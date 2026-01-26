Τρίκαλα: Ηχητικό ντοκουμέντο από τη φονική έκρηξη στο εργοστάσιο «Βιολάντα» - Ακούστηκε έως και 8 χλμ. μακριά

Τον ήχο της ισχυρής έκρηξης που σημειώθηκε τα ξημερώματα της Δευτέρας (26/1) στο εργοστάσιο «Βιολάντα» στα Τρίκαλα και είχε ως αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους τουλάχιστον τέσσερις γυναίκες, κατέγραψε κάμερα ασφαλείας.

Όπως μεταδίδει το trikalazoom, η κάμερα βρίσκεται σε σημείο που απέχει περισσότερα από 8 χιλιόμετρα από το εργοστάσιο, στην οδό Καρδίτσης, ωστόσο, ο κρότος της έκρηξης ακούγεται καθαρά στο οπτικοακουστικό υλικό. Με βάση τα έως τώρα στοιχεία, η έκρηξη στον υπόγειο χώρο των εγκαταστάσεων.

Το ωστικό κύμα έγινε αισθητό σε μεγάλο μέρος της πόλης, με αναφορές για ισχυρές δονήσεις σε κατοικίες και επαγγελματικούς χώρους.

Το ηχητικό ντοκουμέντο