Η ταινία "Η Διαθήκη της Αν Λι" με την Αμάντα Σέιφριντ από 12-3 στις Ελληνικές αίθουσες

Από τη βραβευμένη Νορβηγίδα σεναριογράφο και σκηνοθέτη Mona Fastvold (Ο Κόσμος Μετά-The World to Come, The Brutalist) έρχεται τώρα η εξαιρετική αληθινή ιστορία της Αν Λι, ιδρύτριας της θρησκευτικής αίρεσης των Shakers τον 18ο αιώνα.

Ο λόγος για την ταινία με τίτλο "The Testament of Ann Lee-Η Διαθήκη της Αν Λι" με την 40χρονη Αμερικανίδα ηθοποιό, υποψήφια για Όσκαρ β' γυναικείου για το "Mank" το 2021, Amanda Seyfried να πρωταγωνιστεί στον ρόλο της ηγέτιδας των Shakers, η οποία κήρυττε την ισότητα των φύλων και την κοινωνική ισότητα και ήταν σεβαστή από τους οπαδούς της.

Η ταινία αποτυπώνει την έκσταση και την αγωνία της προσπάθειάς της να χτίσει μια ουτοπία, με περισσότερα από δώδεκα παραδοσιακούς ύμνους των Shakers να αναδιαμορφώνονται σε εκστατικά χορευτικά κομμάτια σε χορογραφία της Celia Rowlson-Hall (Vox Lux) και πρωτότυπα τραγούδια και μουσική του βραβευμένου με Όσκαρ Daniel Blumberg (The Brutalist).

Σκηνοθεσία: Mona Fastvold.

Πρωταγωνιστούν εκτός της Amanda Seyfried (πρόσφατα την είδαμε στο κοινωνικό θρίλερ "The Housemaid" του Πολ Φέιγκ που παίχθηκε και στην Πάτρα), οι Lewis Pullman, Thomasin McKenzie καθώς και οι Stacy Martin, Tim Blake Nelson, and Christopher Abbott.

Η ταινία «Η Διαθήκη της Αν Λι» που βγαίνει την ερχόμενη Πέμπτη 12-3-2026 στη χώρα μας σε διανομή της Feelgood, χαρακτηρίζεται ως μια ιστορικοδραματική ταινία & με μουσικά στοιχεία.

Είχε κάνει την πρεμιέρα της στο 82ο Venice International Film Festival τον περασμένο Σεπτέμβτιο, έχει ήδη βγει σε περιορισμένη διανομή στις Αμερικάνικες αίθουσες ενώ από τις 27-2 προβάλλεται στο Ηνωμένο Βασίλειο.

Η ταλαντούχα Αμάντα Σάιφρεντ που τη θυμόμαστε και από το μιούζικαλ "Mamma Mia!" της Φιλίντα Λόιντ πλάι στη Μέριλ Στριπ που είχε γυριστεί σε Σκιάθο και Σκόπελο το 2008, προτάθηκε για την ερμηνεία της ως Αν Λι, τόσο για την Golden Globe-Χρυσή Σφαίρα όσο και για το Critics' Choice Award στην κατηγορία του α' γυναικείου ρόλου.

Διάρκεια: 137 λεπτά.

Η ταινία αναμένεται να έρθει για προβολή και στην Πάτρα.

Επιμέλεια ανάρτησης: Τ. ΜΑΡΤΑΤΟΣ