Η παιδική θεατρική παράσταση "Ο μεγαλύτερος θησαυρός του κόσμου" στην Πάτρα

Το θέατρο Επίκεντρο+ στην οδό Νόρμαν και Αγ. Διονυσίου στην Πάτρα φιλοξενεί τον “Λώτινο Ήλιο” που παρουσιάζει τη θεατρική παράσταση για όλη την οικογένεια με τίτλο «Ο Μεγαλύτερος Θησαυρός του Κόσμου» αυτή την Κυριακή 8 Μαρτίου 2026 στις 12:15 το μεσημέρι και στις 4:30 μ.μ.

Περίληψη

...τα παιδιά βρίσκουν έναν σπάνιο χάρτη για το μεγαλύτερο θησαυρό του κόσμου. Η περιπέτεια ξεκινά! Το κυνήγι του θησαυρού είναι γεμάτο διασκέδαση, δράση κι ανατροπές...

Συναντάνε απίθανα πλάσματα μέσα σε ένα δάσος γεμάτο ζωή. Δέντρα, ζώα, πουλιά, γίγαντες και ξωτικά γίνονται αφορμή να αναμετρηθούν… με τον εαυτό τους!

Μόνος τους αντίπαλος ο ύπουλος Ίγκο, ο φύλακας του θησαυρού, που προσπαθεί να τους αποπροσανατολίσει.

Θα καταφέρουν να τον νικήσουν και με ποιον τρόπο;

Θα καταφέρουν να φτάσουν στη σπηλιά και να ανακαλύψουν το θησαυρό, ξεπερνώντας τις νέες εκπλήξεις που κρύβονται εκεί;

Ελάτε κι εσείς! Ελάτε να βρούμε μαζί τον «μεγαλύτερο θησαυρό του κόσμου» …

...γιατί αυτός ο Θησαυρός ανήκει σε όλους μας!

Η παράσταση

Παραμυθένια και σύγχρονη, γεμάτη χιούμορ, φαντασία, γρήγορους ρυθμούς, ζωντάνια κι εκπλήξεις. Χρησιμοποιείται τεχνολογία, όπως projecting και animation, που συνδυάζεται αρμονικά με τους ηθοποιούς, τις γιγάντιες κούκλες, το θέατρο σκιών, τις εκφραστικές μάσκες και τα ευρηματικά κοστούμια.

Μια παράσταση που πλημμυρίζει τις αισθήσεις, τη φαντασία και την ψυχή των παιδιών με όμορφες εμπειρίες, με αισιοδοξία, γέλιο και πολλή αγάπη.

Σημείωμα σκηνοθέτη

Ο Αριστοτέλης, στο έργο του «Ηθικά Νικομάχεια», θέτει το ερώτημα «ποιο είναι το ύψιστο αγαθό» καταλήγοντας πως «η Ευδαιμονία είναι το ύψιστο αγαθό». Πώς όμως μπορούμε να είμαστε πραγματικά ευδαίμονες;

Σήμερα όλοι αναγνωρίζουμε ότι εναποθέσαμε την ευτυχία μας κατά βάση στην απόκτηση υλικών αγαθών, με την ψεύτικη πεποίθηση ότι «όσο περισσότερα κατέχω, τόσο πιο ευτυχισμένος γίνομαι». Ως αποτέλεσμα, η οικονομική κρίση, μαζί με τα υπαρκτά προβλήματα που δημιούργησε, έκλεψε και το γέλιο μας, αφού η «μεγαλύτερη πηγή της ευτυχίας μας», το χρήμα, κατέρρευσε.

Το έργο φιλοδοξεί να δώσει μια διέξοδο στον ψυχικό κόσμο των παιδιών, αλλά και των μεγάλων, να αλλάξει την οπτική, που βλέπουμε τα πράγματα και να ξυπνήσει τον κρυμμένο θησαυρό, που όλοι έχουμε μέσα μας και είναι ο οδοδείκτης προς την ουσιαστική μας ευτυχία.

Μέσα από ένα ταξίδι-κυνήγι του θησαυρού, τα παιδιά θα ανακαλύψουν διαμάντια όπως το θάρρος, η φιλία, η αγάπη, η ανιδιοτελής προσφορά, η ευγνωμοσύνη, η συγχώρεση, η αποδοχή της διαφορετικότητας…

...γιατί αυτά που έχουν πραγματική αξία στη ζωή

δεν αγοράζονται, προσφέρονται από καρδιά σε καρδιά!

Συντελεστές

Κείμενα: Άννα Παπαμάρκου-Λεωνίδας Ψέλτουρας

Σκηνοθεσία: Άννα Παπαμάρκου

Ενδυματολογία-Σκηνογραφία: Άννα Παπαμάρκου

Μουσική σύνθεση: Βασίλης Μούστος

Μουσική επιμέλεια: Ευδαίμων Άμροτος

Κοστούμια: Ντομινίκ Ντελκός

Παίζουν οι: Μαρία Κουιμτσίδη, Μιγκένα Τσάρκου, Μάγια Αχιλλέως

(Ίγκο ο Λεωνίδας Ψέλτουρας).

Πληροφορίες παραστάσεων:

Κυριακή 8 Μαρτίου

Ώρες: 12:15 μ.μ. & 4:30 μ.μ.

Γενική είσοδος: 10 ευρώ.

Προπώληση: More.com

https://www.more.com/gr-el/tickets/theater/o-megalyteros-thisauros-tou-kosmou/

Η παράσταση είναι εγκεκριμένη από το Υπουργείο Παιδείας.