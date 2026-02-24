Πάτρα: Το ντοκιμαντέρ "Todo comenzó por el fin" προβάλλει ο Γυμνός Οφθαλμός

Από το Νότιο Μπραζίλι, που, για οικογενειακούς λόγους, βρίσκεται από το τέλος της προηγούμενης χρονιάς, ο Νίκος Καββαδίας της ομάδας σινεφίλ "Γυμνός Οφθαλμός" έστειλε το Δελτίο Τύπου για την προβολή στην Μεγάλη Οθόνη του Θεάτρου Λιθογραφείον στην οδό Μαιζώνος 172β πλησίον της Τριών Ναυάρχων, της ταινίας "Todo comenzó por el fin-It All Started At The End" του Luis Ospina που είναι ένα ένα Κολομβιανό ντοκιμαντέρ του 2015 που είχε κάνει πρεμιέρα στο Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου του Τορόντο εκείνη τη χρονιά.

Με την προβολή αυτή την Τετάρτη 25/2/2026 στις 20.15 "κλείνει" η Τριλογία, που την βάπτισα Ωδή στην Γνήσια Κινηματογραφοφιλία ή ο γυμνός οφθαλμός στον Κόσμο. Ο γυμνοφθαλμίτικος Μάρτιος στην Μεγάλη Οθόνη του Θεάτρου Λιθογραφείον θα είναι (για ακόμα μιά φορά) αφιερωμένος στην Μαρτυρική Παλαιστίνη και τον Ελεύθερο Πολιορκημένο λαό της.

Με την αποφασιστική υποστήριξη του Διεθνές Φεστιβάλ Θεσσαλονίκης θα προβληθούν τα σπουδαία ντοκιμαντέρ "Συνύπαρξη, λέμε τώρα! - Coexistence, My Ass!" (4 Μαρτίου) και "Κράτα την ψυχή σου στο χέρι και περπάτα" - Put Your Soul on Your Hand and Walk. Και τα 2 αυτά ντοκιμαντέρ θα προβληθούν με Ελληνικούς υποτίτλους, αναφέρει ο Νίκος Καββαδίας.

Την Τετάρτη 25/2 λοιπόν στο Θέατρο Λιθογραφείον στην Μαιζώνος 172Β, στην Πάτρα (τηλ.: 2610 328394) & ώρα: 20.15 με τη διοργάνωση του Γυμνού Οφθαλμού θα γίνει αυτή η προβολή μόνο με αγγλικούς υπότιτλους.

Εισιτήρια: γενική είσοδος: 5 ευρώ / άνεργοι, 65+: 4 ευρώ / Α.Μ.Ε.Α: δωρεάν (με προκράτηση θέσης).

Οι φοιτητές - τριες ΔΕΝ πληρώνουν εισιτήριο. Η προβολή είναι κερασμένη από το Πολιτιστικό Ίδρυμα Ιωάννου και Ευτέρπης Τοπάλη.

Περισσότερες πληροφορίες: www.topali.gr

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΑΙΝΙΑΣ

TODO COMENZÓ POR EL FIN (It All Started At The End) / LUIS OSPINA διά Γυμνού οφθαλμού στο Θέατρο Λιθογραφείον

- η ταινία διαρκεί 208 λεπτά.

- με αυτήν την προβολή "κλείνει" η Τριλογία των προβολών με τον γενικό τίτλο Ωδή Στην Γνήσια Κινηματογραφοφιλία ή ο γυμνός οφθαλμός στον Κόσμο.

- τρέηλερ: https://vimeo.com/143307176

ΣΥΝΟΨΗ

O Luis Ospina στο τέλος του 2011 μαθαίνει, ότι έχει εγκριθεί η πρότασή του και θα χρηματοδοτηθεί το γύρισμα της ταινίας του με τον τίτλο Todo Comenzó Por El Fin. Βασική υποχρέωσή του είναι η ταινία να είναι έτοιμη μέσα σε διάρκεια τριών ετών.

Το ντοκιμαντέρ έχει να κάνει με την ιστορία της avant-garde "Ομάδας του Κάλι" (Grupo de Cali), της οποίου ο Οσπίνα μαζύ με τον Carlos Mayolo και τον Andrés Caicedo, υπήρξε ιδρυτικό μέλος.

Κι ενώ ο Οσπίνα οργανώνει την παραγωγή, τον Μάιο του 2012 θα έχει πολύ σοβαρά μπλεξίματα με την υγεία του και θα πρέπει να παλέψει σκληρά, όχι γιά να τελειώσει την ταινία, αλλά γιά να μην τελειώσει η ζωή του στο δωμάτιο ενός Νοσοκομείου. Έτσι, η Ζωή, η μεγαλυτέρα όλων σεναριογράφος, θα θελήσει η ταινία να είναι ο αγώνας επιβίωσης του σκηνοθέτη και ταυτόχρονα η ιστορία της "Ομάδας του Κάλι".

Τελικά ο Οσπίνα θα κερδίσει την μάχη κόντρα στον καρκίνο, αλλά και κόντρα στον χρόνο και η ταινία θα κάνει την παγκόσμια Πρεμιέρα τπν Σεπτέμβριο του 2015 στο Διεθνές Κινηματογραφικό Φεστιβάλ του Τορόντο. Τέσσερα χρόνια μετά, το 2019, ο Οσπίνα, σε ηλικία 70 ετών, θα φύγει γιά πάντα από το αγαπημένο του Κάλι. Η γενέθλια πόλη θα είναι και η πόλη του στερνού "Adios!"...

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΑΙΝΙΑΣ

Είδος: ντοκιμαντέρ

Διάρκεια: 208 λεπτά.

Πρώτη Προβολή: 15/09/2015 - Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου Τορόντο.

ΕΜΦΑΝΙΖΟΝΤΑΙ

Luis Ospina, Carlos Mayolo, Andrés Caicedo, Karen Lamassonne, Ani Aristizábal, Ramiro Arbeláez, Sandro Romero, Rey Elsa Vásquez Miguel Marías, Patricia Restrepo, Vicky Hernández, Rodrigo Lalinde, Óscar Campo, Beatriz Caballero, Lina González

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ

Σκηνοθέτης: Luis Ospina

Σενάριο: Luis Ospina

Παραγωγός: Luis Ospina

Μοντάζ: Gustavo Vasco, Luis Ospina

Φωτογραφία: Francisco Mece

Εκτέλεση Παραγωγής: Sasha Quintero

Μουσική: Camilo Sanabria

Ήχος: Isabel Torres, Juan Camilo Martínez, Andres Montaña Duret, José Hernán Valenzuela

ΦΙΛΜΟΓΡΑΦΙΑ ΤΟΥ LUIS OSPINA

Ο Luis Ospina έκανε ταινίες με τον τρόπο, που ανέπνεε. Και ανέπνεε γιά να δημιουργεί Κινούμενες Εικόνες.

Μπορείτε να ανακαλύψετε την τεράστια (και σε ποσότητα και σε αξία) φιλμογραφία του επισκεπτόμενοι-ες αυτόν τον σύνδεσμο. https://mubi.com/pt/cast/luis-ospina

Πραγματικά αξίζει να ψάξετε τις ταινίες και του Luis Ospina, αλλά και όλων των μελών της "Ομάδας του Κάλι", που δημιούργησε το Calliwood.

Μπορείτε να βρείτε στοιχεία & στον παρακάτω σύνδεσμο:

https://www.lpafilmfestival.com/.../luis-ospina-todo.../