Χρυσά Βατόμουρα 2026: Οι ταινίες που σάρωσαν τις υποψηφιότητες για τα χειρότερα της χρονιάς

Eίναι πλέον θεσμός, τα Razzies ( Χρυσά Βατόμουρα) να ανακοινώνουν τις υποψηφιότητές τους μία ημέρα πριν την ανακοίνωση των υποψηφιοτήτων για τα Όσκαρ, τις οποίες θα μάθουμε σήμερα Πέμπτη (22/01).
Τα μέλη των Razzies επιλέγουν τις ταινίες που θεωρούν τις χειρότερες κάθε χρονιάς.
Τα φαβορί των 46ων Razzies, είναι το live action της Χιονάτης και το War of the Worlds του Ice Cube με έξι υποψηφιότητες το καθένα.
Παράλληλα, τα The Electric State, Hurry Up Tomorrow και Star Trek: Section 31 διεκδικούν Χρυσό Βατόμουρο για τη χειρότερη ταινία.
Στις κατηγορίες ερμηνείας, ο «The Weeknd» είναι υποψήφιος για τον χειρότερο ηθοποιό στο «Hurry Up Tomorrow», το οποίο έλαβε πέντε υποψηφιότητες συνολικά. Ο τραγουδοποιός θα διαγωνιστεί ενάντια στον Ντέιβ Μπαουτίστα (Ιn the Lost Lands), τον Ice Cube (War of the Worlds), τον Σκοτ Ίστγουντ (Alarum) και τον Τζάρεντ Λέτο (Tron: Ares).
Οι υποψήφιες για το χειρότερο γυναικείο ρόλο περιλαμβάνουν τις Αριάνα ΝτεΜπόουζ (Love Hurts), Μίλα Γιόβοβιτς (In the Lost Lands), Νάταλι Πόρτμαν (Fountain of Youth), Ρέμπελ Γουίλσον (Bride Hard) και Μισέλ Γεό (Star Trek: Section 31).
Για να γίνει κανείς μέλος των Razzies και να ψηφίσει χρειάζεται να πληρώσει μια ετήσια συνδρομή των 40 δολαρίων ή την ισόβια συνδρομή μέλους που αγγίζει τα 500 δολάρια. Το βραβείο χειρότερης ταινίας είναι βαμμένο με χρυσό σπρέι και έχει αξία 4,97 δολαρίων.
Οι νικητές των 46ων Razzies θα αποκαλυφθούν στις 14 Μαρτίου, δηλαδή την παραμονή της απονομής των βραβείων Όσκαρ.
Δείτε αναλυτικά τις φετινές υποψηφιότητες για τα Χρυσά Βατόμουρα:
Χειρότερη Ταινία
The Electric State
Hurry Up Tomorrow
Disney’s Snow White
Star Trek: Section 31
War Of The Worlds
Χειρότερος Ηθοποιός
Dave Bautista / In The Lost Lands
Ice Cube / War Of The Worlds
Scott Eastwood / Alarum
Jared Leto / Tron: Ares
Abel «The Weeknd» Tesfaye / Hurry Up Tomorrow
Χειρότερη Ηθοποιός
Αriana DeBose / Love Hurts
Milla Jovovich / In The Lost Lands
Natalie Portman / Fountain Of Youth
Rebel Wilson / Bride Hard
Michelle Yeoh / Star Trek: Section 31
Υποστηρικτικός Ανδρικός Ρόλος
Και οι 7 νάνοι / Snow White (2025)
Nicolas Cage / Gunslingers
Stephen Dorff / Bride Hard
Greg Kinnear / Off The Grid
Sylvester Stallone / Alarum
Υποστηρικτικός Γυναικείος Ρόλος
Αnna Chlumsky / Bride Hard
Ema Horvath / The Strangers: Chapter 2
Scarlet Rose Stallone / Gunslingers
Kacey Rohl / Star Trek: Section 31
Isis Valverde / Alarum
Χειρότερο Remake / Rip-Off / Sequel
Ι Know What You Did Last Summer
Five Nights At Freddy’s 2
Smurfs
Snow White
War Of The Worlds
Χειρότερη Σκηνοθεσία
Rich Lee / War of The Worlds
Olatunde Osunsanmi / Star Trek: Section 31
The Russo Brothers / The Electric State
Trey Edward Shults / Hurry Up Tomorrow
Marc Webb / Snow White
Χειρότερο Ζευγάρι επί Οθόνης
Όλοι οι 7 νάνοι / Snow White
James Corden & Rihanna / Smurfs
Ice Cube & His Zoom Camera / War Of The Worlds
Robert DeNiro & Robert DeNiro (as Frank & Vito) / The Alto Knights
The Weeknd & His Colossal Ego / Hurry Up Tomorrow
Χειρότερο Σενάριο
The Electric State / των Christopher Markus και Stephen McFeely.
Hurry Up Tomorrow / των Trey Edward Shults, Abel Tesfaye, Reza Fahim
Snow White / Screenplay της Erin Cressida Wilson και άλλων
Star Trek: Section 31 / του Craig Sweeny
War Of The Worlds / των Kenny Golde και Marc Hyman
