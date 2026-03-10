Η ταινία από το Ιράκ, "Η Τούρτα του Προέδρου" προβάλλεται στην Αθήνα

Ένα τολμηρό σκηνοθετικό ντεμπούτο-Screen International. Μια ταινία διαμάντι-The Hollywood Reporter. Ποιητικό και ταυτόχρονα αφοπλιστικά ειλικρινές-Next Best Picture. Αυτές είναι ορισμένες από τις κριτικές για την ταινία "Η Τούρτα του Προέδρου-The President's Cake" του Χασάν Χαντί που ξεκίνησε να παίζεται στη χώρα μας από την Πέμπτη 5/3/2026 σε διανομή από το Cinobo.

Δύο βραβεία στο Διεθνές Φεστιβάλ Καννών 2025, μεταξύ των οποίων και η Χρυσή Κάμερα Πρωτοεμφανιζόμενου Σκηνοθέτη για την φεστιβαλική έκπληξη της χρονιάς. Μια audience friendly, γλυκόπικρη και τρυφερή τραγικωμωδία από το Ιράκ που μεταμορφώνει την παιδική αθωότητα σε πράξη αντίστασης απέναντι στην πολιτική βαρβαρότητα.

Σύνοψη

Δεκαετία του 1990. Κάτω από την αυστηρή δικτατορία του Σαντάμ Χουσεΐν και τα βαθιά οικονομικά πλήγματα από τις διεθνείς κυρώσεις, ένα εννιάχρονο κορίτσι επιλέγεται από το σχολείο της για να φτιάξει την υποχρεωτική γενέθλια τούρτα για τον Πρόεδρο. Μια επικίνδυνη αποστολή που συνεπάγεται φυλάκιση και σωματική τιμωρία σε περίπτωση αποτυχίας. Θα τα καταφέρει όμως, όταν δεν έχει ούτε τα βασικά για να ζήσει;

Η συγκεκριμένη ταινία ήταν & η Επίσημη υποβολή του Ιράκ για το Όσκαρ Καλύτερης Διεθνούς Ταινίας.

Ο Χασάν Χαντί είναι Ιρακινός σεναριογράφος και σκηνοθέτης. Μεγάλωσε στο νότιο Ιράκ, κατά τη διάρκεια του πολέμου, και επί χρόνια εργάστηκε στον δημοσιογραφικό τομέα, στην παραγωγή και ως επίκουρος καθηγητής στο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Κινηματογράφου του Πανεπιστημίου της Νέας Υόρκης. Έχει τιμηθεί με την υποτροφία Gotham-Marcie Bloom, το Black Family Production Prize και το βραβείο Sloan Foundation Production.

Ήταν μέλος του Sundance Lab του ομώνυμου Ινστιτούτου στη Γιούτα, δημιουργός του οποίου ήταν ο Ρόμπερτ Ρέντφορντ, και κάτοχος του βραβείου Sundance/NHK για το έτος 2022. Αυτή είναι η 1η του ταινία μεγάλου μήκους.

Σκηνοθεσία: Χασάν Χάντι

Με τους: Μπανίν Άχμαντ Ναΐφ, Ουαχίντ Θάμπετ Χρεϊμπάτ, Σατζάντ Μοχάμαντ Κάσεμ, Μουθάνα Μαλάγκι, Άχμαντ Κάσεμ Σαϊουάν.

Παραγωγή: Λέα Τσεν Μπέικερ.

Διάρκεια: 105 λεπτά

Διανομή: Cinobo.

O Hasan Hadi έχει επίσης συνυπογράψει το σενάριο της ταινίας μαζί με τον βραβευμένο με Όσκαρ για το "Φόρεστ Γκαμπ", σεναριογράφο Eric Roth.

Αξίζει ακόμα να αναφέρουμε πως ο Έρικ Ροθ μαζί με την Marielle Heller και τον Chris Columbus είναι executive producers - εκτελεστικοί παραγωγοί στην ταινία "The President's Cake" που μάλιστα βγήκε και στις Αμερικάνικες αίθουσες από την Sony Pictures Classics στις 6 Φεβρουαρίου 2026.

Το φιλμ είχε κερδίσει & το Βραβείο Κοινού στο Φεστιβάλ Νύχτες Πρεμιέρας 2025.

Ενδεχομένως το επόμενο διάστημα να έρθει η ταινία για προβολή και στην Πάτρα.

Χώρα: Ιράκ, Κατάρ, ΗΠΑ

Γλώσσα: Αραβικά

Είδος: Δράμα, Πολιτικό, Κωμωδία.

Έτος: 2025

Διάρκεια: 102 λεπτά.

Επιμέλεια ανάρτησης: ΤΑΚΗΣ Γ. ΜΑΡΤΑΤΟΣ