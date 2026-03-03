Παρουσιάζεται το βιβλίο «Ο Άγνωστος Πατραϊκός» του Γεωργίου Καρέλα

Την Τετάρτη 4 Μαρτίου 2026 και ώρα 7 μ.μ. στο Royal Patras (Ακτή Δυμαίων 53) στην Πάτρα, πραγματοποιείται η παρουσίαση του βιβλίου «Ο Άγνωστος Πατραϊκός» του Γεωργίου Καρέλα.

Η εκδήλωση του Ελληνικού Ινστιτούτου Ναυτικής Ιστορίας (ΕΛ.Ι.Ν.ΙΣ), που εξέδωσε το βιβλίο "Ο Άγνωστος Πατραϊκός", διοργανώνεται σε συνεργασία με την Εταιρεία Αχαϊκών Σπουδών και απευθύνεται στο ευρύ κοινό με τη φιλοδοξία να αποτελέσει σημείο συνάντησης για όσους ενδιαφέρονται για την ιστορία, τη θάλασσα, τον πολιτισμό και το περιβάλλον.

Για το βιβλίο «Ο Άγνωστος Πατραϊκός» θα μιλήσουν στην εκδήλωση οι:

Κωνσταντίνα Ακτύπη, Αρχαιολόγος (MA), Υπουργείο Πολιτισμού,

Γεώργιος Παπαθεοδώρου, Καθηγητής, Διευθυντής Oceanus-Lab Τμήμα Γεωλογίας Πανεπιστήμιο Πατρών,

Βαγγέλης Πολίτης Στεργίου Ομ. καθ. ΤΕΙ ΔΕ-Παν. Πατρών. Πρόεδρος Εταιρείας Αχαϊκών Σπουδών, Πρόεδρος Ιδρύματος Ι. & Ε. Τοπάλη και

ο ίδιος ο συγγραφέας Γεώργιος Καρέλας.

Χαιρετισμό θα απευθύνει ο Αντιναύαρχος εα Κωνσταντίνος Μαζαράκης-Αινιάν ΠΝ, Επίτιμος Αρχηγός Στόλου, Πρόεδρος ΕΛ.Ι.Ν.ΙΣ.

*Την εκδήλωση συντονίζει ο Γεν. Γραμματέας του ΕΛ.Ι.Ν.ΙΣ., Άρης Καθρέπτας.

Θα ακολουθήσει συζήτηση συνοδεία εκλεκτών οίνων.

Όπως διαβάσαμε, το συγκεκριμένο βιβλίο αποτελεί ένα ταξίδι στον χρόνο και στον βυθό: από τους προϊστορικούς χρόνους έως τη σύγχρονη εποχή, από τις μεγάλες ναυμαχίες έως τα σιωπηλά ναυάγια που αναπαύονται κάτω από τα ήρεμα νερά του κόλπου. Με αφηγηματικό ύφος και βασισμένο σε εκτενή πρωτογενή έρευνα, συνδυάζει ιστορικά τεκμήρια, σπάνιο φωτογραφικό υλικό, αρχειακές πηγές και προφορικές μαρτυρίες.

Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στα ιστορικά ναυάγια και στην ενάλια πολιτιστική κληρονομιά, καθώς και στη σύγχρονη περιβαλλοντική διάσταση του Πατραϊκού. Το βιβλίο λειτουργεί και ως πρόσκληση ευαισθητοποίησης για την προστασία της θάλασσας και της μνήμης που φιλοξενεί.