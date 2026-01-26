Τραγωδία στα Τρίκαλα: «Λες και έπεσε πύραυλος»

Νέα στοιχεία για τη φονική έκρηξη στο εργοστάσιο στα Τρίκαλα έρχονται στο φως, με τον πρόεδρο του Εργατικού Κέντρου, Δημήτρη Αρμάγο να δηλώνει ότι από πέρυσι το καλοκαίρι διενεργήθηκαν έλεγχοι από αρμόδια κλιμάκια στις εγκαταστάσεις, αλλά τα συμπεράσματα του πορίσματος δεν κοινοποιήθηκαν ποτέ στο Συνδικάτο.

Είναι χαρακτηριστικό ότι το περασμένο καλοκαίρι εκπρόσωποι του Εργατικού Κέντρου επισκέφθηκαν τους χώρους τους εργοστασίου, μαζί με υπαλλήλους του αρμόδιου Τμήματος Υγιεινής και Ασφάλειας. Ο κ. Αρμάγος εξηγεί ότι διαχρονικά το Εργατικό Κέντρο αναδεικνύει το ζήτημα των μέτρων ασφάλειας και θα ζητήσει να αποκτήσει πρόσβαση στο πόρισμα του ελέγχου που διενεργήθηκε.



«Είμαστε σε επαφή ώστε να έχουμε πρόσβαση στα πορίσματα σχετικά με το αν τηρούνταν τα μέτρα ασφαλείας για να διαπιστώσουμε και τις συνθήκες κάτω από τις oποίες έγινε το συμβάν και εάν τηρούνταν τα μέτρα ασφάλειας. Και θα το απαιτήσουμε με κάθε τρόπο. Είμαστε σε μια διαδικασία να συζητήσουμε και για κινητοποιήσεις, να πιέσουμε σε αυτήν την κατεύθυνση – ακόμη και να προκηρύξουμε απεργία», αναφέρει χαρακτηριστικά.