουν τη φωνή τους σε τεράστιους αριθμούς, και πλέον είναι επικίνδυνο να είσαι διαδηλωτής, κι όμως ο κόσμος συνεχίζει να βγαίνει στους δρόμους. Να κάτι που είναι απίστευτα εμπνευστικό».

Όπως αναφέρει το Variety στο ρεπορτάζ του, και η 44χρονη σταρ Νάταλι Πόρτμαν, τιμημένη με Όσκαρ α' γυναικείου ρόλου για την ταινία "Μαύρος Κύκνος", μιλώντας στο Variety Studio από το Φεστιβάλ του Σάντανς για την ταινία που παρουσιάζει, το φιλμ «The Gallerist» σε σκηνοθεσία Κάθι Γιαν (μία μαύρη κωμωδία με στοιχεία θρίλερ όπου παίζουν & οι Ζακ Γαλιφιανάκης και Τζένα Ορτέγκα, φορούσε κονκάρδες με το «ICE OUT» και αναφέρθηκε στο θέμα:

«Εδώ υπάρχει μια τόσο χαρούμενη κοινότητα που γιορτάζει τον κινηματογράφο και είμαστε πολύ ενθουσιασμένοι που παρουσιάζουμε το “The Gallerist”, αλλά βρισκόμαστε επίσης σε μια στιγμή της ιστορίας της χώρας μας που είναι ιδιαίτερα οδυνηρή. Είναι πραγματικά αδύνατο να μη μιλήσουμε για όσα συμβαίνουν αυτή τη στιγμή και για τη βιαιότητα της ICE και το πώς πρέπει να σταματήσει άμεσα. Ταυτόχρονα όμως, υπάρχει μια όμορφη κοινότητα που δείχνουν οι Αμερικανοί αυτή τη στιγμή. Στηρίζουν ο ένας τον άλλον, προστατεύουν ο ένας τον άλλον και αγωνίζονται για την ελευθερία τους. Είναι μια γλυκόπικρη στιγμή να γιορτάζουμε κάτι για το οποίο είμαστε τόσο περήφανοι, με φόντο μια χώρα που πονά».

*Το διάσημο Φεστιβάλ Σάντανς στη χιονισμένη Γιούτα πραγματοποιείται πάντα τέτοια εποχή, σταθερά από το 1985 υπό την "ομπρέλα" του Ινστιτούτου Σάντανς, δημιούργημα του αξέχαστου Αμερικανού ηθοποιού και σκηνοθέτη Ρόμπερτ Ρέντφορντ.

Το φετινό Φεστιβάλ ξεκίνησε την περασμένη Πέμπτη και συνεχίζεται έως την 1η Φεβρουαρίου 2026.