Το ντοκιμαντέρ "EPiC: Elvis Presley in Concert" στις 26 Φεβρουαρίου στις Ελληνικές αίθουσες

Το ντοκιμαντέρ "EPiC: Elvis Presley in Concert" με άγνωστο μέχρι πρότινος υλικό από συναυλίες & κινηματογραφικά γυρίσματα του βασιλιά του ροκ εντ ρολ, Έλβις Πρίσλει που βρέθηκε στις αποθήκες του στούντιο της Warner Bros, ξεκίνησε μόλις να προβάλλεται στις αίθουσες των ΗΠΑ στις 20/2 (πιο ευρέως από τις 27/2) ενώ στη χώρα μας κάνει πρεμιέρα την Πέμπτη 26/2 σε διανομή της Τanweer.

Το ντοκιμαντέρ αυτό διάρκειας 97 λεπτών για τον θρύλο Έλβις (1935-1977) έχει φυσικά πρωταγωνιστή τον αξέχαστο Έλβις Πρίσλεϊ.

Παραγωγή: Sony Music, Bazmark Films, Authentic Studios.

Σύνοψη

Μία πρωτόγνωρη εμπειρία με τον Έλβις μέσα από σπάνιο υλικό που ήταν χαμένο για χρόνια, το οποίο ανακάλυψε ο υποψήφιος για Όσκαρ Μπαζ Λούρμαν, το "EPiC: Elvis Presley in Concert" κάνει πρεμιέρα στους κινηματογράφους.

Ο Έλβις τραγουδά και αφηγείται την ιστορία του όπως ποτέ άλλοτε, σε μια νέα κινηματογραφική εμπειρία μέσα από την ιδιαίτερη ματιά του σκηνοθέτη Μπαζ Λούρμαν.

Αξίζει βέβαια να τονίσουμε πως το συγκεκριμένο ντοκιμαντέρ έρχεται 4 σχεδόν χρόνια μετά την ταινία μυθοπλασίας σε σκηνοθεσία του Luhrmann, το φιλμ "Elvis" με τον Όστιν Μπάτλερ, παραγωγής 2022 που έκανε επιτυχία (το είδαμε και στην Πάτρα) ξεπερνώντας τα 288 εκατ. δολάρια σε παγκόσμιες εισπράξεις ενώ προτάθηκε και για το Όσκαρ καλύτερης ταινίας με τον Όστιν Μπάτλερ πολύ πειστικό ως Έλβις να προτείνεται για το βραβείο Όσκαρ καλύτερου α' ανδρικού ρόλου.

Το ντοκιμαντέρ "EPiC: Elvis Presley in Concert" που σίγουρα δεν απευθύνεται μόνο στους λάτρεις του Πρίσλει αλλά σε όλους τους μουσικόφιλους και τους σινεφίλ, είχε κάνει την πρεμιέρα του στο περασμένο Toronto International Film Festival στον Καναδά στις 6/9/2026 και είχε θετική υποδοχή από τους κριτικούς.

Η ταινία απ' όσο είδαμε θα προβάλλεται από την Πέμπτη 26/2 και στην Πάτρα στη Βέσο Μάρε.

Το ξεκίνημα της στο box office του εξωτερικού ήταν καλό. Σε 325 αίθουσες των ΗΠΑ το "EPiC: Elvis Presley in Concert" έκανε το τριήμερο 20-22/2 εισπράξεις 3,2 εκατ. δολαρίων συν ακόμη άλλα 2 εκατ. δολάρια από τον υπόλοιπο κόσμο.

