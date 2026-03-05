Πάτρα-Περί Σκιών: "Ο Καραγκιόζης στην επανάσταση και οι ήρωες του 1821"

Το γνωστό καραγκιοζοθέατρο της Πάτρας, το Περί Σκιών στην οδό Νόρμαν 20, απέναντι από το ναό του Αγ. Διονυσίου, όπου υπεύθυνος είναι ο καραγκιοζοπαίκτης Χρήστος Πατρινός θα παρουσιάσει με αφορμή την 25η Μαρτίου, ημέρα παλιγγενεσίας και εθνικής ιστορικής μνήμης, αυτό το σαββατοκύριακο 7 και 8 Μαρτίου 2026 και για τρείς (3) παραστάσεις ένα έργο πατριωτικού-εθνικού περιεχομένου, που αναδεικνύει τον ηρωισμό, την αγωνιστικότητα και την αυτοθυσία των ηρώων του 1821.

Πρόκειται για την καινούργια πατριωτική παράσταση με θέμα «Ο Καραγκιόζης στην επανάσταση και οι ήρωες του 1821», ένα έργο που καλλιεργεί τις ιστορικές δεξιότητες των θεατών, τονώνοντας την εθνική ιστορική συνείδηση και την ιδέα ότι η ελευθερία, η δικαιοσύνη και η δημοκρατία έχουν κατακτηθεί με αγώνες και θυσίες.

Η συνέχεια επί της σκηνής στο Περί Σκιών.

Έχουν προγραμματιστεί 3 Παραστάσεις:

Σάββατο 7 Μαρτίου στις 5:30 μ.μ. και

Κυριακή 8 Μαρτίου στις 11:30 π.μ. και στις 5:30 μ.μ.

Τηλ. Κρατήσεων θέσεων: 6977355402.

Περί Σκιών: Νόρμαν 20, Αγ. Διονύσιος. Πάτρα

Τιμή εισιτηρίου: Γενική είσοδος 7 € (κλήρωση φιγούρες).