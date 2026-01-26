Τρίκαλα: Ηχητικό ντοκουμέντο από τη φονική έκρηξη στο εργοστάσιο «Βιολάντα» - Ακούστηκε έως και 8 χλμ. μακριά

Το ωστικό κύμα έγινε αισθητό σε μεγάλο μέρος της πόλης, με αναφορές για ισχυρές δονήσεις σε κατοικίες και επαγγελματικούς χώρους
Τον ήχο της ισχυρής έκρηξης που σημειώθηκε τα ξημερώματα της Δευτέρας (26/1) στο εργοστάσιο «Βιολάντα» στα Τρίκαλα και είχε ως αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους τουλάχιστον τέσσερις γυναίκες, κατέγραψε κάμερα ασφαλείας.
Όπως μεταδίδει το trikalazoom, η κάμερα βρίσκεται σε σημείο που απέχει περισσότερα από 8 χιλιόμετρα από το εργοστάσιο, στην οδό Καρδίτσης, ωστόσο, ο κρότος της έκρηξης ακούγεται καθαρά στο οπτικοακουστικό υλικό. Με βάση τα έως τώρα στοιχεία, η έκρηξη στον υπόγειο χώρο των εγκαταστάσεων.
Το ωστικό κύμα έγινε αισθητό σε μεγάλο μέρος της πόλης, με αναφορές για ισχυρές δονήσεις σε κατοικίες και επαγγελματικούς χώρους.
Το ηχητικό ντοκουμέντο
Από την ισχυρή έκρηξη και την φωτιά που ακολούθησε τέσσερις γυναίκες έχασαν τη ζωή τους, ενώ οι δυνάμεις της ΕΜΑΚ και της Πυροσβεστικής δίνουν ακόμη μάχη στα συντρίμμια για τον εντοπισμό της πέμπτης αγνοούμενης.
«Έλιωσαν οι λαμαρίνες, φωτιά βγαίνει ακόμη από μία ανοιχτή πόρτα, παντού καπνός και ένα drone που πετά πάνω από αποκαΐδια και ενεργές εστίες», αναφέρουν οι δημοσιογράφοι και οπερατέρ του ΕΡΤnews, που βρίσκονται στο καμένο εργοστάσιο στα Τρίκαλα τις τελευταίες ώρες, μεταφέροντας τις εξελίξεις από το σημείο.
Την ίδια ώρα, οι συγγενείς των θυμάτων πηγαίνουν στο νοσοκομείο Τρικάλων, προκειμένου να δοθεί δείγμα DNA, για να ταυτοποιηθούν οι σοροί τους.
