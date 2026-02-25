Ο Τζον Τορτούρο «κλέβει» τις εντυπώσεις στην ταινία «The Only Living Pickpocket in New York»

Τον περασμένο μήνα, η ταινία «The Only Living Pickpocket in New York» έκανε την παγκόσμια πρεμιέρα της στο Φεστιβάλ Ανεξάρτητου Κινηματογράφου Σάντανς στη Γιούτα, αποσπώντας διθυραμβικές κριτικές, ενώ ακολούθησε η προβολή της και στο 76ο Διεθνές Φεστιβάλ Βερολίνου στις 20 Φεβρουαρίου.



Πολλοί από όσους παρακολούθησαν το φιλμ επισήμαναν ότι αυτή ενδέχεται να είναι η ερμηνεία που θα χαρίσει επιτέλους στον 68χρονο Ιταλοαμερικάνο ηθοποιό Τζον Τορτούρο (John Turturro) την πρώτη του υποψηφιότητα για το βραβείο Όσκαρ.



Η Sony Pictures Classics, εξασφάλισε τα δικαιώματα διανομής της ταινίας και προγραμματίζει την κινηματογραφική της πρεμιέρα στις ΗΠΑ το ερχόμενο φθινόπωρο.



Πρόκειται για τρίτο έργο που απόκτησε στο φετινό Φεστιβάλ μετά το «Bedford Park» της Stephanie Ahn και το «Ha-Chan, Shake Your Booty» του Josef Kubota Wladyka.

Το "The Only Living Pickpocket in New York" που είναι ένα αστυνομικό θρίλερ σε σενάριο & σκηνοθεσία Noah Segan, έκανε την πρεμιέρα του στο φετινό Sundance Film Festival στις 26 Ιανουαρίου.

Εκτός του John Turturro, ο οποίος να θυμίσουμε πως ήταν θαυμάσιος στην κοινωνική ταινία "Κουίζ Σώου" σε σκηνοθεσία & παραγωγή του αξέχαστου Ρόμπερτ Ρέντφορντ, το 1994, παίζουν ακόμα στο "The Only Living Pickpocket in New York" οι Giancarlo Esposito, Tatiana Maslany, Steve Buscemi, Karina Arroyave, Victoria Moroles, Will Price της σειράς υπερφυσικού τρόμου "Goosebumps", και η βραβευμένη με Όσκαρ β' γυναικείου ρόλου, Jamie Lee Curtis.

H διάρκεια της ταινίας είναι 88 λεπτά.

O σκηνοθέτης Noah Segan ξεκίνησε ως καμεραμάν ενώ έχει παίξει ως ηθοποιός στην ταινία μυστηρίου του Rian Johnson "Brick" παραγωγής 2005 όπου πρωταγωνιστούσε ο Τζόζεφ Γκόρντον Λέβιτ.

ΦΩΤΟ: Αρχείο ΑΠΕ-ΜΠΕ και από το σάιτ του Sundance Film Festival.

Με στοιχεία & από το ΑΠΕ