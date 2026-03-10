Απονεμήθηκαν τα βραβεία της Ένωσης Σεναριογράφων Αμερικής και δείχνουν τον δρόμο προς τα Όσκαρ

Λίγο πριν στρέψει ολόκληρη η κινηματογραφική βιομηχανία το βλέμμα της στα Όσκαρ (η 98η απονομή είναι ως γνωστό την Κυριακή 15/3), τα Βραβεία της Ένωσης Σεναριογράφων Αμερικής - Writers Guild Awards έδωσαν τη δική τους καθοριστική ένδειξη για τις ταινίες που ξεχώρισαν σε επίπεδο γραφής την περασμένη χρονιά.

Μεγάλοι νικητές της βραδιάς που έγινε την Κυριακή 8/3 στη Νέα Υόρκη, αναδείχθηκαν το «Μια Μάχη Μετά την Άλλη», που τιμήθηκε στην κατηγορία του διασκευασμένου σεναρίου, και το «Αμαρτωλοί-Sinners», το οποίο απέσπασε το βραβείο πρωτότυπου σεναρίου.

Η απονομή πραγματοποιήθηκε την Κυριακή 8 Μαρτίου και αποτελεί παραδοσιακά έναν από τους σημαντικότερους προάγγελους των βραβείων Όσκαρ που ακολουθούν.

Όπως αναφέρει το flix.gr, ιδιαίτερο ενδιαφέρον είχε το γεγονός ότι η κατηγορία του διασκευασμένου σεναρίου στα βραβεία της Ένωσης Σεναριογράφων ταυτίστηκε απόλυτα με τις αντίστοιχες υποψηφιότητες της Ακαδημίας. Στο πρωτότυπο σενάριο ωστόσο η εικόνα ήταν διαφορετική, καθώς μόνο δύο (2) τίτλοι εμφανίζονται και στις δύο λίστες, το «Αμαρτωλοί» και το «Marty Supreme». Η διαφοροποίηση αυτή δεν είναι σπάνια, καθώς αρκετές διεθνείς παραγωγές δεν είναι επιλέξιμες για τα συγκεκριμένα βραβεία, επειδή τα σενάριά τους δεν έχουν γραφτεί από δημιουργούς που είναι μέλη της Ένωσης και καλύπτονται από τη συλλογική σύμβαση της.

Η φετινή τελετή πραγματοποιήθηκε στη Νέα Υόρκη στο πλαίσιο της εκδήλωσης της WGA East, με παρουσιαστή τον Ρόι Γουντ Τζούνιορ. Κανονικά οι τελετές της Ανατολικής και της Δυτικής Ακτής πραγματοποιούνται ταυτόχρονα, όμως η WGA West ακύρωσε τη δική της διοργάνωση καθώς το προσωπικό της βρίσκεται σε απεργία από τις 17 Φεβρουαρίου.

Πέρυσι, το φιλμ «Anora» είχε κερδίσει το βραβείο της Ένωσης για πρωτότυπο σενάριο και στη συνέχεια επανέλαβε τον θρίαμβό του και στα Όσκαρ στην ίδια κατηγορία, ενώ το «Nickel Boys» είχε επικρατήσει στη WGA για το καλύτερο διασκευασμένο σενάριο την ώρα που το Όσκαρ κατέληξε τελικά στο φιλμ «Κονκλάβιο».

Αναλυτικά η λίστα των νικητών των 2026 Writers Guild Awards:

Πρωτότυπο Σενάριο: Αμαρτωλοί - Ryan Coogler

Διασκευασμένο Σενάριο: Μια Μάχη Μετά την Αλλη - Paul Thomas Anderson

Σενάριο για Ντοκιμαντέρ: 2,000 Meters to Andriivka

Δραματική Σειρά: The Pitt

Κωμική Σειρά: The Studio

Νέα Σειρά: The Pitt

Μίνι Σειρά: Dying for Sex

Τηλεοπτική ή Streaming Ταινία: Deep Cover

Κινούμενα Σχέδια: Shira Can't Cook

Επεισόδιο για Δραματική Σειρά: 7:00 A.M.(The Pitt)

Επεισόδιο για Κωμική Σειρά: Prelude” (The Righteous Gemstones)

Talk Show: Last Week Tonight with John Oliver

Variety Specials: Marc Maron: Panicked.

*Να σημειώσουμε πως στην κατηγορία του διασκευασμένου σεναρίου ήταν υποψήφιο και το φιλμ του Γιώργου Λάνθιμου "Βουγονία", σενάριο: Will Tracy.