Χρυσά Βατόμουρα 2026: Οι ταινίες που σάρωσαν τις υποψηφιότητες για τα χειρότερα της χρονιάς

Eίναι πλέον θεσμός, τα Razzies ( Χρυσά Βατόμουρα) να ανακοινώνουν τις υποψηφιότητές τους μία ημέρα πριν την ανακοίνωση των υποψηφιοτήτων για τα Όσκαρ, τις οποίες θα μάθουμε σήμερα Πέμπτη (22/1).

Τα μέλη των Razzies επιλέγουν τις ταινίες που θεωρούν τις χειρότερες κάθε χρονιάς.

Τα φαβορί των 46ων Razzies, είναι το live action της Χιονάτης και το War of the Worlds του Ice Cube με έξι υποψηφιότητες το καθένα.

Παράλληλα, τα The Electric State, Hurry Up Tomorrow και Star Trek: Section 31 διεκδικούν Χρυσό Βατόμουρο για τη χειρότερη ταινία.

Στις κατηγορίες ερμηνείας, ο «The Weeknd» είναι υποψήφιος για τον χειρότερο ηθοποιό στο «Hurry Up Tomorrow», το οποίο έλαβε πέντε υποψηφιότητες συνολικά. Ο τραγουδοποιός θα διαγωνιστεί ενάντια στον Ντέιβ Μπαουτίστα (Ιn the Lost Lands), τον Ice Cube (War of the Worlds), τον Σκοτ Ίστγουντ (Alarum) και τον Τζάρεντ Λέτο (Tron: Ares).

Οι υποψήφιες για το χειρότερο γυναικείο ρόλο περιλαμβάνουν τις Αριάνα ΝτεΜπόουζ (Love Hurts), Μίλα Γιόβοβιτς (In the Lost Lands), Νάταλι Πόρτμαν (Fountain of Youth), Ρέμπελ Γουίλσον (Bride Hard) και Μισέλ Γεό (Star Trek: Section 31).

Για να γίνει κανείς μέλος των Razzies και να ψηφίσει χρειάζεται να πληρώσει μια ετήσια συνδρομή των 40 δολαρίων ή την ισόβια συνδρομή μέλους που αγγίζει τα 500 δολάρια. Το βραβείο χειρότερης ταινίας είναι βαμμένο με χρυσό σπρέι και έχει αξία 4,97 δολαρίων.

Οι νικητές των 46ων Razzies θα αποκαλυφθούν στις 14 Μαρτίου, δηλαδή την παραμονή της απονομής των βραβείων Όσκαρ.